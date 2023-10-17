Бельгия готова не доигрывать матч со Швецией, прерванный из-за убийства двух фанатов: «Этика и мораль должны возобладать в какой-то момент»
В Бельгии готовы принять ничью со счетом 1:1 в матче со Швецией.
Игра квалификации Евро-2024 не возобновилась после перерыва из-за убийства двух шведских фанатов в Брюсселе.
«Мы не будем просить Швецию завершить матч. Мы хотим проявить уважение к тому, что случилось.
Я свяжусь со Шведским футбольным союзом, Австрийским футбольным союзом и УЕФА, чтобы продвинуться в этом направлении. В какой-то момент этика и мораль должны возобладать», – сказал Ману Лерой, управляющий директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации, в интервью Le Soir.
После 6 игр на счету Бельгии 16 очков в группе F, как и у Австрии, которая провела 7 матчей. Швеция идет третьей с 6 баллами после 5 матчей.
Швеция улетает домой после убийства фанатов, матч с Бельгией не доиграют в ближайшие дни. Болельщиков эвакуировали
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Но там была война, и их отстранили от международных матчей.
А вот первое место наверное может дать преимущество при жеребьёвке финальной стадии.