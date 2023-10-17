НХЛ. «Баффало» против «Тампы», «Эдмонтон» в гостях у «Нэшвилла», «Сиэтл» примет «Колорадо»
«Баффало» принимает «Тампу» в матче чемпионата НХЛ.
«Эдмонтон» на выезде встретится с «Нэшвиллом», «Сиэтл» сыграет против «Колорадо».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 октября, 01.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 18 октября, 02.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 18 октября, 02.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 18 октября, 02.30, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 18 октября, 03.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 18 октября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 18 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 18 октября, 05.30, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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