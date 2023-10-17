Англия вышла на Евро-2024. Она сыграет на чемпионате Европы в 4-й раз подряд

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Сборная Англии гарантировала себе место на Евро-2024.

Команда Гарета Саутгейта сегодня обыграла Италию (3:1) во второй раз в текущем отборочном цикле. После 6 матчей в группе С у нее 16 очков – больше всех. Ниже второго места англичане уже не опустятся.

Сборная Англии сыграет на 4-м чемпионате Европы подряд. В последний раз она не проходила отбор в 2008 году.

В 2021 году англичане заняли на Евро второе место, уступив Италии по пенальти.

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29 комментариев

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Ебздрогыч
Сборная Англии сыграет на чемпионате Европы в 4-й раз подряд. В последний раз она не проходила отбор в 2008 году.

Все мы помним, как в последний раз Англия не проходила отбор - спасибо Павлюченко и хорватам! Эх, вернуть бы 2008 год...
+30
-3
+27
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Arthur Jacob
Ответ ALMANAC
Евро пройдет без действующего чемпиона) Было ли такое раньше?
Италия даже если не пройдет квалификацию, может выйти через Лигу Наций
+14
0
+14
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Chris Alpachino
да пофиг на англию, там сан марино гол забил людиииии
+12
0
+12
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RembaXXX
Явный фаворит на чашку, пора бы уже этому составу взять трофей.
+9
-4
+5
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Дзмітрый Фарботка
Франция, Англия, Португалия + возможно с домашним судейством Германия наверное разыграют медали
+5
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Роман
Перспективная сборная. Лет 20 назад был сбалансированный состав. И сейчас имеют шанс бороться за трофеи.
+5
-1
+4
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Alexander Baresi
Спасибо Хорватия, за тот матч на Уэмбли в 2008
+2
0
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Мистер Уайт
Ответ Ебздрогыч
Сборная Англии сыграет на чемпионате Европы в 4-й раз подряд. В последний раз она не проходила отбор в 2008 году. Все мы помним, как в последний раз Англия не проходила отбор - спасибо Павлюченко и хорватам! Эх, вернуть бы 2008 год...
Медведев президентом был:)
+5
-3
+2
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Alexander Baresi
Ответ Ебздрогыч
Сборная Англии сыграет на чемпионате Европы в 4-й раз подряд. В последний раз она не проходила отбор в 2008 году. Все мы помним, как в последний раз Англия не проходила отбор - спасибо Павлюченко и хорватам! Эх, вернуть бы 2008 год...
Ты хоть спишь когда? Хоть раз бы новость пропустил, промолчал, не ответил
+2
0
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Ностальгическое Дерьмо
Ответ Коразон До
лол. Англия пропустила Евро-08. Озвучьте тот состав пж.
Роман Павлюченко, Андрей Аршавин, Игорь Акинфеев, Колодин Пушка страшная
+1
0
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Direct free kick
Ответ ALMANAC
Евро пройдет без действующего чемпиона) Было ли такое раньше?
а) пройдёт
б) было в 1988, времена с 4 командами не смотрел
+1
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I'mNotChrisPaul
Ответ Alexander Baresi
Спасибо Хорватия, за тот матч на Уэмбли в 2008
В 2007
0
0
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Cash_flow
Ответ LaffyTaffy
Пол Робинсон Стиви "скользящий" Джи
Сол Кэмпбелл скользил лучше всех

https://youtu.be/g7Rnt5C2qaQ?si=RVKwRw2hyQ8We3i2
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134572784@vkontakte.ru
Ответ Alex Serpen
С Саутгейтом на бровке?
А кто был лучше то до Саутгейта ?
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RembaXXX
Ответ Alex Serpen
С Саутгейтом на бровке?
Его задача тупо не мешать, да он явный балласт, но даже с ним играют пока здорово.
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Alex Serpen
Ответ RembaXXX
Явный фаворит на чашку, пора бы уже этому составу взять трофей.
С Саутгейтом на бровке?
+1
-1
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DaRt FeLiX
Ответ Мистер Уайт
Медведев президентом был:)
не самое плохое
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ALMANAC
Ответ Arthur Jacob
Италия даже если не пройдет квалификацию, может выйти через Лигу Наций
Там будет Македония?)
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wadwill13
новость ради новости? уважаемые редакторы, я ходил по большому 9 раз подряд. до этого сутки не ходил- голова болела и поэтому почти не ел сутки. чем не новость? или здоровье человека(вашего подписчика) менее важна чем псевдоновость проАнглию?
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Коразон До
лол. Англия пропустила Евро-08. Озвучьте тот состав пж.
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LaffyTaffy
Свит Кэролаааайн
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TheFrosty
Надо до 50 команд увеличить Евро. Чтобы все выходили.
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