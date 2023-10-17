Трусова об учебе в МГУ: «Не всегда хожу, но стараюсь, когда есть время. На 2-м курсе уже больше журналистики, и мне больше нравится на этих предметах»

Александра Трусова рассказала о своей учебе в МГУ.

Фигуристка обучается в Московском государственном университете (МГУ) на факультете журналистики.

«Очень интересно, необычно. Особенно когда в принципе в школу особо не ходила, и тут надо посещать. Понятно, что я не всегда хожу, но стараюсь, когда есть время.

Могу из последнего интересного рассказать: у нас был семинар по ММТ, и мы проходили фотографии. Я как обычно пришла, это наше первое в этом году занятие.

Пришел мужчина, начал нас что-то спрашивать, и в итоге я думала, будем сидеть просто в аудитории, что-то слушать, что-то пытаться сделать, а он говорит: «А давайте мы пойдем на Красную площадь, и вы будете просто фотографировать. Потом я посмотрю, как вы мыслите, что вы интересного сделали, что вы сфотографировали».

И в итоге мы полтора часа все занятие ходили, просто гуляли по Красной площади, по ГУМу и фотографировали то, как интересно передавать какие-то вещи, и на следующем занятии потом это обсуждаем. Это было интересно, и у меня даже есть фотографии такие, где мы все сфоткались вместе.

Предмет, который нравится больше всего? Мне очень нравится именно который связан с журналистикой, потому что на первом курсе было много общих предметов. На втором уже больше журналистики, и мне нравится больше вот на этих», – рассказала серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова.