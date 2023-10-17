«Баварии» интересен Цыганков. «Жирона» потребует минимум 30 млн евро за вингера

Теги Бавария бундеслига Германия Ла Лига возможные трансферы Жирона Виктор Цыганков Футбол

«Баварии» интересен вингер Виктор Цыганков.

Мюнхенский клуб интересуется 25-летним игроком сборной Украины и отправлял на его матчи скаутов, сообщает As со ссылкой на Bild. «Бавария» рассматривает возможность трансфера Цыганкова следующим летом.

«Жирона» потребует как минимум 30 миллионов евро за игрока. Испанцы могут продать игрока и дороже, поскольку 50% от суммы будущего трансфера достанется киевскому «Динамо».

Цыганков перешел в «Жирону» в январе 2023 года за 5 млн евро. В текущем сезоне Ла Лиги он провел 8 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

64 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johnie
Цыганков и вправду в полном порядке.

Давно пора было в Европу уходить и к своим годам должен быть в элитном клубе.
+60
-6
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denimo21
Там в жироне ещё один хороший украинец есть. Довбик кажется или как то так. Тоже только пришёл, а уже статистика хорошая и очень зрелую игру показывает.
+39
-5
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jor Hakobyan
Ответ Johnie
Цыганков и вправду в полном порядке. Давно пора было в Европу уходить и к своим годам должен быть в элитном клубе.
А Жирона это не европа?
+33
-10
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valentin Efimenko
Так, где ростовский, который мне доказывал, что в Европе подписывают украинцев потому что они из бедной страны и платить им нужно меньше, чем россиянам , а не потому что умеют играть в футбол лучше. хотя , он наверное то же самое и сейчас скажет)
+25
-8
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
redwhiteteam
Ответ Johnie
Цыганков и вправду в полном порядке. Давно пора было в Европу уходить и к своим годам должен быть в элитном клубе.
При покупке Челси у Шахтера Мудрика , помню , ещё думал , так Цыганков сильнее и стоит 5 млн)
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ denimo21
Там в жироне ещё один хороший украинец есть. Довбик кажется или как то так. Тоже только пришёл, а уже статистика хорошая и очень зрелую игру показывает.
У того даже 3+2, но лишь 5 раз в старте вышел, раскачивается в новой команде
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Игрок основы команды что идёт второй в Ла Лиге.
Нормальная цена.
Кстати на ТМ цена в 22 млн., вполне +/-
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Ответ redwhiteteam
При покупке Челси у Шахтера Мудрика , помню , ещё думал , так Цыганков сильнее и стоит 5 млн)
У Шахтера пиар круче.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fugas80
Ответ Сергей Жуков
Я считаю ,что Бавария ему не подойдет.Там большое давление - мировой бренд. Нужна команда "по спокойней"!
Надо от характера человека плясать. Вон Ибра под давлением лучше играл ..
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жуков
Я считаю ,что Бавария ему не подойдет.Там большое давление - мировой бренд.
Нужна команда "по спокойней"!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
real19024ver
Ответ redwhiteteam
При покупке Челси у Шахтера Мудрика , помню , ещё думал , так Цыганков сильнее и стоит 5 млн)
Ростовский и до войны был глушеный, а сейчас совсем плох. Не трогай больного, ему бы прокапаться нужно :)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ML26
Ответ Jor Hakobyan
А Жирона это не европа?
Он имел ввиду, что раньше нужно было уходить, а не в 25
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
redwhiteteam
Ответ tankist231
Знаете почему украинцы сейчас востребованны, у них футбол на уровне наших 90-х, они мотивированы себя показать, уехать в Европу, как наши в 90-е и потом там прогрессируют, а нашим и здесь хорошо
Конечно
Это давно понятно
Они у нас получают , как в той же аталанте/байере, а вот работать там надо больше
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Лубянский
Не знаю зачем ему в Баварию, ну не будет он там в основе, Байер, боруссия ещё бы ладно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь М.
Ответ KMR
Я бы остался. Может в Сити перейти будет возможность.
вместо кого в Сити? Там Альварес-то сидел сколько в том сезоне...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Ответ redwhiteteam
При покупке Челси у Шахтера Мудрика , помню , ещё думал , так Цыганков сильнее и стоит 5 млн)
У него контракт, с Динамо Киев заканчивался. У Суркиса, такой фетиш тянуть с продажей игроков. Что Ярмоленко долго продавали, вот за Виктора хоть какие-то деньги получил.:))))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Хорошее поколение у украинцев.

Там еще Судаков в топа может вырасти, очень неплохо играет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gleb
Ответ tankist231
Знаете почему украинцы сейчас востребованны, у них футбол на уровне наших 90-х, они мотивированы себя показать, уехать в Европу, как наши в 90-е и потом там прогрессируют, а нашим и здесь хорошо
Без еврокубков хорошо, да?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Анчуков
Ответ Jor Hakobyan
А Жирона это не европа?
Он имел ввиду, что уходить надо было гораздо раньше, чем позапрошлое трансферное окно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Ответ Valentin Efimenko
Так, где ростовский, который мне доказывал, что в Европе подписывают украинцев потому что они из бедной страны и платить им нужно меньше, чем россиянам , а не потому что умеют играть в футбол лучше. хотя , он наверное то же самое и сейчас скажет)
Подожди, ща водочки бахнет и напишет че нибудь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
Ответ Marcus-light
Вот был бы Цыгалко...
Так они же оба уже старые, что Максим, что Юрий.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плевал я
Цыганков не мудрик))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
huntoil11
Кстати есть мнение, что Цыганков сильнее Мудрика. Смотря в чем. У Цыганкова скорость и дриблинг хуже , чем в Мудрика. Мудрик более непредсказуем и оригинален в игре-- чаще может взять игру на себя. У Цыганкова же получше отбор, прессинг, и культура паса, да и финишинг. Но той же Мудрик иногда крутые пасы выдает, что Цыганкову и не снилось .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valentin Efimenko
Ответ redwhiteteam
Валентин, даже Месси много тренировался. А про Роналду я молчу. Не в нем одном дело. Возьмите Заболотного - футболист заурядный, но сколько над собой работал и какое старание и желание. Если спросите любого спортсмена - профессионала - то он скажет, что талант 20% успеха, а вот упертость и тренировки дают все остальное. Плюс для раскрытия талантов иногда надо выйти на другой уровень - которым и являются топ 5 лиг.
Не спорю - талант , терпение и труд)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valentin Efimenko
Ответ Андрей Балабаев
Комментарий скрыт
о чем и речь. говорят, вчера на матч с Кенией приезжали Сименоне и Моуринью лично просматривать Джикию и чуть не подрались за право его подписать. и вроде пиняева просматривали кто-то из Реала. Не знаю - правда или нет
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий