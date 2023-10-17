У Кейна 26 голов и 6 ассистов в 30 последних матчах за Англию. Сегодня Харри забил Италии

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия сборная Италии по футболу квалификация Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Харри Кейн поучаствовал в 32 голах за последние 30 игр в составе сборной Англии.

Форвард, представляющий «Баварию», сегодня забил Италии с пенальти в квалификации Евро-2024.

За последние 30 игр на счету нападающего 26 голов и 6 голевых передач. Он совершил хотя бы одно результативное действие в последних 10 матчах.

Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.

Англия – Италия. 1:1 – Кейн сравнял счет с пенальти. Онлайн-трансляция

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