Артемий Панарин: «Имел наглости про патриарха наболтать столько… Ремень его не понравился. Молодежь смотрит без фундамента в голове – могу пагубно повлиять на них»

Артемий Панарин заявил, что является примером для других и хочет быть серьезнее.

– Заметил, что ты чувствуешь себя ответственным перед другими людьми, молодыми партнерами. Ты, наверное, уже такой дядька в хоккее. У тебя такой статус, и ты ментально его выработал: «Вот моя команда, партнеры, и ты несешь ответственность за каждого». Есть такое?

– Может, по команде не совсем так. Но в любом случае являешься звеном команды.

Владелец команды заходил пару лет назад к нам после сезона. Кто-то ему сказал, кажется, Гретцки, что ты летом должен готовиться не для себя, а для команды. Хорошие слова. Потому что ты являешься звеном всей организации.

Если еще глубже копнуть, то я являюсь представителем России за рубежом в какой-то степени.

Поэтому я должен принимать это должным образом – в чем ошибался до этого на самом деле. Чи-ча га-га у меня было. Чи-чи га-га никуда не ушло, но стараюсь быть посерьезнее, потому что являюсь примером.

В соцсетях я как-то давно не отсиживаюсь. Живешь как нормальный человек. Допустим, про патриарха наглости я имел наболтать столько… Ремень мне его не понравился.

Одно дело – на кухне обсудил с друзьями за ужином, а другое дело – быть в «Рейнджерс» и сборной России и высказываться на такие глубокие вещи.

Молодое поколение смотрит, уверен, без фундамента какого-то в голове. Могу повлиять на них пагубно из-за своего незнания ситуации и выставления всего на публику, а люди это могут не анализировать и относиться ко мне как игроку «Рейнджерс» – успешному, значит, правому, но это не так.

Из-за этого начинаю думать, прежде чем говорить что-то, – сказал нападающий « » .