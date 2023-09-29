«Судейство было говном». Президент «Урала» о матче с «Ростовом»
Президент «Урала» назвал «говном» судейство матча с «Ростовом».
«Ростов» и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир РПЛ.
Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку Кики, а также удалили и Андрея Егорычева за фол на фланге. Тренер «Урала» Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции, не сказав ни слова после игры.
– Показалось, что судейство было неоднозначным. А вы как считаете?
– Зачем проявлять корректность? Вы же сами все видели. Судейство было говном! – сказал Григорий Иванов.
Мегаскандал с судейством в «Ростов» – «Урал»: спорнейший пенальти, неочевидная красная, протест
Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳
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И они же выносят это слово в заголовок.
Иванову такое и не снилось.