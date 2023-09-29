Ведущая «Матч ТВ» Ромашкина о Fan ID: «Я за, это безопасность. Не дерутся, потому что Fan ID»

Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина поддерживает введение Fan ID.

– Я за Fan ID.

– Почему?

– Прежде всего, это безопасность. Особенно для тех, кто ходит с детьми.

– Ты ходила на футбол до Fan ID?

– Да. И ходила на стадионы без Fan ID.

– Было опасно?

– Когда задавили там кого-то, особенно, когда выходили все вот это вот.

– Это когда было? В 80-х?

– Нет, не в 80-х.

– Когда я иду в театр, мне не надо оформлять Театр ID. Иду в торговый центр, где тоже много людей – тоже ничего не надо оформлять.

– В театре и не дерутся.

– Когда на стадионе дрались в последний раз?

– Потому что Fan ID. Вот и не дерутся, – сказала Ромашкина.

Тикнизян сделал предложение ведущей «Матч ТВ» Ромашкиной. Она сказала да

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS