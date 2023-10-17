Трусова об учебе в МГУ: «Не всегда хожу, но стараюсь, когда есть время. На 2-м курсе уже больше журналистики, и мне больше нравится на этих предметах»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова рассказала о своей учебе в МГУ.

Фигуристка обучается в Московском государственном университете (МГУ) на факультете журналистики.

«Очень интересно, необычно. Особенно когда в принципе в школу особо не ходила, и тут надо посещать. Понятно, что я не всегда хожу, но стараюсь, когда есть время.

Могу из последнего интересного рассказать: у нас был семинар по ММТ, и мы проходили фотографии. Я как обычно пришла, это наше первое в этом году занятие. 

Пришел мужчина, начал нас что-то спрашивать, и в итоге я думала, будем сидеть просто в аудитории, что-то слушать, что-то пытаться сделать, а он говорит: «А давайте мы пойдем на Красную площадь, и вы будете просто фотографировать. Потом я посмотрю, как вы мыслите, что вы интересного сделали, что вы сфотографировали».

И в итоге мы полтора часа все занятие ходили, просто гуляли по Красной площади, по ГУМу и фотографировали то, как интересно передавать какие-то вещи, и на следующем занятии потом это обсуждаем. Это было интересно, и у меня даже есть фотографии такие, где мы все сфоткались вместе.

Предмет, который нравится больше всего? Мне очень нравится именно который связан с журналистикой, потому что на первом курсе было много общих предметов. На втором уже больше журналистики, и мне нравится больше вот на этих», – рассказала серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова.

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173 комментария

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ретроградный меркурий
Мало того, что на журналистику теперь берут кого попало, переводом из физкультурного, с окончанием школы экстерном, так ещё и ходят в вуз на очном обучении когда вздумается. Яркий пример деградации системы высшего образования. Саше бы не журналистику изучать, а русский язык в рамках старших классов школьной программы - у неё словарный запас в лучшем случае как у подростка что в письменной речи, что в устной.
+138
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Anna
Офигеть, сразу на 2 курс переводом из вуза, в котором ни разу не была, хотя очница. А еще про блат Загитовой говорят)
+100
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Леван Мкртчян
В помойку превратился МГУ.
Одно название осталось от некогда хорошего ВУЗа
+79
-4
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Agura
Названия любимых предметов так и не смогла назвать 🤦
+73
-8
+65
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Agura
Ответ Люблю Кактусы
Комментарий удален пользователем
Во сколько лет она выучит, что семинары в ВУЗе ведут не какие - то мужчины, а ПРЕПОДАВАТЕЛИ , как правило с ученым званием?
+55
-2
+53
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nina1212
Будущий журналист на 2 курсе МГУ:
"Пришел мужчина, начал нас что-то спрашивать, и в итоге я думала, будем сидеть просто в аудитории...."
"Это было интересно, и у меня даже есть фотографии такие, где мы все сфоткались вместе."
Это так примитивно и нелепо. Лучше бы она молчала
Понятно конечно, родители все 18 лет вообще не занимались ее образованием. Но зачем сразу в МГУ протащили? У Саши уровень 5 классника
+59
-6
+53
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Svetlana Yablonskaya
Ответ Леван Мкртчян
В помойку превратился МГУ. Одно название осталось от некогда хорошего ВУЗа
В МГУ сейчас есть "классические" факультеты, по-прежнему дающие качественное образование, куда очень сложно поступить и где сложно учиться, и новые, платные, над которыми потешаются сами преподаватели. Эдакая забава для самолюбия богатых девочек и мальчиков. Угадайте, на каком Саша.
+50
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+48
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Anna Stefan
Ответ Agura
Названия любимых предметов так и не смогла назвать 🤦
Ну как же - "именно который связан с журналистикой"🤣🤣🤣
+53
-6
+47
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Anna Stefan
Ну как же - "именно который связан с журналистикой"🤣🤣🤣
Это тот, на который какой-то мужчина пришел? 😂
+48
-7
+41
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Самая цитируемая и вообще недура
В мгу свободное посещение? Вот те раз... 😂
+41
-5
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Raduga
Любимый предмет тот, который связан с журналистикой и туда пришел мужчина))). Совсем мозги отбила
+40
-7
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Rusalkom
Ответ Raduga
Любимый предмет тот, который связан с журналистикой и туда пришел мужчина))). Совсем мозги отбила
…. какой-то мужчина и начал что-то спрашивать)))))
+33
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Vendetta4111323
Мда, измельчал что-то МГУ
+34
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На Пекин
Заскочила на лекцию, но пришёл мужчина и увёл на Красную площадь фоткаться)) Какие яркие впечатления от учёбы в МГУ)
+28
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Lennuci
Шо за предмет то, "именно который связан с журналистикой"? Названия ему видать нету.
+27
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Anna Stefan
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Это тот, на который какой-то мужчина пришел? 😂
Нет, какой-то мужчина пришёл на семинар по ММТ (все ведь знают, что такое ММТ, включая, возможно, саму Александру)))), а связан с журналистикой, наверное, какой-то другой.
+21
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Лисенок555
Когда в принципе особо в школу не ходила - и поступила в МГУ 🤦
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Люблю Кактусы
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Сейчас напрягу все свои логические цепочки и попытаюсь связать спортсменку мирового уровня и факультет журналистики мгу....нет, увы, не получается. Очевидно, чтобы понять вашу логику, нужно быть трутимовцем.
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Katerina Sunny
Судя по тому, что Саша ходит в МГУ, когда есть время, то от посещений школы это ничем не отличается.
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Джефф Лебовски
Ответ Agura
Названия любимых предметов так и не смогла назвать 🤦
Литература! Книжки-раскраски.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Люблю Кактусы
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Я не просто удивилась, я поражена и низвергнута 😂
Правда, моя дочь учится в финашке, а ее подруга-в вышке, и что-то там про инд.планы какая-то тишина. Все ходят как положено. Пашут 24/7
+22
-3
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Anna Stefan
Мда...
+25
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Леван Мкртчян
В помойку превратился МГУ. Одно название осталось от некогда хорошего ВУЗа
Ну девиз "любой каприз за ваши деньги" авторитета еще никому не добавлял
+23
-6
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Anna Stefan
Ответ Джефф Лебовски
Литература! Книжки-раскраски.
Александре зачем изучать такой предмет? Про книжки-раскраски она и так знает больше всех, даже сама их издаёт.
+18
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Anna Stefan
Нет, какой-то мужчина пришёл на семинар по ММТ (все ведь знают, что такое ММТ, включая, возможно, саму Александру)))), а связан с журналистикой, наверное, какой-то другой.
Представляю, какой квест Александра проходит каждый раз, посещая университет😂
+19
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