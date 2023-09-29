Дмитрий Тарасов рассказал, что изменил позицию по Fan ID.

– Fan ID – это..?

– Хорошо.

– Три плюса Fan ID.

– Я был против изначально, когда вся эта движуха началась. Потом меня пригласили на матч. В VIP-ложу. Я сделал Fan ID за 10 минут.

– А в чем плюс?

– Я сделал, и мне это не мешает. Если есть это правило... Я не вижу в этом ничего такого – потратить 10 минут, сделать эту карту и ходить на футбол.

Я ходил на стадион, когда еще было опасно. С папой, когда был маленький, – сказал бывший футболист « » и сборной России в шоу «Это футбол, брат!»

сейчас руководит медиафутбольной командой «Родина Медиа» и играет за нее.

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