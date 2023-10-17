«Баварии» интересен Цыганков. «Жирона» потребует минимум 30 млн евро за вингера

«Баварии» интересен вингер Виктор Цыганков.

Мюнхенский клуб интересуется 25-летним игроком сборной Украины и отправлял на его матчи скаутов, сообщает As со ссылкой на Bild. « » рассматривает возможность трансфера следующим летом.

« » потребует как минимум 30 миллионов евро за игрока. Испанцы могут продать игрока и дороже, поскольку 50% от суммы будущего трансфера достанется киевскому «Динамо».

Цыганков перешел в «Жирону» в январе 2023 года за 5 млн евро. В текущем сезоне он провел 8 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

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