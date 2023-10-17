Убийца шведских фанатов получил огнестрельное ранение в грудь от полиции и умер в реанимации
Мужчина, убивший болельщиков сборной Швеции, был ликвидирован.
Напомним, матч сборных Бельгии и Швеции был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей.
Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром. 45-летний Абдесалем Л. получил огнестрельное ранение в грудь и скончался в реанимации.
Во время обысков было обнаружено несколько единиц оружия, в том числе то, которое использовалось при нападении.
Тренер Швеции об убийстве фанатов: «Что за чертов мир, в котором мы живем? Мне очень грустно. Мы не знали до перерыва»
Террорист ИГИЛ* убил двух фанатов Швеции, его застрелила полиция, матч отбора на Евро отменили в перерыве. Все об ужасе в Бельгии
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Jihawg - это сочетание слов jihad (джихад) и искаженного hog - кабан, а также слова ammo - боеприпасы). Девиз, под которым выпускается новая продукция – Реасе through Pork («Мир при помощи свинины»).
По задумке производителя, исламские экстремисты, убитые такой пулей, не смогут, как им обещает мусульманская традиция, попасть в рай и наслаждаться обществом 72 гурий.
Как сообщает телекомпания ABC News, идея выпускать «свиные пули» как средство борьбы против мусульманских террористов придумали супруги Брендон и Джули Хилл. Брендон лично разработал формулу краски с добавлением свинины, после чего начался выпуск "антиисламских" боеприпасов.
Из этого следует, что и Израиль и Вашингтон ловят рыбку в мутной воде.