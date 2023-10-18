Мудрик впервые забил за сборную Украину – в ворота Мальты в отборе Евро-2024. В начале октября украинец забил первый гол за «Челси»

Михаил Мудрик впервые забил за сборную Украины.

Полузащитник сборной забил в ворота команды Мальты после передачи на 85-й минуте матча квалификации Евро-2024. Игра завершилась победой украинской сборной со счетом 3:1.

Этот гол стал первым для Мудрика в национальной команде. В отборе Евро-2024 он провел 6 матчей, всего же на его счету 15 матчей за главную команду страны.

Отметим, что в начале октября забил свой первый гол за « » – это произошло в матче 7-го тура против «Фулхэма».

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