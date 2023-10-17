Во Франции откажутся от формы с радужными номерами и введут единую футболку, символизирующую борьбу со всеми видами дискриминации

Теги лига 1 Франция Д2 Франция игровая форма ЛГБТ дискриминация Футбол

Во Франции откажутся от акций с радужными футболками.

На протяжении нескольких сезонов Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) проводила кампанию по борьбе с гомофобией во время матчей Лиги 1 и Лиги 2 с использованием футболок, номера на которых оформлены в радужных цветах. По информации RMC Sport, от этих акций планируют отказаться. 

В прошлом сезоне несколько футболистов отказались надевать футболки радужных цветов. Поэтому члены LFP и ассоциаций-партнеров обсуждают новый способ, который позволит подчеркнуть борьбу с гомофобией. Вероятно, будет разработана новая специальная футболка, которая будет символизировать борьбу со всеми видами дискриминации. 

В ассоциациях-партнерах считают, что отказ от радужных цветов должен «помочь донести новое послание до футбольной экосистемы». Большинство ассоциаций согласны с идеей введения новой футболки. 

В LFP прокомментировали эту информацию.

«После статей, посвященных отказу от радужных номеров на футболках по случаю дня, посвященного борьбе с гомофобией, Профессиональная футбольная лига хотела бы отметить, что в настоящее время ведется работа по подготовке туров, посвященных борьбе с расизмом и гомофобией в марте и мае следующего года.

На середину ноября запланирована встреча с ассоциациями-партнерами для подготовки к этим двум турам. Эти две информационно-просветительские акции, направленные на широкую общественность, являются одним из звеньев плана по борьбе с дискриминацией. Они сопровождаются углубленной работой, проводимой параллельно», – говорится в заявлении организации. 

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46 комментариев

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Streetbor
а ведь когда-то просто играли в футбол без акций..
+42
-2
+40
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подсолнух
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Может когда-нибудь додумаются и обезьян обратно на родину всех выслать.
👍👍👍тогда и сборная Франции перестанет быть топовой)
+26
-2
+24
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ madaev
Кого в этой Европе дискриминируют? С кем они там вечно бороться то
Коренное население дискриминируют
+20
-4
+16
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madaev
Кого в этой Европе дискриминируют? С кем они там вечно бороться то
+19
-6
+13
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МТБ
Ну, да, ведь номера так отлично помогали в борьбе с гомофобией. Примерно как вставание на колено в борьбе с расизмом. Да-да, всё именно так.
+9
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+8
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ApXuMaHqPuT
Гомофобы как увидят эти футболки так сразу перестанут гомофобничать👍
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karl gustav
Ответ StillInTheGame
получается, можно белые футболки всем раздать они объединят в себе все цвета
Белые футболки - это расизм.
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StillInTheGame
получается, можно белые футболки всем раздать
они объединят в себе все цвета
+5
0
+5
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Нефанатик
Футболу нужна не супер лига, футболу нужна просто футбольная лига, без всего этого де..ма.
+6
-1
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brace
Ответ БезызбежноНаКрасный
новая специальная футболка ___________ специальная гомофильная футболка??
По типу фрака, с разрезом ниже спины
+2
0
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Нефанатик
Ответ madaev
Кого в этой Европе дискриминируют? С кем они там вечно бороться то
Это просто из борьба.
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ T622222
У них в мозгу бесы совокупляются и видимо уже давно….
Михалков, мы тебя узнали
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Ильдар М
Геи в ступоре - это за них или против?)
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Bayern2004
Вот уж действительно проблема проблем.
Кому то кушать нечего,у кого то нет доступа к чистой воде,а кому то нечем просто нечем заняться.
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
А ведь было время, когда футбол был просто игрой, а не черти чем
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Павел Сморщков
И ещё немого о модных псевдословечках, употребляемых не по адресу. "Экосистема" - это обиталище всяких простейших и "более высших" животных. И вы, чинушня, высказывающаяся от лица футболистов и занимающаюся всякой компанейщиной по любому поводу, судя по вашим словам и действиям, недалеко от этих обитателей ушла в развитии. А люди живут в обществе.
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БезызбежноНаКрасный
новая специальная футболка
___________
специальная гомофильная футболка??
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.ru
судя по этому решению... сексуальные меньшинства во Франции перестали быть таковыми
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T622222
У них в мозгу бесы совокупляются и видимо уже давно….
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Darth_Malice
Ответ Pb-SE
Винисиус в белой футболке - это оксюморон
но ведь как-то же в ней играет
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fussballer
Ответ Silent2006
Для борьбы со всеми видами дискриминации помимо специальных футболок будут выделены номера 14 и 88
От фирмы Helly Hansen.
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Павел Сморщков
Ответ Уся Ваткин
Это будет единая серо-буро-малиновая футболка
И без номеров. Иначе как это - у родного один номер, у другого другой... "Дискриминация"! Все одинаковые!
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Павел Сморщков
Ещё о важности понимания значения слов, с чем у деградирующего населения Земли всё большие и большие проблемы. Дискриминация - это воздух поведения человека, который постоянно делает выбор с помощью этого инструмента. Дискриминируя, то есть разделяя альтернативы, он выбирает себе занятие, образ мыслей и жизни, окружение, супругов, что купить в магазине. Борцуны с "дискриминацией" - вперёд, поселяйте у себя дома бомжей, нанимайте на работу себе на металлургический завод балерин или, например, борцунихи - давайте любому, кто вас захочет.
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Silent2006
Потом введут футболку для борьбы с дискриминацией дискриминации. Эта музыка будет вечной!
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Полосатый Октобус*)
Символично было бы раскрасить этот символ в российский триколор.
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