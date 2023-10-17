Месси получит 8-й «Золотой мяч», футболистка «Барсы» Бонмати – 1-й (Diario Sport)

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу женский футбол Золотой мяч сборная Испании жен Интер Майами Айтана Бонмати Футбол

Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2023 году.

Об этом сообщает Diario Sport. При голосовании учитывалась победа сборной Аргентины на ЧМ-2022, поскольку в прошлом году приз вручался до начала чемпионата мира.

Месси получит «Золотой мяч» в восьмой раз в карьере. Ранее награда доставалась ему в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Победительницей в женском зачете станет Айтана Бонмати из «Барселоны» и сборной Испании. В 2023 году она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, ее признали лучшей футболисткой обоих турниров. Это будет первый «Золотой мяч» в ее карьере.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября. 

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171 комментарий

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zzzeeerrrooo
Ответ Direct free kick
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Скоро год будет
все никак не отпускает 🤣🤣🤣
+60
-16
+44
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Spaten
Ну если чемпионат мира учитывается, то конкурентов нет от слова вообще
+48
-19
+29
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FC.Barcelona
Ответ Enchanter WIZZARD
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Дубль и предголевой пас в финале против Франции, сольный проход и голевой пас против Хорватов. Весь турнир одно из лучших индивидуальных выступлений в истории ЧМ
+26
-6
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Квадратное личико
Ответ Артёмке Пяткову (здесь под грифом Direct free kick), который отважно ограничил возможность ответов 😄
Вышла книга-расследование победы Месси. Автор: Артёмка Пятков. Редактор: Артёмка Пятков. Запостил на спортсе: Артёмка Пятков. Поставит 200 лайков: Артёмка Пятков. Сделает вид, что никакого Артёмки Пяткова не существует и сотрёт все комментарии о нём: Артёмка Пятков.
+29
-11
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Domian
Ответ Антон Киселёв
Конечно, получит, слишком много хайпа вокруг победы на ЧМ, ну а клубный сезон - это такая мелочь на фоне 7-матчевого турнира🤣
А ЛЧ сколько туров?
37 что ли?
Да и ваш холанд там провалил решающий отрезок.
Так что пняйте на него, что он не оправдал ваши надежды.
За голы брайтонам и норвичам он ЗБ выиграет.
+23
-6
+17
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JURAVLI
Ответ Роман
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Логика Кришнаитов. Роналду забивает 40 мячей в пустынной лиге и карликовым сборным, треть голов с пенальти: Криштиану величайший!!!!!!

Месси забивает пенальти на ЧМ. Помимо этого раздает гениальные передачи (Голландия, Хорватия), забивает важнейшие голы с игры (Мексика, Франция), тащит сборную во всех матчах: Это и вратарь забил бы.

Лечись))
+22
-6
+16
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Zed_patriot
Ответ Великий Алонсо
Самый нелепый ЗМ в истории футбола. Просто позорище!!!
Про ЗМ 2013 мы помним!!!
+31
-15
+16
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Homelender_666
Всё по делу. ЧМ был главным событием сезона, а Лео - главным его игроком. Артёмке и Роману желаю пережить эту боль, а Домиану и Олегу не быть одержимыми фанатиками.
+25
-10
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Александр Северный
весь клубничный бамот в лице : Оливера Кана, Ромки и Артемки в сборе. нехватает только ещё одного Эрнандес Эрнандеса( думаю он вскоре подтянется)бедняжки так сильно переживают за Холанда, что аж готовы на всё - лишь бы не Месси))))
+13
-2
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fbd
Ответ Artem Piatkov
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А еще он украл твое сердечко💔
+13
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Domian
Абсолютно заслуженно.
Пишут что там отрыв по голосам очень серьезный.
ЧМ Месси был ФИФА ОФИЦИАЛЬНО признан как одно из величайших выступлений, наряду с Пеле 1958 и Диего 1986.
Месси
Пеле
Марадона

Смиритесь уже, 8 ЗМ это недостижимо.
8 ЗМ КАРЛ.
Фантастика.
+37
-27
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Domian
Ответ Artem Piatkov
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Бедный артемка)
Тебе роналду должен орден Дон Ктхота вручить.
Ты сражаешься с ветряными мельницамт, а толку 0.
Месси ЧЕМПИОН МИРА и 8 ЗМ.
Смирись уже)
+19
-9
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Slavnov
Величайший))
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Zed_patriot
как же у секты горит, что Месси лучший 😁
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obidnyi
14 лет между первым и последним ЗМ, это тоже уникальное достижение
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JURAVLI
Одно из самых доминантных выступлений на ЧМ в истории. Аргентина сметала всех соперников. Судьи пытались помешать: 10 минут добавили с голландцами и поставили нелепый штрафной на последней, два пенальти в финале - но Арги было слишком хороши. Ну и ни у кого у аргентинцев не вызывает сомнений, кто главный источник сил и вдохновения сборной - лидер команды Месси. Абсолютно заслуженный ЗМ. Лео уходит в бесконечность, остальные далеко позади.
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JURAVLI
Ответ Enchanter WIZZARD
И кого она сметана? Кроме уставшей Хорватии не было ни одного разгрома, да и игра делилась на эпизоды, были отрезки, когда играли сильно, но в общем Арги не были сильнее всех
Посмотри статистику матчей, посмотри удары по воротам. Франция до 60 минуты ни разу не пробила по воротам Аргов. Хорватию смели. Нидерланды получили кучу ударов по штангам, им просто везло.

Надо футбол смотреть, не будете такие глупые вопросы задавать
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Дмитрий Рабко
Ответ Homelender_666
Всё по делу. ЧМ был главным событием сезона, а Лео - главным его игроком. Артёмке и Роману желаю пережить эту боль, а Домиану и Олегу не быть одержимыми фанатиками.
Интересно, а если бы по пенальти выиграла Франция, то ЗМ получил бы Мбаппе ? То есть, в принципе, цена ЗМ была бы в одном пенальти ?
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CopaAmerica
все верно, мундиаль - главный турнир планеты, олимп футбольного мира, кто показал себя лучше на мундиале тот и заслуживает ЗМ
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aidos_1979
Ответ Владимир Владимир
Позорище
Во как заполыхало))
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Любезный Коссутий
заслужил
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FC.Barcelona
Ответ madaev
Предголевой детка!
Конечно, пересмотри эту шедевральную атаку Аргентины, в два паса разрезали всю оборону Франции
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rigobersong
Ахахах...секта свидетелей 0 голов в ПО ЧМ понабежала🤣🤣🤣🇵🇹🇵🇹🇵🇹
+12
-6
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Zed_patriot
Лео хозяин фанов Кринжа
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Blaumerc
Ответ Роман
Комментарий скрыт
как мы вчера и в прошлых матчах видели, от пенок Роналду тащитесь прям, вчера сквиртили и кричали ЛУЧШИИИИЙЙЙ.
+6
-1
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