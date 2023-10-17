На место падения альпинистки Оленевой сошла лавина. Тело спортсменки не забрали
На место падения альпинистки Надежды Оленевой сошла лавина.
Об этом сообщил член правления Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко.
Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева погибла в результате падения в расщелину во время восхождения в Непале.
— Сошла лавина прям на то место, где находилась Надежда, ее завалило. Вертолет ничего не смог бы сделать в этой ситуации, соответственно тело не забрали.
— Поиски возобновляться больше не будут?
— Там уже опасно находиться, пошли снегопады, за два дня выпало около двух метров снега. На том месте, где была Оленева, сейчас глыба льда и снега, — сказал Яковенко.
Наша альпинистка-чемпионка разбилась в Гималаях. Что об этом известно?
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил
Как Вечным огнём, сверкает днём
Вершина изумрудным льдом
Которую ты так и не покорил ...
Where I lay my head is home
Carved upon my stone
My body lie, but still I roam
"Ты на пятой точке съехал,
как лавина, прямо вниз.
Над тобой смеется эхо,
не печалься, альпинист!
Ты лежишь, как сыр на блюде,
а красивый твой скелет
Может быть отыщут люди
через пару тысяч лет." (с)
з.ы. Все альпинисты ходят под Богом, ближе только лётчики.
Господина горных дорог
И лавина вниз пошла
И его
как песчинку унесла