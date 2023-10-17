Форвард Египта Кока: «Израиль захватил землю Палестины, а ее за попытки защищаться называют террористами! Настоящие террористы бомбят 2 млн человек, отключают воду, электричество, лишают еды»

Форвард сборной Египта Кока выступил в поддержку Палестины.

«Я переехал в Европу 11 лет назад, поэтому у меня есть подписчики и друзья, которые не являются арабами. Этот пост и мои рассказы о Палестине предназначены для них. Я сам и мои арабские друзья хорошо знаем, что происходило на протяжении десятилетий.

Израиль захватил землю Палестины, убил тысячи людей, разрушил все, а Палестину после многолетних попыток сопротивляться даже с тем немногочисленным оружием, которое у нее было, западные СМИ назвали террористами!

Западные СМИ утверждают, что они обезглавили 40 младенцев, но нет ни фотографий, ни видео, подтверждающих это, так что это еще одна выдуманная история.

Я против всех, кто убивает мирных жителей или невинных людей! Но настоящие террористы здесь те, кто бомбит всю страну, 2 миллиона человек, 40% из которых – дети, отключает воду, электричество, лишает еды, топлива, использует запрещенный международным сообществом газ и говорит, что борется с животными в человеческом обличье!

Также некоторые знаменитости выкладывают фотографии Газы и говорят, что находятся на стороне Израиля! Вы можете поддерживать кого угодно, только не будьте идиотами, публикуя снимки из Газы, как будто они сделаны в Израиле.

Я думаю, что если у вас есть хоть небольшое сердце, то вам будет очень грустно и больно внутри после того, как вы увидите все, что происходит в Палестине в эти дни.

Я надеюсь, что вы будете знать правду, когда будете принимать решения или вступать в разговор на эту тему.

Я чуть не забыл сказать вам, что соцсети банят аккаунты, которые осмеливаются показывать правду об этом зверстве. Кого волнуют последствия для тех, кто пытается быть голосом пострадавших за пределами окопа», – написал форвард «Пендикспора», выступающий за .

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