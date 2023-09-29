Жулин о словах Дюамель про российских фигуристов: «Ну что можно взять с канадцев, если у них в парламенте эсэсовцу аплодируют»
Александр Жулин отреагировал на высказывание канадской фигуристки Меган Дюамель.
Дюамель рассказала в интервью о подозрениях в отношении российских фигуристов: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным. Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы».
«Ну что можно взять с канадцев, если у них в парламенте страны эсэсовцу аплодируют.
Они вообще ничего не соображают. Они еще говорят, что мы какую-то смолу ели. Лучше бы они прекратили эсэсовцу хлопать», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.
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казалось, что у него экстаз.
очень неприятное впечатление.
это разве он нашёл этого эсэсовца? разве он за него поручился?
And flapping heads so full of lies
Blame Canada!