За пост в поддержку Палестины «Майнц» отстранил Эль-Гази: «Уважаем разные точки зрения на сложный конфликт, но позиция Анвара не соответствует ценностям клуба»

Теги Майнц бундеслига Германия происшествия Анвар Эль-Гази Политика Футбол

Анвар Эль-Гази отстранен за свое мнение о конфликте Израиля и Палестины.

«Это не война. Когда одна сторона отключает другой водоснабжение, электричество, лишает еды – это не война. Когда у одной стороны есть ядерное оружие – это не война. Когда одна сторона получает миллиарды долларов – это не война. Когда кто-то использует созданные ИИ картинки для дезинформации – это не война. Когда соцсети вводят цензуру в отношении контента одной стороны, но не другой – это не война.

Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире», – написал Эль-Гази, завершив текст лозунгом об освобождении Палестины.

«Майнц», подписавший полузащитника менее месяца назад, решил отстранить его.

«Майнц» освобождает Анвара Эль-Гази от тренировок и игр. Это реакция на сообщение 28-летнего футболиста в социальных сетях, сделанное им в воскресенье вечером и впоследствии удаленное.

В этом сообщении Эль-Гази высказал позицию по поводу конфликта на Ближнем Востоке, которая является недопустимой для клуба. Удалению предшествовала обстоятельная беседа между советом директоров и игроком.

В «Майнце» с уважением относятся к тому, что существуют различные точки зрения на сложный ближневосточный конфликт, который длится уже несколько десятилетий. Однако клуб четко дистанцируется от содержания сообщения, поскольку оно не соответствует ценностям нашего клуба», – сказано на сайте команды.

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109 комментариев

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eao79rus
Более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице в секторе Газа, сообщают СМИ со ссылкой на местный Минздрав.

Сейчас Новиков и его ботоферма расскажут, что все они были боевиками ХАМАС

P.S. уже начали...
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Antagonist
Вот у всех у них там какие-то «ценности»,о которых никто не знает и не слышал. Говорят о свободе слова,но если скажешь что-то,что не соответствует линии партии-тебя обнулят,отстранят,отменят. Их свобода и наш тоталитаризм.
+56
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Nastra
Демократия она такая...
+68
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Ваня Кабанов
Ответ seppblatter@mail.ru
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Не знал, что мирные жители, которых бомбит Израиль помимо ХАМАС, являются террористами. И уж тем более не знал, что использовать снаряды с белым фосфором, по мнению Израиля, это не военное преступление.
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Sedlacek
Уважаем разные точки зрения, но не такую
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Alxkhil
Может лучше расскажет, почему там за 60 лет так и не появилось своего электричества и водоснабжения
+17
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Хызыр
Ответ eao79rus
Более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице в секторе Газа, сообщают СМИ со ссылкой на местный Минздрав. Сейчас Новиков и его ботоферма расскажут, что все они были боевиками ХАМАС P.S. уже начали...
Не знаю, по нашим данным там успешно уничтожена штаб квартира террористов. (С) ЦАХАЛ

Это сарказм, если что
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Сергей Галынский
А можно подробнее узнать о ценностях Мвйнца?
У всех какие-то ценности, так опубликуйте их
Мужик четко и обоснованно высказал свою позицию
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Стахович
Респект Мие Халифе
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trav
А теперь вспомните все сообщения, когда ВСЕ смеялись когда тут писали, что Донецк 8 лет обстреливали и продолжают. Типа ахахах что вы врете. Теперь тоже самое делают с Палестиной и всем смешно. Таков Западный мир
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Denis Akhmarov
Каждый имеет право на свое мнение, главное чтобы оно было "правильным"
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Koulmann
Ответ eao79rus
Более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице в секторе Газа, сообщают СМИ со ссылкой на местный Минздрав. Сейчас Новиков и его ботоферма расскажут, что все они были боевиками ХАМАС P.S. уже начали...
Запулить нкпроверенную инфу и хайповать.
Типичный плюсодрочер.
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OldCityFan
Такое чувство, что если даже Израиль убьет все 2 млн палестинецев в секторе газе, всё равно найдутся индивиды, которые будут защищать войну против мирняка
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Maxeg
Уважаем разные точки зрения, если они совпадают с нашей
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**Iscander**
Уважают различные точки зрения))) Видимо эта точка не в списке))
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**Iscander**
Ответ Proper Chels
Евреев, которые возвращаются в Израиль со всего мира прямо сейчас видел. Арабов, желающих повоевать за Палестину пока не обнаружено. Хотя о чем я, они даже беженцев забирать не хотят.
Галкин, Палкин, Макаревич и т.д. просят подержать их пиво.
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Hubner
канешн, это совершенно другое же)
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lundian
Ответ Стахович
Респект Мие Халифе
Сейчас деньги заработанные на просмотрах её видео на ПХ идут Израилю. Молодец, поддерживает своим передком правильную сторону
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Igorsm
ценности клуба это "во всем виновата Россия?"
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Antagonist
Ответ Pigmalion
свобода частного лица кого-то дискриминировать - это тоже одна из составляющих свободы.
Слова дискриминировать и свобода априори не могут стоять рядом
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Георгий Большаков
Ответ Pelerin
Какой ужас! После того, как фанатики вырезали 1,5 к мирных жителей, их сняли с довольствия. На такую аргументацию только самая образованная и добрая религия способна))
Какой ужас! После того, как фанатики оккупировали землю Палестины, их 1,5к мирных жителей вырезали. На такую аргументацию только самая древняя и богоизбранная нация способна))
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Георгий Большаков
Война Палестины и Израиля. Ценности на это счёт у немецкого клуба. Вроде всё правильно.
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VDX00
У него не было шансов. германия обязана поддерживать Израиль. Так сказал главный)))
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Maxeg
Ответ Любезный Коссутий
а что такое, Анвар-джан, ничего не скажешь, по поводу 1000+ убитых израильтян, что послужило катализатором замеса? как-то выборочно получается: это помню, это - не помню. это конфликт, война или геноцид?
Ну это ж любимая фишка западников ) че вдруг перестал такой подход устраивать?
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denz_80
Ответ Koulmann
Милиарды свои Израиль давно уже зарабатывает, войдя в топ с/х экспортёров. И имеет передовую медицину в мире. Как и многое другое. Все это - на том же клочке земли. Миллиарды идут в Палестину не только из арабского мира, но и из ЕС. Есть какие-то успехи, кроме дикого роста демографии и безработицы? Это же шикарное место для строительства фабрик и заводов - дешевая рабочая сила, прекрасное географическое положение, побережье рядом с Суэцом и огромным рынком. Про водоснабжение - интересно поставляет Палестине воду. И трубы для водопровода. И куда потом этот водопровод исчезает и что из него делают? Почему этот парень только одну сторону видит? И причин но-следственные связи не строит? Израиль можно обвинить в дискриминации палестинского народа, но точно не сейчас и не в последние годы. Как и Палестину сложно не обвинять в том, на каком уровне развития она оказалась.
миллиарды зарабатывает, но 10 лярдов у сша попросил
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