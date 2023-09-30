Судейский скандал в РПЛ, бой Фьюри и Усика, экс-игрок «Локо» угрожал прыгнуть с моста, 1+1 Роналду, «Динамо» разнесло «Авангард» и другие новости

1. Стартовый матч 10-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Урал» (2:2) обернулся скандалом. Судья Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей, а потом еще и удалил игрока. Тренер клуба из Екатеринбурга Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции, оставив без ответа все вопросы.

Зато волю эмоциям дал президент «Урала» Григорий Иванов. Он назвал арбитра Галимова «негодяем» и емко оценил его работу: «Судейство было говном». Затем глава «шмелей» выдал о судьях что-то из 90-х: «Катастрофа. Их всех нужно взять и утопить. Давайте я выбегу на поле и битой разобью кому-нибудь голову. Пускай дисквалифицируют пожизненно, что еще делать?» Досталось от него и главе судейского корпуса: «Привозим Мажичей… У нас же своих нет. Все негодяи они! Ищем каких-то сербов, итальянцев, венгров».

2. «Динамо» разнесло «Авангард» (6:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, «Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» (0:1), «Куньлунь» уступил «Амуру» (0:2).

3. Бывший полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека угрожал прыгнуть с моста высотой 100 метров. 22-летнего французского хавбека «Ниццы» увели с моста пожарные. Все обошлось.

4. Сборные России и Кении сыграют 16 октября на стадионе турецкого отеля – он вмещает 7 428 зрителей. Все согласовано.

5. «Барселона» дома обыграла «Севилью» (1:0) в 8-м туре Ла Лиги. Серхио Рамос по привычке забил в матче с каталонцами, но в свои ворота! А перед матчем «Барса» заявила о разрыве отношений с «Севильей», все из-за дела Негрейры.

6. Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. Он пройдет в декабре или январе. Наконец-то!

7. В 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» Роналду обыграл «Аль-Таи» (2:1) благодаря голевому пасу и победному мячу с пенальти от Криштиану. «Аль-Иттихад» Карима Бензема не сумел выиграть у «Аль-Фейхи» (0:0), а «Аль-Хилаль» Неймара и Малкома переиграл «Аль-Шабаб» (2:0) – Неймар запорол пенальти, но отдал голевой пас. Кстати, Okko купил телеправа лиги, покажут до 3 игр в неделю.

8. Генассамблея Международного паралимпийского комитета проголосовала против полного приостановления членства Паралимпийского комитета России. Российские спортсмены смогут выступить на Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

9. «Барселону» могут отстранить от футбола, если признают виновной по делу Негрейры, тогда клуб, вероятно, станет банкротом. Вице-президент технического комитета судей писал президенту Бартомеу, что «раскроет то, что навредит «Барсе», если ему не продолжат платить» после ухода с должности.

10. Кудерметова победила Швентек в Токио, Павлюченкова и Саккари вышли в 1/2 финала, Касаткина выбыла. Рублев, Медведев, Алькарас, Рууд вышли во 2-й круг в Пекине, Хачанов, Циципас выбыли.

11. Три из пяти вице-президентов УЕФА были против отмены бана для сборных России U17 – поляк Бонек и два представителя Великобритании. А Румменигге («Бавария») и Ватцке («Боруссия» Дортмунд) голосовали за допуск: «Дети – жертвы конфликта. Они не виноваты и нуждаются в помощи». Украинская ассоциация футбола обратилась с просьбой о бойкоте России U17 ко всем 55 европейским федерациям футбола.

11. На строительство ледового центра Ильи Авербуха в Калужской области потратят 320 миллионов рублей. Из федерального бюджета будет направлено почти 170 млн, из регионального – еще около 80 млн.

12. Дортмундская «Боруссия» переиграла «Хоффенхайм» в гостях (3:1) в 6-м туре Бундеслиги, хотя половину второго тайма играла в меньшинстве.

13. Новая Зеландия разгромила Италию в матче группового этапа Кубка мира по регби.

14. НБА отстранила Джошуа Примо на четыре игры за «поведение, наносящее ущерб». Защитник девять раз обнажался на сеансах перед психологом «Сперс».

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