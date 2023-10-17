Форвард Египта Кока: «Израиль захватил землю Палестины, а ее за попытки защищаться называют террористами! Настоящие террористы бомбят 2 млн человек, отключают воду, электричество, лишают еды»

Теги высшая лига Турция Сборная Египта по футболу Кока Политика Пендикспор Футбол

Форвард сборной Египта Кока выступил в поддержку Палестины.

«Я переехал в Европу 11 лет назад, поэтому у меня есть подписчики и друзья, которые не являются арабами. Этот пост и мои рассказы о Палестине предназначены для них. Я сам и мои арабские друзья хорошо знаем, что происходило на протяжении десятилетий.

Израиль захватил землю Палестины, убил тысячи людей, разрушил все, а Палестину после многолетних попыток сопротивляться даже с тем немногочисленным оружием, которое у нее было, западные СМИ назвали террористами!

Западные СМИ утверждают, что они обезглавили 40 младенцев, но нет ни фотографий, ни видео, подтверждающих это, так что это еще одна выдуманная история.

Я против всех, кто убивает мирных жителей или невинных людей! Но настоящие террористы здесь те, кто бомбит всю страну, 2 миллиона человек, 40% из которых – дети, отключает воду, электричество, лишает еды, топлива, использует запрещенный международным сообществом газ и говорит, что борется с животными в человеческом обличье!

Также некоторые знаменитости выкладывают фотографии Газы и говорят, что находятся на стороне Израиля! Вы можете поддерживать кого угодно, только не будьте идиотами, публикуя снимки из Газы, как будто они сделаны в Израиле.

Я думаю, что если у вас есть хоть небольшое сердце, то вам будет очень грустно и больно внутри после того, как вы увидите все, что происходит в Палестине в эти дни.

Я надеюсь, что вы будете знать правду, когда будете принимать решения или вступать в разговор на эту тему.

Я чуть не забыл сказать вам, что соцсети банят аккаунты, которые осмеливаются показывать правду об этом зверстве. Кого волнуют последствия для тех, кто пытается быть голосом пострадавших за пределами окопа», – написал форвард «Пендикспора», выступающий за Египет.

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85 комментариев

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David Aprasidze
Египтянам так жаль палестинцев, что отказываются принимать их беженцев ) Не дураки же.
+81
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Сергей Логинов
И ни слова про на нападение на фестиваль и кибуцы
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Петроград
Ответ David Aprasidze
Египтянам так жаль палестинцев, что отказываются принимать их беженцев ) Не дураки же.
Не просто беженцев. Сектор Газа долгое время был оккупирован Египтом, но в свой состав они его не приняли и никому своего гражданства не дали.
Такой смешной этот египтянин)
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Антон Романов
Это особенно забавно слышать от гражданина Египта. Он видимо не в курсе, что после 1-й арабо-изральской войны в 1949 году территорию Сектор Газа оттяпал себе Египет и до 1967 года эта территория была частью Египта. Равно как Западный берег реки Иордан оттяпала себе Иордания и тоже до 1967 года эта территория была в составе Иордании. Но в 1967 году после Шестидневной войны эти территории забрал Израиль. После чего спустя годы там было создано Палестинское государство. То есть если бы Израиль не отжал эти территории у Египта и Иордании никакой Палестины не было бы.

Я уж молчу, что если бы тот же Египет и страны Лиги Арабских государств не полезли бы на Израиль в 1948 году то всё было бы хорошо у Палестины и никто бы ничего у них не забирал.

Ну и вообще эта логика ущербная. С тем же успехом Россия может сказать Полякам или Финам, что они отобрали у нас Хельсинки и Варшаву соответственно. И этот список можно продолжать.

И сейчас никто бы не бомбил Газу, если 2 тысячи террористов ХАМАС не начали бы убивать женщин, детей, стариков в израильских городах просто так.

