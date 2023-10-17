Во Франции откажутся от формы с радужными номерами и введут единую футболку, символизирующую борьбу со всеми видами дискриминации

Во Франции откажутся от акций с радужными футболками.

На протяжении нескольких сезонов Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) проводила кампанию по борьбе с гомофобией во время матчей Лиги 1 и Лиги 2 с использованием футболок, номера на которых оформлены в радужных цветах. По информации RMC Sport, от этих акций планируют отказаться.

В прошлом сезоне несколько футболистов отказались надевать футболки радужных цветов. Поэтому члены LFP и ассоциаций-партнеров обсуждают новый способ, который позволит подчеркнуть борьбу с гомофобией. Вероятно, будет разработана новая специальная футболка, которая будет символизировать борьбу со всеми видами дискриминации.

В ассоциациях-партнерах считают, что отказ от радужных цветов должен «помочь донести новое послание до футбольной экосистемы». Большинство ассоциаций согласны с идеей введения новой футболки.

В LFP прокомментировали эту информацию.

«После статей, посвященных отказу от радужных номеров на футболках по случаю дня, посвященного борьбе с гомофобией, Профессиональная футбольная лига хотела бы отметить, что в настоящее время ведется работа по подготовке туров, посвященных борьбе с расизмом и гомофобией в марте и мае следующего года.

На середину ноября запланирована встреча с ассоциациями-партнерами для подготовки к этим двум турам. Эти две информационно-просветительские акции, направленные на широкую общественность, являются одним из звеньев плана по борьбе с дискриминацией. Они сопровождаются углубленной работой, проводимой параллельно», – говорится в заявлении организации.

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