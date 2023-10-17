Убийца шведских фанатов получил огнестрельное ранение в грудь от полиции и умер в реанимации

Мужчина, убивший болельщиков сборной Швеции, был ликвидирован.

Напомним, матч сборных Бельгии и Швеции был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей.

Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром. 45-летний Абдесалем Л. получил огнестрельное ранение в грудь и скончался в реанимации.

Во время обысков было обнаружено несколько единиц оружия, в том числе то, которое использовалось при нападении.

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