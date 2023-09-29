«Барсу» могут отстранить от футбола, если признают виновной по делу Негрейры. Тогда клуб, вероятно, станет банкротом (The Telegraph)

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия Сандро Росель Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселоне» может грозить банкротство в случае признания ее вины по делу Негрейры.

Вчера стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Как пишет The Telegraph, в случае, если вина Негрейры, его сына, а также Бартомеу и Роселя будет доказана, им будет грозить от 3 до 6 лет тюрьмы.

«Барселону» в таком случае могут отстранить от любой футбольной деятельности. Если это произойдет, клуб со 124-летней историей, вероятно, станет банкротом.

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211 комментариев

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Egorushka56
То есть последний рычаг будет вырван с корнем и всё?
+164
-28
+136
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оле - топ юрген - клоп
Ответ БолельщикСоСтажем
Обидно, если это так
Когда коррупционеров сажают тебе тоже обидно?
+96
-27
+69
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Бенисио Дель Пьеро
Звучит все это очень громко и серьезно, но думаю все прекрасно понимают, что такого никогда не будет. Банкротство Барселоны будет означать смерть всего испанского футбола. Реал совсем заскучает в Ла Лиге и ни к чему хорошему это не приведет. Это никому не выгодно. Тут наверно даже Перес занервничал. Думаю максимум, что их ждёт так это трансферный бан на одно окно.
+77
-17
+60
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*MVP*
Ответ Egorushka56
То есть последний рычаг будет вырван с корнем и всё?
вот ты смеешься, а над кем Бавария будет издеваться в ЛЧ в таком случае?
+79
-31
+48
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The Evil Within
Ответ Uragan Boy
ничего не докажут это 100% Идёт пиар игра
Ахахахах, какая же секта смешная в попытках оправдать это коррупционное взяточническое позорище.
Пиар игра, нет докозательств, кококо. Ну вам то из аулов, конечно, все подробности дела известно. Конечно же раз это ваши объекты глорства, то это все не их и им подкинули, само собой.
+65
-19
+46
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тим иванов
Ответ SCHOKKKK
Комментарий удален модератором
С каког рейтинга можно минусовать?
+63
-21
+42
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Uragan Boy
ничего не докажут это 100% Идёт пиар игра
+84
-45
+39
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Pelerin
Ответ Uragan Boy
ничего не докажут это 100% Идёт пиар игра
Ты себя пытаешься убедить?
+49
-16
+33
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Caerly
Ответ Uragan Boy
ничего не докажут это 100% Идёт пиар игра
1. Отрицание.
2. Гнев.
3. Торг.
4. Депрессия.
5. Принятие.
+26
-3
+23
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Andria Managadze
Ответ F1eury
Это радость и облегчение, если это так. Судейский клуб с кучей липовых побед в Еврокубках должен быть расформирован
если ты про Реал говоришь то это не скоро случится
+36
-16
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Irakli Kan
Ответ оле - топ юрген - клоп
Когда коррупционеров сажают тебе тоже обидно?
коррупционеров пускай посадят, все только за. Басру вот уничтожать никчёму. это никому не выгодно, в первую очередь самой Ла лиге. думаю ни кто этого не допустит
+22
-5
+17
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BillShen
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Звучит все это очень громко и серьезно, но думаю все прекрасно понимают, что такого никогда не будет. Банкротство Барселоны будет означать смерть всего испанского футбола. Реал совсем заскучает в Ла Лиге и ни к чему хорошему это не приведет. Это никому не выгодно. Тут наверно даже Перес занервничал. Думаю максимум, что их ждёт так это трансферный бан на одно окно.
А почему все считают, что без Барселоны ЛаЛига какая-то несовершенная? Есть соседняя Валенсия с таким же климатом, c тем же морем, c таким же по комфорту и стадионом. Есть Бильбао с современной ареной, есть Атлетико с Вандой и самым высокооплачиваемым тренером в мире, есть Севилья которая за 20 последних лет еврочашек имеет больше чем все клубы какой-нибудь Германии, есть Бетис с Пеллигрино, есть Сосьедад Захаряна, есть Вильярреал, игравших год назад в полуфинале ЛЧ.
Если Барселоны не будет - не будет всех этих склок появятся туча сильных средних команд, у которых барса не будет воровать молодняк - ЛаЛига наоборот станет конкурентней.
+27
-13
+14
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Almaz Taalaibekov
Ответ F1eury
Это радость и облегчение, если это так. Судейский клуб с кучей липовых побед в Еврокубках должен быть расформирован
тогда реал должны были в первую очередь
+22
-10
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Роман
Ответ Caerly
1. Отрицание. 2. Гнев. 3. Торг. 4. Депрессия. 5. Принятие.
6. слезы.
7. начинают болеть за Реал.
+14
-2
+12
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No Comment
о!,! что придумают через неделю?
+21
-10
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Младенец с лицом убийцы
Ответ Рандомный чел
В прошлый раз тоже такие заявления писали во всю. В итоге ничего не доказали. И тут непонятно. Этот человек просто «посчитал» выплаты преступлением, но на основании чего, не сказано. В общем не будем радоваться/грустить раньше времени
это не просто человек из спортса так посчитал, а глава Следственного суда Барселоны
+14
-3
+11
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Abdul Aziz
Ни разу за последние 15 лет ЛаЛиги не видел, чтобы Барсе подсуживали. скорее у Барсы незаконными методами отобрали как минимум одно чемпионство. При этом у Мадридских клубов в каждом сезоне есть несколько подозрительных матчей..
+21
-12
+9
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Bavarec-Art
Ответ Golos Razuma
Ну ликвидируют клуб, а потом Реал уже будет играть сам с собой и Ла Лига будет в глухой яме, иначе никому и дела не будет смотреть чемпионат с победителем на начало сезона уже.
Англию смотрят почему-то)
+13
-5
+8
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truboprovodchik2019
в целом абсурдно, ладно они могут обвинить в коррупции, а в чем выгоды были? ни один судья не вышел и сказал что на него давили, скандалы в решающих матчах были направлены против Барселоны (свидетелям Эвребе - Негрейра не имел на него влияния). статьи пишут просто ради хайпа, ну и хейтеров порадовать
+18
-10
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БолельщикСоСтажем
Обидно, если это так
+28
-21
+7
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Vepa U
каждая газета соревнуется в том кто придумает худшее наказание для Барсы
+11
-4
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Евгений Кретович
Ни о чём новость. Может отстранят, а может и нет. Возможно будут банкротами, а возможно нет
+8
-1
+7
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Рандомный чел
В прошлый раз тоже такие заявления писали во всю. В итоге ничего не доказали. И тут непонятно. Этот человек просто «посчитал» выплаты преступлением, но на основании чего, не сказано. В общем не будем радоваться/грустить раньше времени
+16
-10
+6
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Golos Razuma
Ну ликвидируют клуб, а потом Реал уже будет играть сам с собой и Ла Лига будет в глухой яме, иначе никому и дела не будет смотреть чемпионат с победителем на начало сезона уже.
+16
-10
+6
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Hasan_072
Ответ SCHOKKKK
Я напьюсь от счастья🤣
Потом оба на это же шампанское присаживайтесь)))
+5
0
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