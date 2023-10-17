На место падения альпинистки Оленевой сошла лавина. Тело спортсменки не забрали

Теги происшествия Матч ТВ Надежда Оленева Экстрим

На место падения альпинистки Надежды Оленевой сошла лавина.

Об этом сообщил член правления Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко.

Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева погибла в результате падения в расщелину во время восхождения в Непале.

— Сошла лавина прям на то место, где находилась Надежда, ее завалило. Вертолет ничего не смог бы сделать в этой ситуации, соответственно тело не забрали.

— Поиски возобновляться больше не будут?

— Там уже опасно находиться, пошли снегопады, за два дня выпало около двух метров снега. На том месте, где была Оленева, сейчас глыба льда и снега, — сказал Яковенко.

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22 комментария

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Насонов Дмитрий
Ответ imaxim
Даже не похоронят теперь нормально. Жаль
Ну может для альпиниста это и есть оптимальная могила
+84
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Yaroslove
Нет алых роз и траурных лент
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил
Как Вечным огнём, сверкает днём
Вершина изумрудным льдом
Которую ты так и не покорил ...
+41
-1
+40
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Сергей Орлов
Ответ Роберт Скуратов
Жаль очень что не успели забрать, сколько таких сгинувших во льдах и снегах людей лежат
Осталось лежать гораздо больше, чем тех, чьи тела забрали.
+22
0
+22
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imaxim
Даже не похоронят теперь нормально. Жаль
+12
-1
+11
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Caerly
Anywhere I roam
Where I lay my head is home

Carved upon my stone
My body lie, but still I roam
+9
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Виктор Ковязин
Любой альпинист, даже начинающий, знает, что лучше гор могут быть только горы и могила не так уж и плоха в горах.
+9
0
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Роберт Скуратов
Жаль очень что не успели забрать, сколько таких сгинувших во льдах и снегах людей лежат
+8
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Crenk
Ответ imaxim
Даже не похоронят теперь нормально. Жаль
То что не будет могилы это безусловно крайне отрицательно , но с другой стороны неплохо что не придётся в гробу лежать - крайне неприглядно там выглядят молодые люди
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Дмитрий Рабко
Ответ imaxim
Даже не похоронят теперь нормально. Жаль
Как там было у Хиля:
"Ты на пятой точке съехал,
как лавина, прямо вниз.
Над тобой смеется эхо,
не печалься, альпинист!
Ты лежишь, как сыр на блюде,
а красивый твой скелет
Может быть отыщут люди
через пару тысяч лет." (с)
з.ы. Все альпинисты ходят под Богом, ближе только лётчики.
+6
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pavlikkk
Кто теперь прочтет подо льдом твое имя,
Господина горных дорог
+3
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Роберт Скуратов
Жаль очень что не успели забрать, сколько таких сгинувших во льдах и снегах людей лежат
мало кто гниёт , они все практически в состоянии ленина лежать холод снег и лёд не даёт сильно разлагаться телу
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Трент Резнор
Жуткая смерть. Земля пухом.
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Bakhaa
Ответ Роберт Скуратов
Жаль очень что не успели забрать, сколько таких сгинувших во льдах и снегах людей лежат
Навряд ли сгинувших. Может это счастливчики. Технологии не стоят на месте. Их тела идеально сохраняются, возможно их оживят через сотни лет
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Антон Орехов
Уже и ненайдут
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Olenyuksi
Ответ Виктор Ковязин
Любой альпинист, даже начинающий, знает, что лучше гор могут быть только горы и могила не так уж и плоха в горах.
Ей уже все равно, она никогда не узнает где ее могила...
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Tresk2
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Вертолёт может вызвать лавину.
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Я не понимаю этих людей. Снег пухом.
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Алексѣй Пестовъ
Треснула скала
И лавина вниз пошла
И его
как песчинку унесла
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