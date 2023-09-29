Игрок «Ниццы» Алексис Бека-Бека готов покончить с собой.

По данным RMC Sport и других французских медиа, прямо сейчас 22-летний футболист, игравший за «Локомотив», угрожает броситься с автомобильного виадука Маньян, расположенного рядом с Ниццей. Его высота – 100 метров.

С ним ведут переговоры, клуб отправил на место психолога, там дежурят все возможные экстренные службы. «Ницца» только что отменила все сегодняшние пресс-мероприятия, хотя тренировку провела в обычном режиме.

Игроки (в частности, Кефрен Тюрам) пытались связаться с девушкой Бека-Бека, которая, как ожидается, прибудет к виадуку. Сообщается, что именно после расставания с девушкой футболист пошел на такой шаг.

Движение по одной из полос виадука перекрыто. Из-за этого образовалась 5-километровая пробка.

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