«Барсу» могут отстранить от футбола, если признают виновной по делу Негрейры. Тогда клуб, вероятно, станет банкротом (The Telegraph)
«Барселоне» может грозить банкротство в случае признания ее вины по делу Негрейры.
Вчера стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.
Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.
Как пишет The Telegraph, в случае, если вина Негрейры, его сына, а также Бартомеу и Роселя будет доказана, им будет грозить от 3 до 6 лет тюрьмы.
«Барселону» в таком случае могут отстранить от любой футбольной деятельности. Если это произойдет, клуб со 124-летней историей, вероятно, станет банкротом.
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Пиар игра, нет докозательств, кококо. Ну вам то из аулов, конечно, все подробности дела известно. Конечно же раз это ваши объекты глорства, то это все не их и им подкинули, само собой.
2. Гнев.
3. Торг.
4. Депрессия.
5. Принятие.
Если Барселоны не будет - не будет всех этих склок появятся туча сильных средних команд, у которых барса не будет воровать молодняк - ЛаЛига наоборот станет конкурентней.
7. начинают болеть за Реал.