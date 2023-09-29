«Барселоне» может грозить банкротство в случае признания ее вины по делу Негрейры.

Вчера стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба и . Решение по делу примут 9 присяжных.

Как пишет The Telegraph, в случае, если вина Негрейры, его сына, а также Бартомеу и Роселя будет доказана, им будет грозить от 3 до 6 лет тюрьмы.

«Барселону» в таком случае могут отстранить от любой футбольной деятельности. Если это произойдет, клуб со 124-летней историей, вероятно, станет банкротом.

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