И опять я не услышал, чтобы хоть один осудил убийство израильских детей, их похищение и помещение в клетки для животных и использование их как живого щита террористами ХАМАС.
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+23
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Rub1k
"Израиль захватил земли Палестины...,наши земли,испокон веков, земли арабов...." А до арабов там жили тюркские народы, и евреи и финикийцы, и еще неизвестно сколько народов. Почему земли именно исконно арабам принадлежат,не могу понять!?
+25
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Футбол_это_жизнь
Так пусть Египет сначала откроет границы! А то там 300к единоверцев стоит у порога а Египет не пускает из к себе! Странно, что он молчит на эту тему
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Сергей Логинов
Ответ 10ABH10
И ни слова про больницу которую сегодня разбомбили евреи , одним ударном 700 смертей .
Пруфы про израильскую ракету на стол
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Сергей Шалман
в 1948, когда была резолюция ООН о создании государств, арабские страны сразу же напали на Израиль. Но почему-то забыли дать местным арабам государство.

А в 2в н.э. после подавления очередного иудейского восстания римляне переименовали Иудею в Палестину, по имени вымерших филистимлян, издевка такая.

до 1967 Сектор Газа был египетским, Иерусалим иорданским. никто не торопился создавать арабское государство.

в 1973, после тяжёлой войны со всеми арабскими государствами сразу, Израиль заключил мир с Египтом, отдав завоёванный Синай и предложив сектор Газы. Не взяли.

Потом было всякое, но до 2005 вроде года жизнь там была ещё более-менее, пока не умер Арафат и к власти пришел Хамас.
Израиль увел все поселения из Сектора Газа. Так нужны были эти земли.

А сейчас.... ну кто не верит в убийства детей, не поверит даже когда покажут фото и видео, а насчёт бомбежек - достаточно посмотреть как ликовали местные, когда эти звери таскали труп девушки по всей Газе, привезли специально.

Все жертвы на совести Хамас. Ракеты запускали с жилых домов, так жителям никто не мешает уйти на юг.
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Мартинелли
По такой логике арабы захватили северную Африку
+14
-2
+12
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Rabbia
Ответ 10ABH10
И ни слова про больницу которую сегодня разбомбили евреи , одним ударном 700 смертей .
Только недавно было 500, теперь 700, завтра небось за 1000000 перевалит
+19
-7
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Pelerin
Не расстрел мирного фестиваля, а попытки защищаться. Осталось только рассказать, откуда фестиваль планировал нападение)
+10
-3
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David Aprasidze
Ответ RSM-1930
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Турция, например ,приняла миллионы сирийцев. А ЭТИ никому не нужны.
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Sergey
Ответ King_X
А этого евреям было мало, и теперь они ещё по больнице ударили, чтоб добить Жесть, конечно Но местные комментаторы опять оправдают словами "Х-с первый начал", эти и ядерку одобрят по мирным, не разграничивая боевиков от мирных
Так там друг друга обвиняют, ещё не понятно же ничего.
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Sarumian
..Я переехал в Европу 11 лет назад..

