Бельгия готова не доигрывать матч со Швецией, прерванный из-за убийства двух фанатов: «Этика и мораль должны возобладать в какой-то момент»

В Бельгии готовы принять ничью со счетом 1:1 в матче со Швецией.

Игра квалификации Евро-2024 не возобновилась после перерыва из-за убийства двух шведских фанатов в Брюсселе.

«Мы не будем просить Швецию завершить матч. Мы хотим проявить уважение к тому, что случилось.

Я свяжусь со Шведским футбольным союзом, Австрийским футбольным союзом и , чтобы продвинуться в этом направлении. В какой-то момент этика и мораль должны возобладать», – сказал Ману Лерой, управляющий директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации, в интервью Le Soir.

После 6 игр на счету 16 очков в группе F, как и у Австрии, которая провела 7 матчей. Швеция идет третьей с 6 баллами после 5 матчей.

Швеция улетает домой после убийства фанатов, матч с Бельгией не доиграют в ближайшие дни. Болельщиков эвакуировали

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