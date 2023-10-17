Артемий Панарин: «Имел наглости про патриарха наболтать столько… Ремень его не понравился. Молодежь смотрит без фундамента в голове – могу пагубно повлиять на них»

Теги Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин заявил, что является примером для других и хочет быть серьезнее.

– Заметил, что ты чувствуешь себя ответственным перед другими людьми, молодыми партнерами. Ты, наверное, уже такой дядька в хоккее. У тебя такой статус, и ты ментально его выработал: «Вот моя команда, партнеры, и ты несешь ответственность за каждого». Есть такое?

– Может, по команде не совсем так. Но в любом случае являешься звеном команды.

Владелец команды заходил пару лет назад к нам после сезона. Кто-то ему сказал, кажется, Гретцки, что ты летом должен готовиться не для себя, а для команды. Хорошие слова. Потому что ты являешься звеном всей организации.

Если еще глубже копнуть, то я являюсь представителем России за рубежом в какой-то степени.

Поэтому я должен принимать это должным образом – в чем ошибался до этого на самом деле. Чи-ча га-га у меня было. Чи-чи га-га никуда не ушло, но стараюсь быть посерьезнее, потому что являюсь примером.

В соцсетях я как-то давно не отсиживаюсь. Живешь как нормальный человек. Допустим, про патриарха наглости я имел наболтать столько… Ремень мне его не понравился.

Одно дело – на кухне обсудил с друзьями за ужином, а другое дело – быть в «Рейнджерс» и сборной России и высказываться на такие глубокие вещи.

Молодое поколение смотрит, уверен, без фундамента какого-то в голове. Могу повлиять на них пагубно из-за своего незнания ситуации и выставления всего на публику, а люди это могут не анализировать и относиться ко мне как игроку «Рейнджерс» – успешному, значит, правому, но это не так.

Из-за этого начинаю думать, прежде чем говорить что-то, – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

27 комментариев

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Ебздрогыч
Да что там ремень, патриарх уже себя к Святой Троице пририсовал. Смотрится как свидетель из Фрязино
+44
-5
+39
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они повсюду
Стареет
+34
-4
+30
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dimonivanov
Это постирония?
+18
0
+18
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fbd
Это он еще его яхту и Майбах не видел, вообще пришлось бы все электронные средства выкидывать
+15
-2
+13
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Valentin Efimenko
Знатно его шуганули.
Ну а так , надеюсь, ерничает, как всегда
+13
-1
+12
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David Rigert
про ремень патриарха - это "оскорбление чувств верующих". статья.
+12
-1
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Thats wassup
А ещё часы не забудь
+7
0
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Максим Гагауз
вот и этого заткнули....
+5
-2
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Dick Advocaat
Ответ Ебздрогыч
Да что там ремень, патриарх уже себя к Святой Троице пририсовал. Смотрится как свидетель из Фрязино
хахахахаха
+4
-1
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Adeen
Ответ Ебздрогыч
Да что там ремень, патриарх уже себя к Святой Троице пририсовал. Смотрится как свидетель из Фрязино
Да уж. Я как увидел...ну не должно быть так, ё-моё. Они ж дискредитируют и религию и здравый смысл.
Очень грустно и плохо это всё.
+3
-1
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faaakkkeee
Ответ dimonivanov
Это постирония?
Многослойная
+2
0
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Gleb
Ответ Элтай Шахмаров
Мудреет
Мудрость в чём заключается? Стать приспособленцем?
+7
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Биомеханоид
Эка тебя тыркнуло...
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Rumov
Не тот случай, чтоб каяться.
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mbauer
Думать - это вообще никогда не вредно. Молодец, Хлебушек. Держись! И думай. Ты умеешь
+1
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Дмитрий Кутузов
Постирония постиронии)
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Gleb
Всем фанатам Гундяева рекомендую статью в вики "Скандал вокруг квартиры патриарха Кирилла"
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Arm Djagin
удачи Панаре!
главное без травм
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Orange carrot
Что за поток сознания🤪
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Огюст
Это как же летит время - вот и "Хлебушек " стал Артемием Олеговичем в свои 32 !
+1
-1
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Shibosan
Крепко его прижали. Так и до "путин тим" недалеко. Жаль, одним из немногих человекообразных спортсменов был.
+6
-6
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genowayy
Ответ Shibosan
Крепко его прижали. Так и до "путин тим" недалеко. Жаль, одним из немногих человекообразных спортсменов был.
Да кто ты такой про человекообразных говорить? Хамло ноунеймовское
0
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