Мудрик впервые забил за сборную Украину – в ворота Мальты в отборе Евро-2024. В начале октября украинец забил первый гол за «Челси»
Михаил Мудрик впервые забил за сборную Украины.
Полузащитник сборной Украины забил в ворота команды Мальты после передачи Виталия Миколенко на 85-й минуте матча квалификации Евро-2024. Игра завершилась победой украинской сборной со счетом 3:1.
Этот гол стал первым для Мудрика в национальной команде. В отборе Евро-2024 он провел 6 матчей, всего же на его счету 15 матчей за главную команду страны.
Отметим, что в начале октября Мудрик забил свой первый гол за «Челси» – это произошло в матче 7-го тура АПЛ против «Фулхэма».
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