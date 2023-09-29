Румменигге и Ватцке голосовали за допуск России U17: «Дети – жертвы конфликта. Они не виноваты и нуждаются в помощи»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд сборная России U-17 бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге УЕФА Ханс-Йоахим Ватцке Политика Футбол

Карл-Хайнц Румменигге и Ханс-Йоахим Ватцке объяснили снятие бана с России U17.

Исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

Румменигге и Ватцке проголосовали за это решение.

«Это точно не смягчение нашей позиции по отношению к России: взрослые команды по-прежнему исключены. Речь идет о детях, которые ничего не могут сделать против конфликта (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru). У них не было возможности повлиять на политику страны. Тем более они не будут выступать под российским флагом», – сказал генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке, который входит в состав исполкома УЕФА.

Схожей позиции придерживается и Румменигге.

«Дети – жертвы конфликта, они ни в чем не виноваты и нуждаются в помощи. Они не несут никакой ответственности за этот конфликт и не должны подвергаться дополнительному наказанию. Именно поэтому я проголосовал за то, чтобы разрешить им снова играть», – заявил член исполнительного комитета УЕФА, член наблюдательного совета «Баварии» для Bild.

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52 комментария

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utsh44psmr
Ну это Миротворец
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Rio de Janeiro
Займут видное место на Миротворце рядом с такими достойшейшими людьми как Илон Маск и Папа Римский
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Григорий Сербаков
они уже на миротворце?
+13
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Direct free kick
Ответ Дмитрий
Комментарий удален модератором
Идеально про украину и азербийджан
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Гамарджоба Генацвале
Немцы помнят, а кое-кто забыл.
+12
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Фут.Боль
Ответ Гусеконь
а взрослые россияне виноваты прям
Эти дети тоже станут взрослыми. До 18 не виноваты, а после 18 уже все, виноваты.Видимо, такая логика.
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Гусеконь
а взрослые россияне виноваты прям
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Phantom1289
Ответ Гусеконь
а взрослые россияне виноваты прям
Конечно. тебе тут сейчас прогрессивная либеральная общественность объяснит про коллективную ответственность.
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Mohnatiy
Ответ Дмитрий
Комментарий удален модератором
Вот поэтому Украину в ЕС никто и не пускает.
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Алексей Ильин
Ложка адекватности в бочке маразма
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Добрый_Ээх
Ответ Mohnatiy
Вот поэтому Украину в ЕС никто и не пускает.
и турок
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nolan_90
Спасибо, конечно, за адекватную и разумную позицию, но у и взрослых команд нет никаких шансов на что-то повлиять.
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2RIN
Ответ John Brocnar
Что значит и прочая смегма? Вы удивляетесь что потом вас нмкто не уважает?
В уважении смегмы не нуждаюсь)
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belikovda.90
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ждем ответственности всех стран НАТО за гибель отцов, матерей и детей от демократических бомбежек. Начиная с Северной кореи.

За такеи военные преступления нужно их исключать пожизненно.
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Phantom1289
Ответ Петроград
Наверное, не виноваты. Но игроки сказать что-то по этому поводу могли бы. А они воды в рот набрали.
А почему Вы и многие считаете, что все обязаны высказывать свое мнение публично? Почему человек не имеет права оставить свое мнение при себе. Причем я так понимаю, вы все ждете определенного высказывания. "Осуждаю". Если он посмеет сказать "я за", вы же его с .....ом смешаете.
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Алекс Рава
Ответ Phantom1289
Конечно. тебе тут сейчас прогрессивная либеральная общественность объяснит про коллективную ответственность.
Ну вообще-то норм либералы против коллективной отвественности
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Антиглор17
Технически у нас почти 150 млн. жертв одного человека, плюс сколько еще в соседней стране...
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JohnnyMulka
Ответ dedushka
загадить голову легко 70-летнему. а этим сложнее. у них основной источник информации - интернет, а не зомбоящик. у многих с критическим мышлением все в порядке а немцы добрые)
А в интернете нет фейков, пропаганды и навязывания мнения
Да да

Про критическое мышление - откуда оно возьмётся, при отсутствии жизненного опыта?
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Давай Так
Ответ MaksD
Чем принципиально 17-летний отличается от 21-летнего.
Одному синьку нельзя, другому - можно.
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БолельщикСоСтажем
Наши парни
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a2wai
Румменигге бедняга, теперь в офис Баварии опять придут полицаи искать деньги Усманова)
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MaksD
Чем принципиально 17-летний отличается от 21-летнего.
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Семён Жуйло
Ответ MaksD
Чем принципиально 17-летний отличается от 21-летнего.
Тем, что ему существенно легче загадить голову.
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Chucky
Спасибо.
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Tanto Mare
Ответ Гусеконь
а взрослые россияне виноваты прям
Конечно, взрослые спортсмены активно поддерживают Путина
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