Англия вышла на Евро-2024. Она сыграет на чемпионате Европы в 4-й раз подряд
Сборная Англии гарантировала себе место на Евро-2024.
Команда Гарета Саутгейта сегодня обыграла Италию (3:1) во второй раз в текущем отборочном цикле. После 6 матчей в группе С у нее 16 очков – больше всех. Ниже второго места англичане уже не опустятся.
Сборная Англии сыграет на 4-м чемпионате Европы подряд. В последний раз она не проходила отбор в 2008 году.
В 2021 году англичане заняли на Евро второе место, уступив Италии по пенальти.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Все мы помним, как в последний раз Англия не проходила отбор - спасибо Павлюченко и хорватам! Эх, вернуть бы 2008 год...
б) было в 1988, времена с 4 командами не смотрел
https://youtu.be/g7Rnt5C2qaQ?si=RVKwRw2hyQ8We3i2