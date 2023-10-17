Японские сумоисты не смогли улететь одним самолетом из-за перевеса. Им выделили дополнительный рейс

Теги происшествия сумо сборная Японии Единоборства

Группа японских сумоистов не смогла улететь одним рейсом из-за перевеса.

Компания Japan Airlines была вынуждена добавить дополнительный рейс после того, как стало известно, что большая группа сумоистов забронировала билеты до острова Амами, где проходил национальный спортивный фестиваль. 

Спортсмены зарезервировали места на двух рейсах – из Токио и Осаки. У сотрудников компании возникли сомнения, что самолеты (Boeing 737-800) смогут вместить необходимое количество топлива из-за ограничений по весу. 

Поскольку большим авиалайнерам сложно взлетать и приземляться в Амами, авиакомпания решила добавить специальный рейс, чтобы распределить пассажиров. Четырнадцати сумоистам было предложено вылететь в Ханеду, чтобы они могли присоединиться к специальному рейсу.

На дополнительном рейсе отправились 27 пассажиров. 

Всего на остров Амами для участия в соревнованиях прибыло 460 борцов сумо. 

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57 комментариев

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Борис Рубан
Это, пожалуй лучшая новость за последнее время
+119
0
+119
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Стайер
Правильно говорят, что сумоисты имеют большой вес в японском обществе
+67
0
+67
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Данил
"Всего на остров Амами для участия в соревнованиях прибыло 460 борцов сумо".

А остров хоть выдержал такую нагрузку?? Инфы нигде нет
+61
0
+61
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Данил
"Всего на остров Амами для участия в соревнованиях прибыло 460 борцов сумо". А остров хоть выдержал такую нагрузку?? Инфы нигде нет
инфы больше не будет
+37
-1
+36
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А не спеть ли мне песню...
Имя победителя турнира выяснится в воскресной схватке двух Якодзун.
+27
0
+27
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Человек из футбола
Ответ Данил
"Всего на остров Амами для участия в соревнованиях прибыло 460 борцов сумо". А остров хоть выдержал такую нагрузку?? Инфы нигде нет
остров уйдёт под воду
+18
0
+18
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JamesObiorah
за остров тревожно
+14
0
+14
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Деревянная рука
Казалось бы причем здесь Вася Уткин
+11
0
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ivan_belov
🤣🤣🤣🤣🤣
+10
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Стюардесс по имени Жанн
вот такие новости нам нужны , одобряю, а не всякие Роднина , обрезанные и террористы
+12
-4
+8
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PolarBear
А почему сумо до сих пор не олимпийский вид спорта ? Какой то флаг - футбол собрались включать, а сумо нет
+5
0
+5
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Turkmen
побольше таких позитивных новостей 🙂
+4
0
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Николай Козлов
Ответ Стайер
Правильно говорят, что сумоисты имеют большой вес в японском обществе
Сумоисты в принципе являются основной массой японского общества.
+5
-1
+4
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Николай Козлов
Ответ Данил
"Всего на остров Амами для участия в соревнованиях прибыло 460 борцов сумо". А остров хоть выдержал такую нагрузку?? Инфы нигде нет
Теперь это Впадина Амами.
+3
0
+3
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БезызбежноНаКрасный
вот к такому заголовку даже и добавить нечего)
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Николай Козлов
Хорошо что они выяснили что случился перевес не в полете.
+2
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Павел Сморщков
Отлично! Ведь умеете же, спорц, иногда!
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Atsuktuvas
А можно эту новость номинировать в рубрику "Лучшие комментарии месяца" ?
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Сергей Галынский
Хоть что-то о спорте
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Дмитрий Рабко
Ответ БезызбежноНаКрасный
Только вот не совсем понятно, как они вообще физически, могут летать обычным рейсовым самолётом. Они в кресло не уместятся. И в сортир не влезут. Даже мне в самолётном кресле тесно. А у меня габариты в 2 раза меньше, чем у некрупного сумоиста.
Простите меня крупные женщины но вспомнился анекдот.
Одна очень полная женщина в кинотеатре заняла два кресла сразу. И дело даже не в том, что ей было комфортно, а в том, что она даже не почувствовала, что там была ручка.
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Savardus
Когда бахнув пельменей
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Николай Козлов
Ответ Toporila
Вариантов масса. Бизнес класс, места увеличенной комфортности, либо можно два места рядом покупать
А что Вы скажете по поводу второй части вопроса - про сортир?
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Олег Попов
Так рождаются анекдоты
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Olajuvon
Как бы остров под воду не ушел из-за перевеса....
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БезызбежноНаКрасный
Только вот не совсем понятно, как они вообще физически, могут летать обычным рейсовым самолётом.
Они в кресло не уместятся.
И в сортир не влезут.
Даже мне в самолётном кресле тесно. А у меня габариты в 2 раза меньше, чем у некрупного сумоиста.
+1
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