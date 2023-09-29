Тарасов о Fan ID: «Я был против, когда вся движуха началась. Потом сделал за 10 минут – не вижу в этом ничего такого»
Дмитрий Тарасов рассказал, что изменил позицию по Fan ID.
– Fan ID – это..?
– Хорошо.
– Три плюса Fan ID.
– Я был против изначально, когда вся эта движуха началась. Потом меня пригласили на матч. В VIP-ложу. Я сделал Fan ID за 10 минут.
– А в чем плюс?
– Я сделал, и мне это не мешает. Если есть это правило... Я не вижу в этом ничего такого – потратить 10 минут, сделать эту карту и ходить на футбол.
Я ходил на стадион, когда еще было опасно. С папой, когда был маленький, – сказал бывший футболист «Локомотива» и сборной России в шоу «Это футбол, брат!»
Тарасов сейчас руководит медиафутбольной командой «Родина Медиа» и играет за нее.
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– Хорошо.
– Три плюса Камингаута.
– Я был против изначально, когда вся эта движуха началась. Потом меня пригласили на матч. В VIP-ложу. Я сделал Камингаут за 10 минут.
– Я был против изначально, когда вся эта движуха началась. Потом меня пригласили на матч. В VIP-ложу. Я сделал Fan ID за 10 минут.
– А в чем плюс?
– Я сделал, и мне это не мешает".
Таки плюсов даже этот организм не придумал.
Зашел с мобильника на Госуслуги… так и не понял, где на сына оформлять… Послал все в ж…
Ходим на хоккей 😄