Мудрик впервые забил за сборную Украину – в ворота Мальты в отборе Евро-2024. В начале октября украинец забил первый гол за «Челси»

Теги Челси Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия сборная Мальты по футболу квалификация Евро-2024 Виталий Миколенко Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик впервые забил за сборную Украины.

Полузащитник сборной Украины забил в ворота команды Мальты после передачи Виталия Миколенко на 85-й минуте матча квалификации Евро-2024. Игра завершилась победой украинской сборной со счетом 3:1.

Этот гол стал первым для Мудрика в национальной команде. В отборе Евро-2024 он провел 6 матчей, всего же на его счету 15 матчей за главную команду страны.

Отметим, что в начале октября Мудрик забил свой первый гол за «Челси» – это произошло в матче 7-го тура АПЛ против «Фулхэма».

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13 комментариев

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ALMANAC
Ответ 6tspey7tb5
10 октября не будет интриги
А что там будет через год?
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Зизуха
Ответ ALMANAC
А что там будет через год?
чел живёт в своей реальности
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Ностальгическое Дерьмо
Эту машину уже не остановить
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Dark.Babysitter
Беллингем трепещет
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Gonzo754
Гол хороший забил. Но сам парень тщеславен. Ничего, командировки в сборную его приземлят немного.
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Illia Gray
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Эту машину уже не остановить
Неиронично, но с каждым матчем становятся все сильней и сильней
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Dark.Babysitter
Ответ 6tspey7tb5
10 октября не будет интриги
октября какого года?
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