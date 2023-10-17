За пост в поддержку Палестины «Майнц» отстранил Эль-Гази: «Уважаем разные точки зрения на сложный конфликт, но позиция Анвара не соответствует ценностям клуба»

Анвар Эль-Гази отстранен за свое мнение о конфликте Израиля и Палестины.

«Это не война. Когда одна сторона отключает другой водоснабжение, электричество, лишает еды – это не война. Когда у одной стороны есть ядерное оружие – это не война. Когда одна сторона получает миллиарды долларов – это не война. Когда кто-то использует созданные ИИ картинки для дезинформации – это не война. Когда соцсети вводят цензуру в отношении контента одной стороны, но не другой – это не война.

Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире», – написал Эль-Гази, завершив текст лозунгом об освобождении Палестины.

«Майнц», подписавший полузащитника менее месяца назад, решил отстранить его.

«Майнц» освобождает Анвара Эль-Гази от тренировок и игр. Это реакция на сообщение 28-летнего футболиста в социальных сетях, сделанное им в воскресенье вечером и впоследствии удаленное.

В этом сообщении Эль-Гази высказал позицию по поводу конфликта на Ближнем Востоке, которая является недопустимой для клуба. Удалению предшествовала обстоятельная беседа между советом директоров и игроком.

В «Майнце» с уважением относятся к тому, что существуют различные точки зрения на сложный ближневосточный конфликт, который длится уже несколько десятилетий. Однако клуб четко дистанцируется от содержания сообщения, поскольку оно не соответствует ценностям нашего клуба», – сказано на сайте команды.

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