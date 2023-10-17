Госдума предложила ввести производственную гимнастику на рабочем месте

Теги Государственная дума ТАСС Легкая атлетика

В Госдуме предложили ввести производственную гимнастику на рабочем месте.

Предложение выдвинули на заседании комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту. 

«Предлагается ввести перерывы в рабочем времени для занятия производственной гимнастикой», – сообщили в комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

Также была выдвинута инициатива добавлять дни к оплачиваемому отпуску за успешную сдачу комплекса ГТО. 

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31 комментарий

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catcher69
дадада производственную гимнастику сдачу металлолома и макулатуры и передачи в рабочий полдень пионерская зорька и радивоняня !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЧТО ОНИ НЕСУТ ???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+33
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Дмитрий Рабко
Так и представляю производственную гимнастику на конвейерном производстве. Или в литейке.
А ещё лучше прямо в Думе. Дамы могут её выполнить прямо на столиках в зале заседаний.
+15
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+13
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Maturmalai
Ответ catcher69
дадада производственную гимнастику сдачу металлолома и макулатуры и передачи в рабочий полдень пионерская зорька и радивоняня !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЧТО ОНИ НЕСУТ ???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сначала игрались в карго-культ западной демократии, теперь то же самое разыгрывают с советским прошлым. Когда это предсказуемо не сработает, следующим шагом станет не иначе как возвращение к языческим истокам: волхвы, заклинания, мокошь там всякая.
+13
-2
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Дени Сыч
И минутку ненависти.
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Savardus
Толстожопые депутаты предложили?
+12
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fbd
Площадку под производственную гимнастику предлагается оборудовать в курилке
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Always_sam
Нормы ГТО, производственная гимнастика... сюр какой-то
Поехавшие пенсионеры реально решили вернуться во времена своей молодости. И заодно нас всех с собой утащить
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Always_sam
Ответ Maturmalai
Сначала игрались в карго-культ западной демократии, теперь то же самое разыгрывают с советским прошлым. Когда это предсказуемо не сработает, следующим шагом станет не иначе как возвращение к языческим истокам: волхвы, заклинания, мокошь там всякая.
Во славу Перуна!
(Мокошь там всякая - орнул:)
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Patriot
"совок" пошёл во весь рост в массы!!..
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Гамарджоба Генацвале
В Думе самим гимнастика не помешала бы.
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ОттоДракула
Так и представляю, как завод встаёт, чтобы все позанимались гимнастикой. Или это они для себя? Тяжело целый день сидеть в кресле и играть в энгри бёрдс.
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Aleksey Yashin
Сначала ГТО, теперь производственная гимнастика.
Строим Совок 2.0 шаг за шагом.
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N-6 AlexanderX
- Ну вот, поели, теперь можно и поспать!
- Поспали, теперь можно и поесть.
- Гимнастика...
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Ильдар М
а еще послеобеденную сиесту!
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Michael Scott
Да здравствует товарищ Сталин, лучший друг советских физкультурников!
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Natalia Antonova
лучше бы они в думе своим мозгам гимнастику устроили
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Melnikov1968
Начните с производственной гимнастики в ГД, покажите это в прямом эфире,иначе не прокатит. Большинство инициатив, которые выдвигается в ГД касается простых граждан, но обходит стороной депутатов. Так что вперед, приседайте до упада:)))
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justbored
Массовики-затейники.
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brace
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще —
гимнастика!
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svas17
А название какое суперское, производственная гимнастика. Во время гимнастики они должны будут что-либо производить. Начальнички объяснят.
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метель
И снова здравствуйте. в фильме Красная королева так представлена эта производственная гимнастика ,до сих пор смеюсь.Лучше бы эти недодепутаты делали все,для возвращения нашего спорта в мир.
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justbored
Ответ Дмитрий Рабко
Так и представляю производственную гимнастику на конвейерном производстве. Или в литейке. А ещё лучше прямо в Думе. Дамы могут её выполнить прямо на столиках в зале заседаний.
Чего ж представлять, если всё это было https://www.sports.ru/tribuna/blogs/allresp/2785936.html?sl=1
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Плеймейкер87
возможно появится больше курильщиков, чтобы убегут вместо гимнастики на перекур))
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Ильдар М
вспомнилось, как в начальных классах учительница прерывала урок, мы все вставали из-за парт и начинали разминаться под её слова: "Мы писали, мы писали, наши пальчики устали")
Представляю такую же картину в Госдуме))
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Иван Алейников
Бюджетников по-любому этим долбить будут
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