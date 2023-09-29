Румменигге и Ватцке голосовали за допуск России U17: «Дети – жертвы конфликта. Они не виноваты и нуждаются в помощи»

Карл-Хайнц Румменигге и Ханс-Йоахим Ватцке объяснили снятие бана с России U17.

Исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

Румменигге и Ватцке проголосовали за это решение.

«Это точно не смягчение нашей позиции по отношению к России: взрослые команды по-прежнему исключены. Речь идет о детях, которые ничего не могут сделать против конфликта (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru). У них не было возможности повлиять на политику страны. Тем более они не будут выступать под российским флагом», – сказал генеральный директор дортмундской « » Ханс-Йоахим Ватцке, который входит в состав исполкома УЕФА.

Схожей позиции придерживается и Румменигге.

«Дети – жертвы конфликта, они ни в чем не виноваты и нуждаются в помощи. Они не несут никакой ответственности за этот конфликт и не должны подвергаться дополнительному наказанию. Именно поэтому я проголосовал за то, чтобы разрешить им снова играть», – заявил член исполнительного комитета УЕФА, член наблюдательного совета «Баварии» для Bild.

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