Ничушкин забил 1-й гол в сезоне – в пустые ворота «Сиэтла». У него 3 броска, 2 перехвата и «+2» за 21:36

Валерий Ничушкин забил 1-й гол в сезоне, поразив пустые ворота «Сиэтла».

« » был сильнее «Кракена» (4:1) в регулярном чемпионате .

Россиянин установил окончательный счет в матче в конце 3-го периода, перехватив шайбу в своей зоне. В 3 матчах сезона на его счету стало 2 (1+1) очка.

Сегодня Валерий (21:36 – максимальное время среди форвардов «Эвеланш», 0:57 – в большинстве, 3:24 – в меньшинстве) нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 2 перехвата.