Ничушкин забил 1-й гол в сезоне – в пустые ворота «Сиэтла». У него 3 броска, 2 перехвата и «+2» за 21:36

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Сиэтл Хоккей

Валерий Ничушкин забил 1-й гол в сезоне, поразив пустые ворота «Сиэтла».

«Колорадо» был сильнее «Кракена» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ

Россиянин установил окончательный счет в матче в конце 3-го периода, перехватив шайбу в своей зоне. В 3 матчах сезона на его счету стало 2 (1+1) очка. 

Сегодня Валерий (21:36 – максимальное время среди форвардов «Эвеланш», 0:57 – в большинстве, 3:24 – в меньшинстве) нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 2 перехвата. 

1 комментарий

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Антон Якимцев
Гол в пустые голу рознь.
Сам поборолся в своей зоне, отжал шайбу и забил. Very Вэл.

Ещё и в первую тройку попал.
+6
0
+6
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