«Судейство было говном». Президент «Урала» о матче с «Ростовом»

Президент «Урала» назвал «говном» судейство матча с «Ростовом».

« » и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир .

Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку , а также удалили и за фол на фланге. Тренер « » Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции, не сказав ни слова после игры.

– Показалось, что судейство было неоднозначным. А вы как считаете?

– Зачем проявлять корректность? Вы же сами все видели. Судейство было говном! – сказал .

Мегаскандал с судейством в «Ростов» – «Урал»: спорнейший пенальти, неочевидная красная, протест

Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

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