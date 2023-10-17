Депутат Журова о сборной России: «Очень болела, чтобы Камерун забил – все товарищеские матчи нужно играть вничью. Не надо так серьезно к ним относиться»
Светлана Журова высказалась о товарищеском матче сборной России с Камеруном (1:0).
«Все товарищеские матчи нужно играть вничью, даже специально. Я очень болела, чтобы Камерун забил и была ничья. Если бы это был чемпионат мира, тогда надо играть на полную. В товарищеских матчах мотивация всегда меньше. Нужно просто проявить уважение друг к другу. Не надо к ним относиться так серьезно.
В нашем случае вообще хорошо, что мы можем их проводить, есть страны, которые готовы с нами играть. Собирать сборную все равно надо, даже если нет мотивации. Одно дело – когда они варятся в клубах, а другое – когда собираются составом, к которому не привыкли. Это другие игроки, иное взаимодействие, стрессовая ситуация.
Менять обстановку полезно, это важный опыт для футболистов. Так или иначе, когда-то им придется играть в официальных турнирах», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Свою позицию депутат Журова объясняет так: есть профессии в образовании, культуре, здравоохранении, где люди могут работать и после 65 лет, надо предоставить им такую возможность👍🤡
Да и про мужа помню тут заливала, что она ничего не знает, это какая то ошибка.
ЭТО ТОТАЛЬНОЕ НЕУВАЖЕНИЕ к ГРАЖДАНАМ РФ
примерно как навалить на флаг
вилишь суслика?
Нет
А он есть
Такое впечатления,что депутаты вечно под чем-то, иначе я их не понимаю