Депутат Журова о сборной России: «Очень болела, чтобы Камерун забил – все товарищеские матчи нужно играть вничью. Не надо так серьезно к ним относиться»

Теги Сборная России по футболу Светлана Журова сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Светлана Журова высказалась о товарищеском матче сборной России с Камеруном (1:0).

«Все товарищеские матчи нужно играть вничью, даже специально. Я очень болела, чтобы Камерун забил и была ничья. Если бы это был чемпионат мира, тогда надо играть на полную. В товарищеских матчах мотивация всегда меньше. Нужно просто проявить уважение друг к другу. Не надо к ним относиться так серьезно.

В нашем случае вообще хорошо, что мы можем их проводить, есть страны, которые готовы с нами играть. Собирать сборную все равно надо, даже если нет мотивации. Одно дело – когда они варятся в клубах, а другое – когда собираются составом, к которому не привыкли. Это другие игроки, иное взаимодействие, стрессовая ситуация.

Менять обстановку полезно, это важный опыт для футболистов. Так или иначе, когда-то им придется играть в официальных турнирах», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

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43 комментария

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Пас на пустые для Роналду
Журова головного мозга.
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David Rigert
дура дурой.
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GenriChinaski1956
Мда уж…
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SapiensR
Ответ Трент Резнор
Свет, а ты точно российский депутат?
А разве по уровню мышления не видно?)
+23
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Трент Резнор
Свет, а ты точно российский депутат?
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Сергей48
Светлана Журова – сторонница повышения пенсионного возраста россиян🤡 По её словам, к ней неоднократно обращались избиратели, рядовые граждане, которые хотят работать, а не сидеть на пенсии. Люди желают приносить пользу и желают, чтобы выход на отдых наступал после 70 лет🤦‍♂️

Свою позицию депутат Журова объясняет так: есть профессии в образовании, культуре, здравоохранении, где люди могут работать и после 65 лет, надо предоставить им такую возможность👍🤡
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Любезный Коссутий
один статус иноагента этой мадам
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dedushka
Как же я в 98 болел за Лемэй-Доан) Не надо относиться к Журовой серьезно
+9
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dedushka
Ответ ПавелАвер
эта женщина невминяемая
плюс поставил, но в следующий раз пишите через Е, плз
+6
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ПавелАвер
эта женщина невминяемая
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Кочевник56
а самый лучший счёт 3:3, это когда обе команды не вышли на поле, и им присудили техническое поражение..., добавила она
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Nekrasof
Это депутат нашей Страны
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Стас Бережнов
Ответ Трент Резнор
Свет, а ты точно российский депутат?
Точно! Потому что только российские депутаты могут нести такую чушь на всю страну…
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igls54
Ничейная Журова
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Илья Савчук
Этими словами лишь подтвердила, что уровень развития депутата ГД на уровне планктона!
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Стас Бережнов
Ответ Кочевник56
а самый лучший счёт 3:3, это когда обе команды не вышли на поле, и им присудили техническое поражение..., добавила она
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣❗️❗️❗️❗️
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ivanzhu90
Сказочная, хотя что ожидать от депутата которая рассказывала, как ее "обманули" с законом Димы Яковлева. Когда уже познакомившимся родителям с детьми, не дали усыновить их.
Да и про мужа помню тут заливала, что она ничего не знает, это какая то ошибка.
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Dr. J 24
какие же они глупые в Думе.. такие люди принимают законы
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Breadslicer88
прошу ск проверить сеньору по статье измена родине
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Максим Гагауз
этот субъект публично, занимая гос.должность, кормясь из гос.бюджета, ПУБЛИЧНО болеет ПРОТИВ ГРАЖДАН РОССИИ, из налогов которых в том числе выплачивается ее зп, зп и расходы других членов ее партии, зп и расходы конькобежцев, входящих в сборную и сотрудников федерации конькобежного спорта.
ЭТО ТОТАЛЬНОЕ НЕУВАЖЕНИЕ к ГРАЖДАНАМ РФ
примерно как навалить на флаг
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Spuki _Plai
Болела за Камерун ?! И кто тут иноагент ???
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ПавелАвер
Ответ dedushka
плюс поставил, но в следующий раз пишите через Е, плз
ок , я даже и не посмотрел как написано,готовое слово воткнул😅
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Сергей Галынский
Мне депутаты ГД все более напоминают эптзод из ДМБ
вилишь суслика?
Нет
А он есть
Такое впечатления,что депутаты вечно под чем-то, иначе я их не понимаю
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dedpihto59
Не Журова, а Дурова😀‼️
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Artem Piatkov
Позорняк
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