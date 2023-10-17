«Баварии» интересен Цыганков. «Жирона» потребует минимум 30 млн евро за вингера
«Баварии» интересен вингер Виктор Цыганков.
Мюнхенский клуб интересуется 25-летним игроком сборной Украины и отправлял на его матчи скаутов, сообщает As со ссылкой на Bild. «Бавария» рассматривает возможность трансфера Цыганкова следующим летом.
«Жирона» потребует как минимум 30 миллионов евро за игрока. Испанцы могут продать игрока и дороже, поскольку 50% от суммы будущего трансфера достанется киевскому «Динамо».
Цыганков перешел в «Жирону» в январе 2023 года за 5 млн евро. В текущем сезоне Ла Лиги он провел 8 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
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Давно пора было в Европу уходить и к своим годам должен быть в элитном клубе.
Нормальная цена.
Кстати на ТМ цена в 22 млн., вполне +/-
Нужна команда "по спокойней"!
Это давно понятно
Они у нас получают , как в той же аталанте/байере, а вот работать там надо больше
Там еще Судаков в топа может вырасти, очень неплохо играет