Тарасов о Fan ID: «Я был против, когда вся движуха началась. Потом сделал за 10 минут – не вижу в этом ничего такого»

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия болельщики Fan ID Winline Медиалига Родина Медиа Это футбол, брат! Футбол

Дмитрий Тарасов рассказал, что изменил позицию по Fan ID.

Fan ID – это..?

– Хорошо.

– Три плюса Fan ID.

– Я был против изначально, когда вся эта движуха началась. Потом меня пригласили на матч. В VIP-ложу. Я сделал Fan ID за 10 минут.

– А в чем плюс?

– Я сделал, и мне это не мешает. Если есть это правило... Я не вижу в этом ничего такого – потратить 10 минут, сделать эту карту и ходить на футбол.

Я ходил на стадион, когда еще было опасно. С папой, когда был маленький, – сказал бывший футболист «Локомотива» и сборной России в шоу «Это футбол, брат!»

Тарасов сейчас руководит медиафутбольной командой «Родина Медиа» и играет за нее.

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64 комментария

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ЛыСъ
Ответ Очки Дани Алвеса
Как только выжил после того рокового похода с папой в детстве.
Выжить то выжил, но сами видите какие катастрофичные последствия на мозг.
+103
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Очки Дани Алвеса
Как только выжил после того рокового похода с папой в детстве.
+96
-3
+93
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fantast1c
– Камингаут – это..?

– Хорошо.

– Три плюса Камингаута.

– Я был против изначально, когда вся эта движуха началась. Потом меня пригласили на матч. В VIP-ложу. Я сделал Камингаут за 10 минут.
+88
-1
+87
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Саша Пушкин
Ответ Очки Дани Алвеса
Как только выжил после того рокового похода с папой в детстве.
Вроде, в фильме Пианист, где действия происходят в нацисткой Германии был эпизод, где члены еврейской семьи негодуют и сопротивляются тем, что власть их обязала нашивать на одежду желтую звезду, а один нашил, мотивировав это другим тем, что подобное избавляет от лишней головной боли, проблем с властью и даже дает некоторые преимущества перед теми, кто против подобного.
+47
-3
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Yury Sin
"– Три плюса Fan ID.
– Я был против изначально, когда вся эта движуха началась. Потом меня пригласили на матч. В VIP-ложу. Я сделал Fan ID за 10 минут.
– А в чем плюс?
– Я сделал, и мне это не мешает".

Таки плюсов даже этот организм не придумал.
+24
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Kolch
Ответ Саша Пушкин
Вроде, в фильме Пианист, где действия происходят в нацисткой Германии был эпизод, где члены еврейской семьи негодуют и сопротивляются тем, что власть их обязала нашивать на одежду желтую звезду, а один нашил, мотивировав это другим тем, что подобное избавляет от лишней головной боли, проблем с властью и даже дает некоторые преимущества перед теми, кто против подобного.
там в Варшавском Гетто большую часть времени события происходят, смысл как раз в том, что их сначала потихоньку ущемляли: запрещали посещать заведения, заставляли шить звезды, потом Гетто обнесли стеной, а потом его жителей начали вывозить в концлагеря. И все терпели, так как это "для вашей безопасности"
+23
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Анатолий Дмитриевич
есть люди, положительное отношение которых к какому-то явлению характеризует это явление только с негативной стороны. вот это тот самый случай)
+20
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Давай Так
Ответ ZenitFan
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а ты даже этого не можешь, нулина.
+15
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Shumi-jr
Сын попросился на футбол. Ради этого решил сделать.
Зашел с мобильника на Госуслуги… так и не понял, где на сына оформлять… Послал все в ж…
Ходим на хоккей 😄
+11
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Yury Sin
Ответ Alex31
Так плюсы-то в чем, Дима?
Не мешает )
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HRYNDEL
Одного не пойму зачем мысли дэбила на все общее обозрение выкладывать?
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Михаил Енилин
Он не понял вопроса про плюсы. Он не знает, что такое плюс, прогулял математику. Надо было спрашивать про крестики, он бы сразу ответил
+7
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Давай Так
Ответ ZenitFan
все верно, ныть это не мое .
слабак
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Alex31
Так плюсы-то в чем, Дима?
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Александр Жердин
Товарисч Тарасов - готовый депутат! Скажут про белое - чёрное , будет убеждать что так и есть.
+5
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antineutrino
Ответ HRYNDEL
Одного не пойму зачем мысли дэбила на все общее обозрение выкладывать?
чтобы мы зашли сказать какой он дебил, трафика нагнали, комменты оставили
+4
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fedorbazaykin
Как Лукашенко, на двух стульях сразу😂
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Роман Миловидов
Как сделал за 10 минут, так за 10 минут в случае чего и вход перекроют без объяснений и права на восстановление.
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antineutrino
Ответ Kolch
там в Варшавском Гетто большую часть времени события происходят, смысл как раз в том, что их сначала потихоньку ущемляли: запрещали посещать заведения, заставляли шить звезды, потом Гетто обнесли стеной, а потом его жителей начали вывозить в концлагеря. И все терпели, так как это "для вашей безопасности"
лягушку медленно варили, прям как у нас
+3
0
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Denverec
Тарасов: Вначале я был против, чтобы мне в зад засунули швабру, но потом всё сделали за 10 минут и я не вижу ничего такого.
+6
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lezhik
От Бузова никто другого и не ожидал.
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romanisti89
Ответ fantast1c
– Камингаут – это..? – Хорошо. – Три плюса Камингаута. – Я был против изначально, когда вся эта движуха началась. Потом меня пригласили на матч. В VIP-ложу. Я сделал Камингаут за 10 минут.
ля, ну это в коллекцию золотых комментариев спортса)))
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Дави На кнопы
Похоже что-то произошло в VIP- ложе... 😎
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romanisti89
Ответ ZenitFan
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я так понял ты только после оформления фан айди сделал себе в никнейме приставку ФАН?
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romanisti89
Ответ ZenitFan
не думай. это не твое.
я и не говорил, что я думал, я сказал, что я понял. Ты какой то совсем отсталый
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