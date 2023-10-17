Форвард Египта Кока: «Израиль захватил землю Палестины, а ее за попытки защищаться называют террористами! Настоящие террористы бомбят 2 млн человек, отключают воду, электричество, лишают еды»
Форвард сборной Египта Кока выступил в поддержку Палестины.
«Я переехал в Европу 11 лет назад, поэтому у меня есть подписчики и друзья, которые не являются арабами. Этот пост и мои рассказы о Палестине предназначены для них. Я сам и мои арабские друзья хорошо знаем, что происходило на протяжении десятилетий.
Израиль захватил землю Палестины, убил тысячи людей, разрушил все, а Палестину после многолетних попыток сопротивляться даже с тем немногочисленным оружием, которое у нее было, западные СМИ назвали террористами!
Западные СМИ утверждают, что они обезглавили 40 младенцев, но нет ни фотографий, ни видео, подтверждающих это, так что это еще одна выдуманная история.
Я против всех, кто убивает мирных жителей или невинных людей! Но настоящие террористы здесь те, кто бомбит всю страну, 2 миллиона человек, 40% из которых – дети, отключает воду, электричество, лишает еды, топлива, использует запрещенный международным сообществом газ и говорит, что борется с животными в человеческом обличье!
Также некоторые знаменитости выкладывают фотографии Газы и говорят, что находятся на стороне Израиля! Вы можете поддерживать кого угодно, только не будьте идиотами, публикуя снимки из Газы, как будто они сделаны в Израиле.
Я думаю, что если у вас есть хоть небольшое сердце, то вам будет очень грустно и больно внутри после того, как вы увидите все, что происходит в Палестине в эти дни.
Я надеюсь, что вы будете знать правду, когда будете принимать решения или вступать в разговор на эту тему.
Я чуть не забыл сказать вам, что соцсети банят аккаунты, которые осмеливаются показывать правду об этом зверстве. Кого волнуют последствия для тех, кто пытается быть голосом пострадавших за пределами окопа», – написал форвард «Пендикспора», выступающий за Египет.
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Такой смешной этот египтянин)
Я уж молчу, что если бы тот же Египет и страны Лиги Арабских государств не полезли бы на Израиль в 1948 году то всё было бы хорошо у Палестины и никто бы ничего у них не забирал.
Ну и вообще эта логика ущербная. С тем же успехом Россия может сказать Полякам или Финам, что они отобрали у нас Хельсинки и Варшаву соответственно. И этот список можно продолжать.
И сейчас никто бы не бомбил Газу, если 2 тысячи террористов ХАМАС не начали бы убивать женщин, детей, стариков в израильских городах просто так.
И опять я не услышал, чтобы хоть один осудил убийство израильских детей, их похищение и помещение в клетки для животных и использование их как живого щита террористами ХАМАС.
А в 2в н.э. после подавления очередного иудейского восстания римляне переименовали Иудею в Палестину, по имени вымерших филистимлян, издевка такая.
до 1967 Сектор Газа был египетским, Иерусалим иорданским. никто не торопился создавать арабское государство.
в 1973, после тяжёлой войны со всеми арабскими государствами сразу, Израиль заключил мир с Египтом, отдав завоёванный Синай и предложив сектор Газы. Не взяли.
Потом было всякое, но до 2005 вроде года жизнь там была ещё более-менее, пока не умер Арафат и к власти пришел Хамас.
Израиль увел все поселения из Сектора Газа. Так нужны были эти земли.
А сейчас.... ну кто не верит в убийства детей, не поверит даже когда покажут фото и видео, а насчёт бомбежек - достаточно посмотреть как ликовали местные, когда эти звери таскали труп девушки по всей Газе, привезли специально.
Все жертвы на совести Хамас. Ракеты запускали с жилых домов, так жителям никто не мешает уйти на юг.
Подальше от своих братьев.
А мог на мопеде с калашом гонять. Вот это жизнь.
Вот случилось нападение на приграничные поселения Израиля, назад это уже не откатишь - как поступать Израилю? С вашей точки зрения естественно.
Здесь любят просто: земли палестины. Исторически. Испокон веков. Абырвалг, абырвалг.
Фактов ноль ,но зато бравады в твоих словах море
А потому что Иордания уже воевала с этими "террористами" в 70-71 годах и потом депортировала пару сотен тысяч палестинских беженцев от себя обратно к евреям - погуглите "Чёрный сентябрь в Иордании".
Похоже палестинцы настолько никому не нужны из арабских стран, и пользуются ими как прокладкой для давления на Израиль и мировое сообщество. Пользуются на данный момент насколько ясно Иран и Катар.
А сердобольный ЕС принимает оттуда беженцев постоянно (вкупе с ООН еще и башляя Газе донаты на жизнь), выплачивая пособия и пытаясь их интегрировать. Потом они как ща выходят на митинги поддержки Палестины) без осуждения хамаса, естественно.
Вот такой вот порочный круг.