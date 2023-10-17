Госдума предложила ввести производственную гимнастику на рабочем месте

В Госдуме предложили ввести производственную гимнастику на рабочем месте.

Предложение выдвинули на заседании комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

«Предлагается ввести перерывы в рабочем времени для занятия производственной гимнастикой», – сообщили в комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

Также была выдвинута инициатива добавлять дни к оплачиваемому отпуску за успешную сдачу комплекса ГТО.

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