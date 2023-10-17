Убийца шведских фанатов получил огнестрельное ранение в грудь от полиции и умер в реанимации

Теги Сборная Бельгии по футболу происшествия болельщики Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Мужчина, убивший болельщиков сборной Швеции, был ликвидирован.

Напомним, матч сборных Бельгии и Швеции был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. 

Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром. 45-летний Абдесалем Л. получил огнестрельное ранение в грудь и скончался в реанимации.

Во время обысков было обнаружено несколько единиц оружия, в том числе то, которое использовалось при нападении.

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72 комментария

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Booligan
В свиной шкуре похоронить
+71
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Стеф Курри
Ответ Always_sam
Радоваться чужой смерти конечно плохо, но он получил по заслугам. Земля стекловатой
Радоваться смерти террориста и дикаря никогда не бывает плохо
+52
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Always_sam
Радоваться чужой смерти конечно плохо, но он получил по заслугам. Земля стекловатой
+37
-6
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dpv
Ответ Booligan
В свиной шкуре похоронить
Свинью жалко. Так что пусть так.
+24
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Dizzod
как быстро он предстал перед создателем, 72 девственницы наверно получит.
+27
-6
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Real_v_dushe
Одним ублюдком на земле стало меньше, мир стал лучше
+17
-2
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Любезный Коссутий
Ответ Booligan
В свиной шкуре похоронить
Компания South Fork Industries приступила к продаже специальных пуль, покрытых краской с использованием свиного жира, под торговой маркой Jihawg Ammo.
Jihawg - это сочетание слов jihad (джихад) и искаженного hog - кабан, а также слова ammo - боеприпасы). Девиз, под которым выпускается новая продукция – Реасе through Pork («Мир при помощи свинины»).

По задумке производителя, исламские экстремисты, убитые такой пулей, не смогут, как им обещает мусульманская традиция, попасть в рай и наслаждаться обществом 72 гурий.

Как сообщает телекомпания ABC News, идея выпускать «свиные пули» как средство борьбы против мусульманских террористов придумали супруги Брендон и Джули Хилл. Брендон лично разработал формулу краски с добавлением свинины, после чего начался выпуск "антиисламских" боеприпасов.
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Always_sam
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий скрыт
Ты меня раскусил - мне просто необходимо одобрение от пользователей спортса, иначе места себе не нахожу. Психотерапевт рекомендует собирать больше плюсов
+9
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alexmixer9
Ответ David Aprasidze
Полицейского будут судить?
За жёсткое обращение с животными?
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Adeen
Они угарают? Только живым надо было брать. Он должен был рассказать, кто заказчик и откуда оружие, ё-моё.
+7
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circassian*
Ответ Always_sam
Радоваться чужой смерти конечно плохо, но он получил по заслугам. Земля стекловатой
Радоваться смерти таких - нужно
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mishash
Вскрытие показало, что Абдесалем скончался в реанимации от вскрытия
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circassian*
В 45 лет быть настолько тупым и убогим, поразительно
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валя_стакан
Туда ему и дорога. Всех джихадистов это ждет, пора уже европе проснуться
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Злобный Конь
Ответ G0oblin
Интересно в где БЛМ
"Топят" за ХАМАС.
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Mohnatiy
Земля стекловатой.
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Плацкарт Вагоныч
Туда и дорога...
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крокодил в ванной
Ответ Dizzod
а кто хвалил шведскую полицию. как раз недавно было что из-за мигрантских группировок армию привлекли к патрулированию городов.
Ну тут стоит похвалить шведскую полицию за оперативность - от Стокгольма до Брюсселя путь неблизкий.
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Марксово Поле
Ответ Real_v_dushe
Одним ублюдком на земле стало меньше, мир стал лучше
Ублюдками не рождаются, а становятся в зависимости от окружения и быта. В наше время на смерть одно ублюдка, встают сразу два новых. Это так не вылечить
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Мага осторожный
Пора всех их на встречу с всевышним отправить
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Джейме Ланнистер
Ответ circassian*
В 45 лет быть настолько тупым и убогим, поразительно
Как будто возраст должен добавить +1 IQ за год)
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валя_стакан
Ответ Растиньяк
Что значит ликвидировала? Что за каменный век? И, это Европа? Где задержание, где суд?
В следующий раз мега культурно полонием отравят террориста, как в более развитых странах делают
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Dark.Babysitter
Ответ maggiu
Победа Израиля над ХАМАС станет гарантией того, что терроризм не достигнет Парижа, Лондона и Нью-Йорка, заявил вчера глава МИД Израиля Коэн. Брюссельский стрелок записал видео, в котором назвал себя членом ИГИЛ. Израиль, если кто помнит, укрывал у себя лидеров ИГИЛ. Эта логика - чья надо логика.
А еще ХАМАС финансировали и Нетаньяху лично и США.
Из этого следует, что и Израиль и Вашингтон ловят рыбку в мутной воде.
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Bangal88
Только медикаменты перевели и врачей отвлекли
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Ilia Bardson
Ответ Booligan
В свиной шкуре похоронить
Нет. Его ликвидировали по закону, и похоронят тоже по закону - отдадут тело родственникам или закопают за государственный счёт. В этом разница между цивилизацией и варварством.
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