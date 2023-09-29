Ведущая «Матч ТВ» Ромашкина о Fan ID: «Я за, это безопасность. Не дерутся, потому что Fan ID»
Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина поддерживает введение Fan ID.
– Я за Fan ID.
– Почему?
– Прежде всего, это безопасность. Особенно для тех, кто ходит с детьми.
– Ты ходила на футбол до Fan ID?
– Да. И ходила на стадионы без Fan ID.
– Было опасно?
– Когда задавили там кого-то, особенно, когда выходили все вот это вот.
– Это когда было? В 80-х?
– Нет, не в 80-х.
– Когда я иду в театр, мне не надо оформлять Театр ID. Иду в торговый центр, где тоже много людей – тоже ничего не надо оформлять.
– В театре и не дерутся.
– Когда на стадионе дрались в последний раз?
– Потому что Fan ID. Вот и не дерутся, – сказала Ромашкина.
Тикнизян сделал предложение ведущей «Матч ТВ» Ромашкиной. Она сказала да
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Так что футболисты спокойно вообще при пустых трибунах побегают.
ой фсёё
- Потому что Fan ID. Вот и не дерутся
Все, что надо знать о познаниях о футболе данной дамы: задают конкретный вопрос по ее взглядам, но ответа на него она дать, конечно же, не может )
Готов доработать за 3-4 миллиона.
Я уж не говорю о нынешней политической ситуации.
Просто представь теракт на стадионе, какой хай и вой поднимется. И главное, что не с кого будет спросить. Каждый скажет, что он ни при чём, как-то сам просочился.