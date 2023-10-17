Англия вышла на Евро-2024. Она сыграет на чемпионате Европы в 4-й раз подряд

Сборная Англии гарантировала себе место на Евро-2024.

Команда Гарета Саутгейта сегодня обыграла Италию (3:1) во второй раз в текущем отборочном цикле. После 6 матчей в группе С у нее 16 очков – больше всех. Ниже второго места англичане уже не опустятся.

сыграет на 4-м чемпионате Европы подряд. В последний раз она не проходила отбор в 2008 году.

В 2021 году англичане заняли на Евро второе место, уступив Италии по пенальти.

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