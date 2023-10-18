«В «Баварии» взвешивают каждый грамм лапши, но игроки не умеют вести себя в соцсетях, получая миллионы. Они не понимают фразу «свободная Палестина». Глава общества «Маккаби» о постах Мазрауи

Глава общества «Маккаби» в Германии высказался о постах Нуссаира Мазрауи.

Напомним, защитник «Баварии» и сборной поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». « » заявила о намерении провести беседу с после его возвращения в расположение клуба.

«В «Баварии» взвешивают каждый грамм лапши, но при этом игроки не обучены поведению в соцсетях. Такая публикация может нанести большой ущерб. Я ожидаю, что топ-клуб поведет себя профессионально.

Проблема в том, что эти игроки, которые зарабатывают миллионы, не понимают значения фразы «свободная Палестина». Солидарность с народом Палестины, которую вы, возможно, хотите выразить таким постом – это прекрасно. Но «свободная Палестина» означает отсутствие права Израиля на существование, а это просто невозможно», – сказал Алон Мейер.

«Маккаби» – объединение еврейских ассоциаций по разным видам спорта в Германии, включающее более 30 местных организаций в немецких землях, за исключением Саара и Тюрингии.

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