Ведущая «Матч ТВ» Ромашкина о Fan ID: «Я за, это безопасность. Не дерутся, потому что Fan ID»

Теги премьер-лига Россия болельщики стадионы Матч ТВ Fan ID Это футбол, брат! Футбол

Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина поддерживает введение Fan ID.

– Я за Fan ID.

– Почему?

– Прежде всего, это безопасность. Особенно для тех, кто ходит с детьми.

– Ты ходила на футбол до Fan ID?

– Да. И ходила на стадионы без Fan ID.

– Было опасно?

– Когда задавили там кого-то, особенно, когда выходили все вот это вот.

– Это когда было? В 80-х?

– Нет, не в 80-х.

– Когда я иду в театр, мне не надо оформлять Театр ID. Иду в торговый центр, где тоже много людей – тоже ничего не надо оформлять.

– В театре и не дерутся.

– Когда на стадионе дрались в последний раз?

– Потому что Fan ID. Вот и не дерутся, – сказала Ромашкина.

Тикнизян сделал предложение ведущей «Матч ТВ» Ромашкиной. Она сказала да

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38 комментариев

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trasion17
Курица. Пусть у своего новоиспеченного жениха спросит, нравится ли ему играть без активной поддержки?
+51
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Милдронат Бромантанов
Расходимся, пацаны. В ней, кроме фамилии, ничего хорошего и нет, скоро и этого не останется. )
+29
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Vinnipukh Vinni
Ответ trasion17
Курица. Пусть у своего новоиспеченного жениха спросит, нравится ли ему играть без активной поддержки?
Ему всё равно. Зарплата же не зависит от этого.
Так что футболисты спокойно вообще при пустых трибунах побегают.
+19
-2
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Gustav Forsberg
"Когда задавили там кого-то, особенно, когда выходили все вот это вот."

ой фсёё
+10
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ОттоДракула
Типичная жена футболиста. В голове то же самое, что и в мяче-воздух.
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Кирилл
- Когда на стадионе дрались в последний раз?
- Потому что Fan ID. Вот и не дерутся

Все, что надо знать о познаниях о футболе данной дамы: задают конкретный вопрос по ее взглядам, но ответа на него она дать, конечно же, не может )
+6
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schwein
В методичке еще так много белых пятен.
Готов доработать за 3-4 миллиона.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Gustav Forsberg
"Когда задавили там кого-то, особенно, когда выходили все вот это вот." ой фсёё
Это точно речь ведущей?
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Fonbaron
Может ее захейтить? За ложь
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Сергей Силантьев
Последняя драка в Москве на стадионе была 31 марта 2001 года. 22 года прошло. О чем вообще говорит эта девушка?
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Hong Kil
А ты поставь у себя в спальне турникет и запускай туда только по справке от МФЦ. Драки между болельщиками может и прекратятся, но поток их вряд ли возрастет.
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elan_
"Не дерутся, потому что забрали на фронт" - добавила Ромашкина.
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Artyom Bytsko
Не дерутся, потому что некому. Как не вспомнить песню Лукашина "Если у Вас нету тёти"
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trasion17
Ответ Vinnipukh Vinni
Ему всё равно. Зарплата же не зависит от этого. Так что футболисты спокойно вообще при пустых трибунах побегают.
Бабло баблом, но эмоции у них все равно есть. Тем более у Тикнизяна. Подавляющее большинство футболистов и тренеров высказываются за возвращение активных болельщиков на стадионы.
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Oleg Olegov
С чего она взяла, что в театре не дерутся? Я хожу в театр хорошенько помахаться в буфете, или побиться за драповое пальто в гардеробе. Обожаю запах антракта по утрам. Обожаю, когда мхатовские дают в тапки перед акционерами ГИТИСа и Губернки.
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RAMIK
Мне паспорт болельщика никак не мешает,я хожу на матчи. Но не пойму зачем он нужен?! Камер итак много, а на топ матчи, постоянно очередь.
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JENNINGS
Такой вакуум в голове просто у неё🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Melnikov1968
Двух слов связать не может, тем не менее ведущая на Матч ТВ. Скорее всего на футболе была раза 2 в жизни.
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дон Рэба
ТП - первое что приходит в голову.
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Олег Кузнецов
Ответ trasion17
Курица. Пусть у своего новоиспеченного жениха спросит, нравится ли ему играть без активной поддержки?
Иногда лучше молчать, чем говорить...Не хочу унижать женщину.
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vzi
Ответ Vinnipukh Vinni
Ему всё равно. Зарплата же не зависит от этого. Так что футболисты спокойно вообще при пустых трибунах побегают.
Так даже проще - никто ничего обидного не крикнет с трибун. :₽
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Vinnipukh Vinni
Ответ trasion17
Бабло баблом, но эмоции у них все равно есть. Тем более у Тикнизяна. Подавляющее большинство футболистов и тренеров высказываются за возвращение активных болельщиков на стадионы.
Да много кто за много что высказывается. Это не значит, что реально хотят.
Я уж не говорю о нынешней политической ситуации.
Просто представь теракт на стадионе, какой хай и вой поднимется. И главное, что не с кого будет спросить. Каждый скажет, что он ни при чём, как-то сам просочился.
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lezhik
Ответ Кирилл
- Когда на стадионе дрались в последний раз? - Потому что Fan ID. Вот и не дерутся Все, что надо знать о познаниях о футболе данной дамы: задают конкретный вопрос по ее взглядам, но ответа на него она дать, конечно же, не может )
Так это и не взгляды, просто очередная конъюнктурщица. Таким при нынешней системе лучше всего живется.
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