Бека-Бека угрожает прыгнуть с моста высотой 100 метров. С хавбеком «Ниццы», игравшим за «Локо», ведут переговоры, клуб направил психолога

Теги Локомотив Ницца премьер-лига Россия лига 1 Франция происшествия Кефрен Тюрам Алексис Бека-Бека контент Футбол

Игрок «Ниццы» Алексис Бека-Бека готов покончить с собой.

По данным RMC Sport и других французских медиа, прямо сейчас 22-летний футболист, игравший за «Локомотив», угрожает броситься с автомобильного виадука Маньян, расположенного рядом с Ниццей. Его высота – 100 метров.

С ним ведут переговоры, клуб отправил на место психолога, там дежурят все возможные экстренные службы. «Ницца» только что отменила все сегодняшние пресс-мероприятия, хотя тренировку провела в обычном режиме.

Игроки (в частности, Кефрен Тюрам) пытались связаться с девушкой Бека-Бека, которая, как ожидается, прибудет к виадуку. Сообщается, что именно после расставания с девушкой футболист пошел на такой шаг.

Движение по одной из полос виадука перекрыто. Из-за этого образовалась 5-километровая пробка. 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

147 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kinza
Жесть какая, Бека-Бека, приходи в себя
+169
-5
+164
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
viktorpavlov70
А играл бы в Локомотиве, и не было бы ничего такого. У нас же здесь нет 100 метровых виадуков.
+173
-15
+158
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demetrio-77
Клиника. И у не молодого француза, а в комментариях.
+154
-10
+144
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Соловьев
сейчас придут люди, которые скажут, что депрессии не существует, а Бека-Бека на мосту нейросеть нарисовала
+82
-11
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гоша Петров
Представляю какие комменты были бы если он сейчас играл в Локо.Из разряда Бека-Бека настолько устал от жизни в России что решил покончить с собой.

А так конечно здоровья ментального ему желаю.
+82
-23
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ Demetrio-77
Клиника. И у не молодого француза, а в комментариях.
С первых комментов вообще охренел
Будто мдк’ашники и прочие набежали сюда
Оч нездоровая фигня
+51
-3
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nameless Uan
остался бы в Локо, бросился бы под поезд, как Анна Каренина
+69
-27
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Очень жаль, что молодого игрока(да в целом кого угодно) что-то может побудить к такому
Надеюсь, отговорят его, да и все наладится
+47
-5
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vićtor Diaź
22 года всего
Жесть
Надеюсь, спасут. И он подлечит ментальное здоровье!
Тут шутки неуместны..
+33
-3
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Добрый
Ответ Nameless Uan
остался бы в Локо, бросился бы под поезд, как Анна Каренина
Или бы бросился на журналиста на парковке
+34
-7
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Что в голове у людей, которые считают, что это повод поупражняться в остроумии?
+28
-11
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavlyushavin
Ответ Любезный Коссутий
нужно сетку снизу натянуть, на тот случай, если не переубедят
Кто-то плохо учил физику в школе...
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Станислав Михайловский
Требует вернуть Юрия Палыча))))
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Любезный Коссутий
нужно сетку снизу натянуть, на тот случай, если не переубедят
это типо чтобы потом долго не искать❓🤔
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
Тут смех плохой, у парня трагедия, а в комментах над ним потешаются, вот где жесть.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Сильченко
Ответ Ursa
Комментарий скрыт
это просто 🤦‍♂️
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wonderwall
судя по комментариям,можно сделать вывод,что не одному Бека-Бека понадобится консультация специалиста
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg.32rus
скучает по Локо, хочет на дно
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ Матвей Суицидин
а что случилось-то кто-нибудь знает?
У вас очень подходящий ник для подобных новостей.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Уколов
Некоторые комменты-просто ☠️
Пубертат, видимо, даёт о себе знать
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ks-1993
пусть Цорн и Рангник решают
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrewxyz
Если угрожает, то значит манипулирует. Хотел бы, молча спрыгнул бы.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheReDevil
Ответ Игорь Новиков
Что в голове у людей, которые считают, что это повод поупражняться в остроумии?
отсутствие человечности
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Эсперов
Хочет обратно в Локомотив
+21
-17
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Никулин
Ответ King_X
С первых комментов вообще охренел Будто мдк’ашники и прочие набежали сюда Оч нездоровая фигня
Добро пожаловать на спортс
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий