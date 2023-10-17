Фаджоли за ставки дисквалифицирован на 7 месяцев, еще 5 заменены на полгода терапии. Хавбек «Юве» оштрафован на 12 500 евро

Теги Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия дисквалификации происшествия Ставки на спорт Федерация футбола Италии Ставки на футбол Николо Фаджоли Футбол

Николо Фаджоли дисквалифицирован за ставки на футбольные матчи.

Прокуратура Итальянской федерации футбола заключила с полузащитником соглашение, результатом которого стало отстранение его на 7 месяцев. Также футболист «Ювентуса» оштрафован на 12 500 евро.

Еще 5 месяцев дисквалификации решено заменить на обязательную терапию продолжительностью не менее 6 месяцев.

Также за пять месяцев Фаджоли должен поучаствовать как минимум в 10 общественных встречах в любительских спортивных ассоциациях, территориальных центрах FIGC (Итальянской федерации футбола – Sports.ru), центрах по избавлению от игровой зависимости. Программа будет предложена федерацией.

Отмечается, что в случае нарушения условий соглашения прокуратура примет меры по его отмене и возобновлению дисциплинарного производства.

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12 комментариев

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Temer
Правильно говорить ТБ 6.5 месяцев
+36
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Саша Пушкин
Допустим, отыграть эти 12 500 евро он сможет уже этим вечером, если зарядит ставочку на футбол. Тем более, что Италия играет.
Истинного лудика запреты только раззадоривают.
+29
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Александр Беляков
Хитрецы итальянцы, всех основных сейчас дисквалифицируют и будут грузить против сборной))
+7
-1
+6
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LaffyTaffy
зная итальянцев и их характер, то уверен, что в самой Федерации футбола сидят любители ставок.
Возможно у них даже линия где-то была открыта на то, дисквалифицируют ли Фаджоли или нет. Вот они и взяли ставочку, что ДА, дисквалифицируют) и сами же его и наказали
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За Валенсию с 1999
ставка прошла хоть? может поднял миллиард, поэтому не так обидно будет
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LaffyTaffy
Ответ Саша Пушкин
Допустим, отыграть эти 12 500 евро он сможет уже этим вечером, если зарядит ставочку на футбол. Тем более, что Италия играет. Истинного лудика запреты только раззадоривают.
я думаю он просто воткнёт 10 тысяч евро на Фору Англии -1,5, вот сразу и вернет свои 12 500)
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Дядя ТУРА
больше удивляет как все быстро прошло. расследование и решение. у нас бы годами по судам бегал
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Mr.Bean
Николо: "Время, которое мы так долго ждали.

Это лучшее время, чтобы поставить свою первую ставку в Фон..."

Голос из-за спины: "Всё, пройдёмте, пройдёмте гражданин"
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Леван Мкртчян
Ответ Temer
Правильно говорить ТБ 6.5 месяцев
Думаю ,у Фаджоли зашел таки экспрессик из двух событий , на тотал его дисквалификации меньше 8,5 месяцев и тотал штрафа менее 15000 евро.

Настроение хорошее. Вечерком можно и терапию пройти
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