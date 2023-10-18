«В «Баварии» взвешивают каждый грамм лапши, но игроки не умеют вести себя в соцсетях, получая миллионы. Они не понимают фразу «свободная Палестина». Глава общества «Маккаби» о постах Мазрауи

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Марокко по футболу Политика соцсети Нуссаир Мазрауи деньги Футбол

Глава общества «Маккаби» в Германии высказался о постах Нуссаира Мазрауи.

Напомним, защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» заявила о намерении провести беседу с Мазрауи после его возвращения в расположение клуба.

«В «Баварии» взвешивают каждый грамм лапши, но при этом игроки не обучены поведению в соцсетях. Такая публикация может нанести большой ущерб. Я ожидаю, что топ-клуб поведет себя профессионально.

Проблема в том, что эти игроки, которые зарабатывают миллионы, не понимают значения фразы «свободная Палестина». Солидарность с народом Палестины, которую вы, возможно, хотите выразить таким постом – это прекрасно. Но «свободная Палестина» означает отсутствие права Израиля на существование, а это просто невозможно», – сказал Алон Мейер.

«Маккаби» – объединение еврейских ассоциаций по разным видам спорта в Германии, включающее более 30 местных организаций в немецких землях, за исключением Саара и Тюрингии.

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64 комментария

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Прессинг Рангника
То есть вы понимаете да?Право на существование Израиля есть а Палестина существовать не должна. С чего ты взял , что ты должен существовать а другие нет? Кто дал тебе право решать ?)
+54
-6
+48
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Михо
Надеюсь Бавария поведет себя профессионально и никаких санкций к Мазрауи не применит
+27
-5
+22
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OldCityFan
Цитата «свобода Палестины означает отсутствие права Израиля на существование, а это просто невозможно», даже в этих словах выходит наружу их высокомерие
+27
-8
+19
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adamxx
вчера из-за 2 шведов раздули панику,, а сегодня больше 500 людей накрыло - и типа нельзя поддержку высказать.
+18
-4
+14
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Пикачу82
Ответ Михо
Надеюсь Бавария поведет себя профессионально и никаких санкций к Мазрауи не применит
Зря надеешься, там приемлема только одна позиция - еврейская.
+16
-7
+9
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TheFrosty
Ответ ta-tosha
Комментарий скрыт
Это видео от 2022 года.
+10
-1
+9
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OldCityFan
На всех кто хоть немного поддерживает Палестину, повторюсь Палестину не Хамас, оказывается колоссальное давление
+7
0
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Пикачу82
Свободная Палестина это у которой признали границы и на это есть решение ООН это создание суверенного государства Палестины со столицей в Иерусалиме! Свободная Палестина это не истребляемое и не поглащаемое Израилем государство! Вот что хотел сказать это игрок. Но евреи как всегда все перевернули
+9
-3
+6
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Insan
Как в комментах быстро переобуваются. Ещё днем все гнали на Мазрауи, Бензема, Озила и любого, кто высказывался в поддержку Палестины, а теперь, вон оно как
+6
0
+6
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Cyle Rayner
лучше расскажи зачем баптистскую больницу разбомбили и убили свыше 500 человек
+7
-1
+6
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Harryck
Ответ Прессинг Рангника
То есть вы понимаете да?Право на существование Израиля есть а Палестина существовать не должна. С чего ты взял , что ты должен существовать а другие нет? Кто дал тебе право решать ?)
Я даже близко не сторонник Израиля почти по всем вопросам и в том числе осуждаю бомбежки мирного населения Палестины - но конкретно здесь глава общества пожалуй прав. ХАМАС действительно имеет официальную позицию в том, что Израиля не должно существовать. Для них победа - это его полное уничтожение. Маззрауи поддерживал именно победу, поэтому его высказывание было некорректным. Надеюсь адекватно все стороны выйдут из данной ситуации.
+12
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OldCityFan
Ответ Коразон До
швед - белый, светловолосый представитель страны из топ-10 самых благополучных. палестинец - коричневый, грязный представитель страны, которую рисуют не на всех картах. разница очевидна. главное не забывать, что это победили в 45-м.
