Месси получит 8-й «Золотой мяч», футболистка «Барсы» Бонмати – 1-й (Diario Sport)
Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2023 году.
Об этом сообщает Diario Sport. При голосовании учитывалась победа сборной Аргентины на ЧМ-2022, поскольку в прошлом году приз вручался до начала чемпионата мира.
Месси получит «Золотой мяч» в восьмой раз в карьере. Ранее награда доставалась ему в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.
Победительницей в женском зачете станет Айтана Бонмати из «Барселоны» и сборной Испании. В 2023 году она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, ее признали лучшей футболисткой обоих турниров. Это будет первый «Золотой мяч» в ее карьере.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
все никак не отпускает 🤣🤣🤣
Вышла книга-расследование победы Месси. Автор: Артёмка Пятков. Редактор: Артёмка Пятков. Запостил на спортсе: Артёмка Пятков. Поставит 200 лайков: Артёмка Пятков. Сделает вид, что никакого Артёмки Пяткова не существует и сотрёт все комментарии о нём: Артёмка Пятков.
37 что ли?
Да и ваш холанд там провалил решающий отрезок.
Так что пняйте на него, что он не оправдал ваши надежды.
За голы брайтонам и норвичам он ЗБ выиграет.
Месси забивает пенальти на ЧМ. Помимо этого раздает гениальные передачи (Голландия, Хорватия), забивает важнейшие голы с игры (Мексика, Франция), тащит сборную во всех матчах: Это и вратарь забил бы.
Лечись))
Пишут что там отрыв по голосам очень серьезный.
ЧМ Месси был ФИФА ОФИЦИАЛЬНО признан как одно из величайших выступлений, наряду с Пеле 1958 и Диего 1986.
Месси
Пеле
Марадона
Смиритесь уже, 8 ЗМ это недостижимо.
8 ЗМ КАРЛ.
Фантастика.
Тебе роналду должен орден Дон Ктхота вручить.
Ты сражаешься с ветряными мельницамт, а толку 0.
Месси ЧЕМПИОН МИРА и 8 ЗМ.
Смирись уже)
Надо футбол смотреть, не будете такие глупые вопросы задавать