Месси получит 8-й «Золотой мяч», футболистка «Барсы» Бонмати – 1-й (Diario Sport)

Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2023 году.

Об этом сообщает Diario Sport. При голосовании учитывалась победа сборной Аргентины на ЧМ-2022, поскольку в прошлом году приз вручался до начала чемпионата мира.

получит « » в восьмой раз в карьере. Ранее награда доставалась ему в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Победительницей в женском зачете станет из «Барселоны» и сборной Испании. В 2023 году она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, ее признали лучшей футболисткой обоих турниров. Это будет первый «Золотой мяч» в ее карьере.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября.

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