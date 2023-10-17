Фаджоли за ставки дисквалифицирован на 7 месяцев, еще 5 заменены на полгода терапии. Хавбек «Юве» оштрафован на 12 500 евро
Николо Фаджоли дисквалифицирован за ставки на футбольные матчи.
Прокуратура Итальянской федерации футбола заключила с полузащитником соглашение, результатом которого стало отстранение его на 7 месяцев. Также футболист «Ювентуса» оштрафован на 12 500 евро.
Еще 5 месяцев дисквалификации решено заменить на обязательную терапию продолжительностью не менее 6 месяцев.
Также за пять месяцев Фаджоли должен поучаствовать как минимум в 10 общественных встречах в любительских спортивных ассоциациях, территориальных центрах FIGC (Итальянской федерации футбола – Sports.ru), центрах по избавлению от игровой зависимости. Программа будет предложена федерацией.
Отмечается, что в случае нарушения условий соглашения прокуратура примет меры по его отмене и возобновлению дисциплинарного производства.
Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Истинного лудика запреты только раззадоривают.
Возможно у них даже линия где-то была открыта на то, дисквалифицируют ли Фаджоли или нет. Вот они и взяли ставочку, что ДА, дисквалифицируют) и сами же его и наказали
Это лучшее время, чтобы поставить свою первую ставку в Фон..."
Голос из-за спины: "Всё, пройдёмте, пройдёмте гражданин"
Настроение хорошее. Вечерком можно и терапию пройти