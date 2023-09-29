«Судейство было говном». Президент «Урала» о матче с «Ростовом»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Роман Галимов Матч ТВ Футбол

Президент «Урала» назвал «говном» судейство матча с «Ростовом».

«Ростов» и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир РПЛ.

Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку Кики, а также удалили и Андрея Егорычева за фол на фланге. Тренер «Урала» Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции, не сказав ни слова после игры.

– Показалось, что судейство было неоднозначным. А вы как считаете?

– Зачем проявлять корректность? Вы же сами все видели. Судейство было говном! – сказал Григорий Иванов.

Мегаскандал с судейством в «Ростов» – «Урал»: спорнейший пенальти, неочевидная красная, протест

Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

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35 комментариев

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Gordon Brown
Ёмко!
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Сергей48
Чётко и по делу!
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corazón blanco
Ответ Vićtor Diaź
Интеллигент Иванов держит планку
Тем не менее не в бровь, а в глаз его высказывание.
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Buharoid
Гришу ждали, Гриша не подвел))
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Олег Ивакин
За такие слова админы спортса обычных пользователей этого сайта отправляют в бан.
И они же выносят это слово в заголовок.
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Кирилл Гриднев
Судья продажная! Козёл ты! (с)
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ledenec
Ответ Олег Ивакин
За такие слова админы спортса обычных пользователей этого сайта отправляют в бан. И они же выносят это слово в заголовок.
за "педараса" не банят, например.
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Доктор Верховцев
Почему «было»? После этой игры перестало? Посмотрим-посмотрим...
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Водяра
Гриша вспоминает 90-е. Запасаемся попкорном.
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Иса Умаров
у судьи вместо сердца 💕, мусорный бак! (с) буффон
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lyublyu Costornaya
Эстонский физрук отскакивает, одни левые пенки
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Артём Сергеев
Ответ Vićtor Diaź
В шоколадный. Судя по высказыванию
судя по реакции, в твой
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Саша Пушкин
Ответ Олег Ивакин
За такие слова админы спортса обычных пользователей этого сайта отправляют в бан. И они же выносят это слово в заголовок.
Иллюстрация к выражению: "Для своих - все, для других - закон"
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Klshk
Классический Иванов, когда судьи ошибаются в пользу Урала говорит, на усмотрение судьи, когда против Урала, бегает матерится и истерит
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Анатолий Magicbrain
Спортс в ударе. Никаких больше #####! Сегодня рубим правду матку редакторским мачете!)
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Рахил Тагиев
сейчас в матче Бенфика-Порту игрока гостей удалили за подкат, причем сыграл чисто в мяч. Главное, с ВАРа не было сигнала. Скамейка Порту посмотрели повтор и побежали к судье, тот показывает, что мне в ухо ниче не говорят, а там и близко не было фола
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Spartakovec navsegda
Посмотрите как судья, вместе с ВАР, убивает Порту в начале игры с Бенфикой. За чистый подкат на фланге удалил игрока Порту, повтор не дали. Я впервые вижу подобное в матчах такого уровня.
Иванову такое и не снилось.
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Вадим flanec
Ответ Олег Ивакин
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Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку.
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gukmamop
Ответ Олег Ивакин
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Ньюсмейкерам можно
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Доктор Верховцев
Ответ Russ Ivan
Зашквар, конечно, не в судействе, а в своячничестве и кумостве, тянут кого и того куда надо...
А кого, если не секрет? И куда?
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Russ Ivan
Зашквар, конечно, не в судействе, а в своячничестве и кумостве, тянут кого и того куда надо...
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Nik Yeremich
Дядю Гришу после такого как завсегдатай с бровки не попрут?
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Mr.Hahn
Хм, а когда в ворота Урала отменили гол за то, что Помазун в своего же защитника врезался, Грише всё нравилось. Странно…
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lyublyu Costornaya
Иванов нормальный мужик, за своих впрягся по понятиям
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Александр Чижов
кузнецов учись как надо судей оценивать
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