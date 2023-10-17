НХЛ. «Баффало» против «Тампы», «Эдмонтон» в гостях у «Нэшвилла», «Сиэтл» примет «Колорадо»

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«Баффало» принимает «Тампу» в матче чемпионата НХЛ.

«Эдмонтон» на выезде встретится с «Нэшвиллом», «Сиэтл» сыграет против «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Ванкувер
Дата проведения
18 октября, 01.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Миннесота
Дата проведения
18 октября, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Аризона
Дата проведения
18 октября, 02.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Баффало – Тампа-Бэй
Дата проведения
18 октября, 02.30, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Эдмонтон
Дата проведения
18 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Лос-Анджелес
Дата проведения
18 октября, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Колорадо
Дата проведения
18 октября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Каролина
Дата проведения
18 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Даллас
Дата проведения
18 октября, 05.30, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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Авл Агерий
Сегодня матч дня Айлендерс-Аризона. Интересно будет посмотреть, что за молодёжь набрали в свои ряды койоты.
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Кино Музыка
За Тампу.
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Как дела на заводе
Ответ Кино Музыка
За Тампу.
она закончилась))
0
0
0
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