Николо Фаджоли дисквалифицирован за ставки на футбольные матчи.

Прокуратура Итальянской федерации футбола заключила с полузащитником соглашение, результатом которого стало отстранение его на 7 месяцев. Также футболист « » оштрафован на 12 500 евро.

Еще 5 месяцев дисквалификации решено заменить на обязательную терапию продолжительностью не менее 6 месяцев.

Также за пять месяцев должен поучаствовать как минимум в 10 общественных встречах в любительских спортивных ассоциациях, территориальных центрах FIGC (Итальянской федерации футбола – Sports.ru), центрах по избавлению от игровой зависимости. Программа будет предложена федерацией.

Отмечается, что в случае нарушения условий соглашения прокуратура примет меры по его отмене и возобновлению дисциплинарного производства.

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