Кажется это называется национализм или расизм, слоган нет расизму на футболках видимо не очень помогает. Какая же Европа «толерантная»
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Прессинг Рангника
Ответ Nikolay Kavcic
а что мешало Палестине говорить о мире с Израилем и попробовать мирное сосуществование? Или для этого специально надо было расстреливать мирных евреев на фестивале?
а палить по больнице Израилю нормально видимо ? Если они собрались мстить ,то месть как то не соизмерима уже. больше смахивает на геноцид
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Nikolay Kavcic
Ответ Lord_95
Комментарий удален модератором
"А нас-то за что?"
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ta-tosha
Ответ adamxx
да уже звук ракеты сравнили по падении. американская ракета. и звук и скорость распространения ореола т форма ореола
Ты у нас знаток определять на звук американские ракеты? :)))))
Зайти в телегу - там полно видео с Аль Джазиры, где четко виден и пуск, и взрыв ракеты на взлете, и падение на больницу.
Я верю в то, что вижу своими глазами, тем более это был прямой эфир, который невозможен с территории Израиля
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gleb_k
Ответ TheFrosty
Официальное признание в бомбежке больницы в Газе со стороны представителя режима Нетаньяху. "ВВС Израиля нанесли удар по базе террористов ХАМАС внутри больницы в Газе. Большое число террористов погибло. Душераздирающе, что ХАМАС запускает ракеты из больниц, мечетей, школ и использует гражданских лиц в качестве живого щита"
Источник?
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sashafan2
"Но «свободная Палестина» означает отсутствие права Израиля на существование" То есть он хочет сказать, что пока Израиль существует, свободной Палестины он не допустит?
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Гаврила Ардалионович
«В «Баварии» взвешивают каждый грамм лапши - Может они перепутали с клубом Маккаби? Напишут ещё, что заварку жалеют.
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Прессинг Рангника
Ответ alexmixer9
Жаль только что уже не одно видео показывает ноль запусков со стороны Израиля во время прилёта, и несколько запусков со стороны хамаса в сторону больницы
Если присмотреться внимательно, ракета со стороны Палестины действительно меняет курс и падает. Но падает она в нескольких сот метрах от больницы и буквально через несколько секунд в больницу прилетает другая ракета.
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Коразон До
Ответ adamxx
вчера из-за 2 шведов раздули панику,, а сегодня больше 500 людей накрыло - и типа нельзя поддержку высказать.
швед - белый, светловолосый представитель страны из топ-10 самых благополучных.
палестинец - коричневый, грязный представитель страны, которую рисуют не на всех картах.
разница очевидна. главное не забывать, что это победили в 45-м.
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CIONTRO
Ответ Harryck
Я даже близко не сторонник Израиля почти по всем вопросам и в том числе осуждаю бомбежки мирного населения Палестины - но конкретно здесь глава общества пожалуй прав. ХАМАС действительно имеет официальную позицию в том, что Израиля не должно существовать. Для них победа - это его полное уничтожение. Маззрауи поддерживал именно победу, поэтому его высказывание было некорректным. Надеюсь адекватно все стороны выйдут из данной ситуации.
Про Хамас марроканец ничего не гворил.
+1
0
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alexmixer9
Ответ Прессинг Рангника
а палить по больнице Израилю нормально видимо ? Если они собрались мстить ,то месть как то не соизмерима уже. больше смахивает на геноцид
Жаль только что уже не одно видео показывает ноль запусков со стороны Израиля во время прилёта, и несколько запусков со стороны хамаса в сторону больницы
+5
-4
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Erwin Grenoa
Ответ Insan
Как в комментах быстро переобуваются. Ещё днем все гнали на Мазрауи, Бензема, Озила и любого, кто высказывался в поддержку Палестины, а теперь, вон оно как
90% аудитории спортса просто хотят кого-то захейтить, им в основном плевать на мнение
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Mahomes
После удара по больнице сша лишь сказали «соблюдайте правила войны». Двойные стандарты, евреи из себя строят последних мучеников, свобода слова существует, если она не направлена против запада. Мазруи сил
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sled
Ответ Insan
Как в комментах быстро переобуваются. Ещё днем все гнали на Мазрауи, Бензема, Озила и любого, кто высказывался в поддержку Палестины, а теперь, вон оно как
Толерасты повылезали
+1
0
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