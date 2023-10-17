Бельгия готова не доигрывать матч со Швецией, прерванный из-за убийства двух фанатов: «Этика и мораль должны возобладать в какой-то момент»

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В Бельгии готовы принять ничью со счетом 1:1 в матче со Швецией.

Игра квалификации Евро-2024 не возобновилась после перерыва из-за убийства двух шведских фанатов в Брюсселе.

«Мы не будем просить Швецию завершить матч. Мы хотим проявить уважение к тому, что случилось.

Я свяжусь со Шведским футбольным союзом, Австрийским футбольным союзом и УЕФА, чтобы продвинуться в этом направлении. В какой-то момент этика и мораль должны возобладать», – сказал Ману Лерой, управляющий директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации, в интервью Le Soir.

После 6 игр на счету Бельгии 16 очков в группе F, как и у Австрии, которая провела 7 матчей. Швеция идет третьей с 6 баллами после 5 матчей.

Швеция улетает домой после убийства фанатов, матч с Бельгией не доиграют в ближайшие дни. Болельщиков эвакуировали

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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81 комментарий

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chsccfrmfz
Убийство двух шведских фанатов каким-то неадекватом - скорбит вся Европа. Уничтожение целой больницы с палестинцами израильской ракетой, в результате чего убито больше 500 человек - даже не придали значения в сми. Это разве не фашизм?
+77
-37
+40
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Пикачу82
Лицемеры! Но да ладно, важно другое, зато Израиль везде продолжает играть, спортсменов Израиля никто не отстранил и с ними все играют, будут играть, не отказываться и угрызения совести и морали никого мучать не будут!
+69
-39
+30
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Н.Ф.
Ответ VictorVallecano
Комментарий скрыт
На Югославию в 1992-м году вообще никто не нападал.
Но там была война, и их отстранили от международных матчей.
+32
-5
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ VictorVallecano
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Истребили 1000+ террористов одним ударом сидящих в больнице только что. Но есть нюанс… те террористы в основном дети и женщины
+19
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Алексей Вдовин
Ответ Rabbia
Уже все сми об этом написали, и выяснили, что это ракета хамаса, но вам важнее плюсики набрать, чем жизни палестинцев
Кто написал, что это ракета Хамаса? Израиль? Браво. Там вообще пишут, что под больницей был склад БК. А потом окажется что ниже склада БК, был штаб Хамаса, а еще ниже, родственники Гитлера.
+14
-4
+10
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chsccfrmfz
Ответ Rabbia
Уже все сми об этом написали, и выяснили, что это ракета хамаса, но вам важнее плюсики набрать, чем жизни палестинцев
У хамаса даже и ракет нет такой мощности, их ракеты собраны из говна и палок
+10
-1
+9
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ivashka
Ответ VictorVallecano
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Пока планируют истребить Хамас, истребляют обычных жителей
+11
-3
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Rabbia
Ответ chsccfrmfz
Убийство двух шведских фанатов каким-то неадекватом - скорбит вся Европа. Уничтожение целой больницы с палестинцами израильской ракетой, в результате чего убито больше 500 человек - даже не придали значения в сми. Это разве не фашизм?
Уже все сми об этом написали, и выяснили, что это ракета хамаса, но вам важнее плюсики набрать, чем жизни палестинцев
+32
-25
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Насонов Дмитрий
Ответ chsccfrmfz
Убийство двух шведских фанатов каким-то неадекватом - скорбит вся Европа. Уничтожение целой больницы с палестинцами израильской ракетой, в результате чего убито больше 500 человек - даже не придали значения в сми. Это разве не фашизм?
Ну в Европе и из-за конкретно Израиля не то, чтобы много было акций. Естественно европейцев больше волнуют европейцы, а не палестинцы с израильтянами. Или ты скорбишь там о погибших в Конго как о своих родственниках?
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-= Masteryuga =-
Божечки, какие нежности, когда результат не имеет значения... Лицемеры...
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Н.Ф.
Швеция всё равно 3-я в группе. Не выше, не ниже.
А вот первое место наверное может дать преимущество при жеребьёвке финальной стадии.
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Нефанатик
Ответ VictorVallecano
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Нет плосколобый, за то, что 70 лет убивает мирных палестинцев, захватывая их земли
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Пашка Донофф
Ответ Rabbia
Уже все сми об этом написали, и выяснили, что это ракета хамаса, но вам важнее плюсики набрать, чем жизни палестинцев
Да, видел. В частности СМИ Израиля и США. Однако в Вашингтоне даже после этого попросили почему-то Израиль «соблюдать правила войны». Странно как-то🧐
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Rock-n-Rolla
да, да, как бы они пели, если б это был решающий матч за выход на Евро))) А так, у бельгийцев последний матч с азерами дома, а шведы никакой конкуренции им уже не составляют
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андрэ
фарс
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Sizt
Ответ Rabbia
Уже все сми об этом написали, и выяснили, что это ракета хамаса, но вам важнее плюсики набрать, чем жизни палестинцев
Версия о том, что дефектная маломощная ракета случайно прилетела в госпиталь, где еще был склад боеприпасов и взорвалась так удачно, что этот склад сдетонировал, представляется несколько менее вероятной, чем прилет одного JDAM.
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utsh44psmr
Не доигрывать. И отдать три очка Украине, которая сейчас летит Мальте.
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VDX00
Это верно. Совет вам: снимитесь с турнира и продолжайте п....... Говорить
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Pertinax Gandi
Тем более, что на турнирные расклады это не влияет.
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Моутиньо оформляет 40
Технарь обоим
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Пикачу82
Ответ VictorVallecano
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Ну наверное за то что применяют фосфорные бомбы (запрещенные), проводят ковровые бомбардировки городов с мирным населением, истребляют женщин, детей и стариков тысячами (сегодня вот по больнице удар нанесли) или этого недостаточно? Это не противоречит нормам морали? Даже если на тебя напали...
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Моутиньо оформляет 40
Ответ chsccfrmfz
Убийство двух шведских фанатов каким-то неадекватом - скорбит вся Европа. Уничтожение целой больницы с палестинцами израильской ракетой, в результате чего убито больше 500 человек - даже не придали значения в сми. Это разве не фашизм?
Европа скорбит по европейцам, логично.
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Evgeny Trifonov
Ответ Tintobrass
хамасовцев завербовали цахаловцы ?)
Хамас и был создан Израилем. Как противовес советскому Ясеру Арафату.
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Bayern2004
Ответ Алексей Вдовин
Кто написал, что это ракета Хамаса? Израиль? Браво. Там вообще пишут, что под больницей был склад БК. А потом окажется что ниже склада БК, был штаб Хамаса, а еще ниже, родственники Гитлера.
И Нетаньяху заодно.В одной столовой.
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Контрольный выстрел
Пиар на крови для англосаксов обычная тема.
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