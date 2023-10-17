Роднина, Третьяк и Фетисов предложили разрешить судимым вести педагогическую деятельность через 10 лет после отбытия наказания

Теги Владислав Третьяк Вячеслав Фетисов Ирина Роднина Государственная дума Политика Легкая атлетика

Роднина, Третьяк и Фетисов предложили разрешить судимым педагогическую деятельность.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутаты Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов внесли в парламент законопроект, которым хотят разрешить судимым гражданам работать с детьми.

Согласно законопроекту, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью смогут заниматься педагогической деятельностью, но лишь при условии безупречного поведения и активной общественной деятельности в течение не менее 10 лет после отбытия наказания.

Рассматривать заявления на занятие педагогической деятельностью будут региональные комиссии по делам несовершеннолетних, которые предлагается наделить соответствующими полномочиями. 

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84 комментария

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Катерь
Своих детей и внуков они бы отправили к таким учителям?
+80
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Diego 95
Ответ Катерь
Своих детей и внуков они бы отправили к таким учителям?
Все мы знаем куда они их давно отправили,загневать
+60
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solyarize2
Ты как в класс заходишь?
+51
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Thats wassup
Итог последних 23 лет в одной новости
+42
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Anna Taisu
5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

После 10 лет на зоне за преднамеренное убийство только в педагоги, да
+37
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Revery
Тяжкие и особо тяжкие? То есть убийства, насилие, разбои, педофилия и прочая мякотка? Серьёзно?
Шикарные получатся педагоги.
Зато жалоб на хамское поведение школьников сразу станет меньше: особо не повыделываешься, если знаешь, что трудовик тебе заточку под ребро всадить может.
+32
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KMR
Гоп-стоп мы подошли из-за угла
+33
-1
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Valentin Efimenko
Ответ solyarize2
Ты как в класс заходишь?
Вечер в классы, урок в радость, несквик в сладость.
+29
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Ебздрогыч
Роднина, Третьяк и Фетисов - лучшие люди страны, ну просто цвет нации!
+17
-1
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Pablo Rodrigues
- и хором... Хоп мусорок не шей мне срок...
- а можно нам другого учителя музыки?
+15
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brig_Mercury
Ответ Anna Taisu
5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. После 10 лет на зоне за преднамеренное убийство только в педагоги, да
А почему нет, новые герои туда тоже пойдут. Анализ произведения Достоевского Преступление и наказание заиграет новыми красками.
+14
-1
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SadButTrue
Очень правильное решение. Мафиозное государство мы в конце концов или нет? Наконец-то насильники, крупные торговцы наркотиками и отсидевший за бандитизм смогут передать свой опыт детям. Надеюсь, Фетисов и Роднина не забыли исключить из разрешенных статей тех кто сидит например за дискредитацию армии или оппозиционную деятельность? Таких людей к детям пускать нельзя!
+12
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Сталкер2000
Очень жаль,что наша страна окончательно превратилась в рассказ джорджа оруэлла((
+11
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deepinmyass
Это чтобы ОБЖ вели ветераны Бахмута?
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SadButTrue
Ответ Кирилл Ли
Преподаватель вуза, осужденный за взятку, перестал быть преподавателем от этого? Ошибки бывают. И так то в законе прописано осужденные по каким преступлениям могут заниматься преподавательской деятельностью, а за какие нет. Надо сначала ознакомиться о чем речь идет, а не писать пургу по короткой заметке.
Взятка и сегодня не преграда работать с детьми как только истечен срок судимости. А вот например за бандитизм или изнасилование вы навсегда попрощаетесь с работой в школе. Но только не с новой инициативой нашей родной партии! Теперь серийный насильники, рэкетиры, вообще личности использовавшие насилие в качестве труда смогут наконец попасть к детям. Я так понимаю главная цель всего этого отправлять зэков с фронта учить детей в школах патриотизму. За это скажем спасибо!
+7
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Ебздрогыч
На уроках труда будут мастерить сразу два стула
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Melnikov1968
И это называется законотворческой деятельностью. Не мрак, а какая-то черная дыра.
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arisstopane
ввести должность смотрящего в классах, кружках художественной самодеятельности и спортивных секциях...
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vitygan
Учитель, в натуре?
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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Ответ KMR
Гоп-стоп мы подошли из-за угла
Иринка водки хряпнула.
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KMR
Ответ a.n.melnikov11111985@icloud.com
Иринка водки хряпнула.
Сообразили на троих
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Кот под ногами майора
Только вот их дети к таким учителям не попадут
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Savarona25
Практически все известные маньяки были на хорошем счету и отличались безупречным поведением в быту и на производстве. Как обычно те, кто громко кричит о своей заботе о народе отличаются при принятии бесчеловечных законов.
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Atsuktuvas
От сумы и от педагога из тюрьмы - не зарекайся...
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ValmontZ
Хорошо, что у меня нет детей. В этой стране это неприёмлемо.
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