Подальше от своих братьев.
А мог на мопеде с калашом гонять. Вот это жизнь.
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Togliattinec
Ответ King_X
Да че таким доказывать У них аргументы "а те первые начали" и т. д. Новости про младенцев сразу принимают за чистую монету(хотя уже все опровергли давно), а всё в обратную сторону (от евреев) сразу переводят на "всевсеврёти", "где пруфы", "а че еще делать против Х" (ну да, убить 3-4к и ранить десятки тысяч это эталон операции от супер разведки и войск Израиля, других способов нет, ведь боевики в домах на 7ом или каком этаже сидят, а не в бункере/тоннелях)
Я одного не понимаю: если все поддерживающие Палестину так рвутся от действий Израиля, то как они предлагают действовать?
Вот случилось нападение на приграничные поселения Израиля, назад это уже не откатишь - как поступать Израилю? С вашей точки зрения естественно.
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Петроград
Ответ Cyle Rayner
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Потрясающая логика. Давай я продолжу: больница находилась на территории, управляемой террористической организацией, следовательно лечились террористы.
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Sergey Smirnov
Ответ Антон Романов
Это особенно забавно слышать от гражданина Египта. Он видимо не в курсе, что после 1-й арабо-изральской войны в 1949 году территорию Сектор Газа оттяпал себе Египет и до 1967 года эта территория была частью Египта. Равно как Западный берег реки Иордан оттяпала себе Иордания и тоже до 1967 года эта территория была в составе Иордании. Но в 1967 году после Шестидневной войны эти территории забрал Израиль. После чего спустя годы там было создано Палестинское государство. То есть если бы Израиль не отжал эти территории у Египта и Иордании никакой Палестины не было бы. Я уж молчу, что если бы тот же Египет и страны Лиги Арабских государств не полезли бы на Израиль в 1948 году то всё было бы хорошо у Палестины и никто бы ничего у них не забирал. Ну и вообще эта логика ущербная. С тем же успехом Россия может сказать Полякам или Финам, что они отобрали у нас Хельсинки и Варшаву соответственно. И этот список можно продолжать. И сейчас никто бы не бомбил Газу, если 2 тысячи террористов ХАМАС не начали бы убивать женщин, детей, стариков в израильских городах просто так. И опять я не услышал, чтобы хоть один осудил убийство израильских детей, их похищение и помещение в клетки для животных и использование их как живого щита террористами ХАМАС.
Вы слишком сложно пишете. Здесь такое не любят.
Здесь любят просто: земли палестины. Исторически. Испокон веков. Абырвалг, абырвалг.
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Sarumian
Ответ King_X
Хорошая, кстати, схема Можно армянам из Лос Анджелеса(более миллиона) позвать еще других и попробовать основать государство в долине А то послушаешь местных комментаторов, так можно земли отдавать если там народ собрался Ну или вообще по карте N века до нашей эры строить государства, в США, видимо, индейцы только должны остаться, а потомки переехавших из Европы должны вернуться обратно))
Ну, Володька по такой же схеме работает.
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melmi
Ответ King_X
А этого евреям было мало, и теперь они ещё по больнице ударили, чтоб добить Жесть, конечно Но местные комментаторы опять оправдают словами "Х-с первый начал", эти и ядерку одобрят по мирным, не разграничивая боевиков от мирных
Хватит хайповать о новости про больницу . Каждая из сторон доказывает свою правду кто этот ужаснейший удар нанес
Фактов ноль ,но зато бравады в твоих словах море
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10ABH10
Ответ Rabbia
Только недавно было 500, теперь 700, завтра небось за 1000000 перевалит
Если ты не в курсе , то число жертв , в таких случаях , растет постоянно .
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Sergey Smirnov
Ответ Evgueniy
Есть решение ООН на которое Израиль сразу положил.
Какое? Арабы в 48 году положили на все и начали войну.
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Футбол_это_жизнь
Каждый раз многомиллионное население арабских стран начинает войну против неверных и каждый раз проигрывает, а Израиль обрастает новыми территориями! Катар, саудиты и другие арабы тратят миллиарды на всякие безделушки вроде Роналду, чемпионат мира, забеги верблюдов, строительство никому не нежных городов и отелей и им пофиг на палестинцев, а Вася и Петя так ненавидят израильтян что сидя в Воронеже волнуются за судьбу арабов!
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stason79
Ответ 10ABH10
И ни слова про больницу которую сегодня разбомбили евреи , одним ударном 700 смертей .
ээээ... уже доказали. сами попали. или тоже Фейк?
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Борис Александрович
Не плюй в колодец
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atomio
Ответ David Aprasidze
Египтянам так жаль палестинцев, что отказываются принимать их беженцев ) Не дураки же.
ага, так же как и Иордания, когда оккупировала Западный берег, землю палестинцам не отдала). и сегодня Король Иордании сказал: "Прием палестинских беженцев это та черта, которую мы не перейдем. Существует реальная угроза расширения войны в Газе на другие зоны региона, и последствия этого будут очень тяжелыми"

А потому что Иордания уже воевала с этими "террористами" в 70-71 годах и потом депортировала пару сотен тысяч палестинских беженцев от себя обратно к евреям - погуглите "Чёрный сентябрь в Иордании".

Похоже палестинцы настолько никому не нужны из арабских стран, и пользуются ими как прокладкой для давления на Израиль и мировое сообщество. Пользуются на данный момент насколько ясно Иран и Катар.
А сердобольный ЕС принимает оттуда беженцев постоянно (вкупе с ООН еще и башляя Газе донаты на жизнь), выплачивая пособия и пытаясь их интегрировать. Потом они как ща выходят на митинги поддержки Палестины) без осуждения хамаса, естественно.

Вот такой вот порочный круг.
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