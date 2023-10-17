Госдума предложила ввести производственную гимнастику на рабочем месте
В Госдуме предложили ввести производственную гимнастику на рабочем месте.
Предложение выдвинули на заседании комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.
«Предлагается ввести перерывы в рабочем времени для занятия производственной гимнастикой», – сообщили в комитете Госдумы по физической культуре и спорту.
Также была выдвинута инициатива добавлять дни к оплачиваемому отпуску за успешную сдачу комплекса ГТО.
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ЧТО ОНИ НЕСУТ ???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А ещё лучше прямо в Думе. Дамы могут её выполнить прямо на столиках в зале заседаний.
Поехавшие пенсионеры реально решили вернуться во времена своей молодости. И заодно нас всех с собой утащить
(Мокошь там всякая - орнул:)
Строим Совок 2.0 шаг за шагом.
- Поспали, теперь можно и поесть.
- Гимнастика...
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще —
гимнастика!
Представляю такую же картину в Госдуме))