Роднина, Третьяк и Фетисов предложили разрешить судимым вести педагогическую деятельность через 10 лет после отбытия наказания
Роднина, Третьяк и Фетисов предложили разрешить судимым педагогическую деятельность.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутаты Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов внесли в парламент законопроект, которым хотят разрешить судимым гражданам работать с детьми.
Согласно законопроекту, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью смогут заниматься педагогической деятельностью, но лишь при условии безупречного поведения и активной общественной деятельности в течение не менее 10 лет после отбытия наказания.
Рассматривать заявления на занятие педагогической деятельностью будут региональные комиссии по делам несовершеннолетних, которые предлагается наделить соответствующими полномочиями.
После 10 лет на зоне за преднамеренное убийство только в педагоги, да
Шикарные получатся педагоги.
Зато жалоб на хамское поведение школьников сразу станет меньше: особо не повыделываешься, если знаешь, что трудовик тебе заточку под ребро всадить может.
- а можно нам другого учителя музыки?