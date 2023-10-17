Роднина, Третьяк и Фетисов предложили разрешить судимым вести педагогическую деятельность через 10 лет после отбытия наказания

Роднина, Третьяк и Фетисов предложили разрешить судимым педагогическую деятельность.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутаты Валентина Пивненко, , Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов внесли в парламент законопроект, которым хотят разрешить судимым гражданам работать с детьми.

Согласно законопроекту, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью смогут заниматься педагогической деятельностью, но лишь при условии безупречного поведения и активной общественной деятельности в течение не менее 10 лет после отбытия наказания.

Рассматривать заявления на занятие педагогической деятельностью будут региональные комиссии по делам несовершеннолетних, которые предлагается наделить соответствующими полномочиями.