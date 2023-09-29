Жулин о словах Дюамель про российских фигуристов: «Ну что можно взять с канадцев, если у них в парламенте эсэсовцу аплодируют»

Теги сборная России Александр Жулин сборная Канады Меган Дюамель Политика Р-Спорт Фигурное катание

Александр Жулин отреагировал на высказывание канадской фигуристки Меган Дюамель.

Дюамель рассказала в интервью о подозрениях в отношении российских фигуристов: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным. Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы». 

«Ну что можно взять с канадцев, если у них в парламенте страны эсэсовцу аплодируют.

Они вообще ничего не соображают. Они еще говорят, что мы какую-то смолу ели. Лучше бы они прекратили эсэсовцу хлопать», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию. 

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55 комментариев

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Аврал
Это конечно канадцы пропаганде просто подарок сделали.В один ряд с"где вы были 8 лет" встанет.
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екибастосЪ
Ну хоть с Талибаном не ручкаются.
+19
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Syndycate
Ответ krostis
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Ну наверно надо знать кого приглашаешь в парламент, дурачка не надо включать "А МЫ НЕ ЗНАЛИ", все они знали)
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Red Sonya
Ответ екибастосЪ
Ну хоть с Талибаном не ручкаются.
Приехавшая в Москву делегация талибов лишилась своих паспортов и денег. Бородатые воины заселились в «Президент-отель» и отправили одного из своих покупать бухло в «Перекрестке». 25-летний Сапаи Маххамада Файсали так растерялся от изобилия продуктов и спиртного, что забыл на кассе бумажник с деньгами и тремя паспортами. Когда талиб вернулся в супермаркет, кошелька и след простыл. Полиция проводит проверку.
+10
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Max9999
Произошла ужасная ошибка! Они думали добрый дедушка, русских убивал, значит уже молодец.
+24
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+7
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Owen_the_Simple
Ответ krostis
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Нет, его там представили, как человека, сражавшегося с русскими во Второй Мировой войне. И ни у кого из собравшихся высоколобых парламентариев не хватило знания школьной программы по истории, чтоб сообразить, что СССР с Канадой как бы союзниками были во Второй Мировой.
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руслан рарк
Ответ Max9999
Произошла ужасная ошибка! Они думали добрый дедушка, русских убивал, значит уже молодец.
Зачем ты так про Кадырова?
+20
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Alex1104
Ответ kama2014
Дак в отставку премьер ушел за эту ошибку. вот это я понимаю работающие институты.
Дак премьер не ушёл. Спикера сделали крайним.
+7
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екибастосЪ
Ответ Геннадий Тёкин
Талибан,это американская тема.
Почему американская тема приезжает в Россию, а не в Америку?
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несахар
Ответ Аврал
Это конечно канадцы пропаганде просто подарок сделали.В один ряд с"где вы были 8 лет" встанет.
ага, целый год теперь будут мусолить
+9
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Alex8007
Приплел))
+9
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Давай Так
Ответ Syndycate
Ну наверно надо знать кого приглашаешь в парламент, дурачка не надо включать "А МЫ НЕ ЗНАЛИ", все они знали)
А ты знал?
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justbored
Ответ Red Sonya
Где Саша Овечкин? Почему молчат россияне в сща и канаде??
Саша в Вашингтоне. США и Канада это две разные страны, если вы не в курсе.
+4
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несахар
Ответ Max9999
Произошла ужасная ошибка! Они думали добрый дедушка, русских убивал, значит уже молодец.
а как этот дедушка кулаком махал, когда ему хлопали.
казалось, что у него экстаз.
очень неприятное впечатление.
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Olga.t
Ответ Геннадий Тёкин
Талибан,это американская тема.
Талибан это российские дружбаны. Сейчас в очередной раз находятся в России...
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Ева Винер
лучше Столбовой пока никто ей не ответил))
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sled
Ответ Owen_the_Simple
Щас тебе свободомыслящая общественность спортса и коллективный Брайтон Бич разъяснят, что тот эсэсовец - кого надо эсэсовец.
Напомню, как один известный космонавт провёл слёт фашистских партий в Ленинграде. Выступил ли ты и твои друзья против этого? Канадец ушёл в отставку. А вы того космонавта сенатором назначили
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Поцелуй Рубиалеса
Ответ руслан рарк
Зачем ты так про Кадырова?
мне вот интересно, кто вас минусует. даже видео же есть где он говорит, что первого русского в 16 лет убил. ЭТО ФАКТ
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s3mp3riuv3nis
Ответ Аврал
Это конечно канадцы пропаганде просто подарок сделали.В один ряд с"где вы были 8 лет" встанет.
пропаганда только в России?) антироссийской пропаганды на западе нет?) может ты еще и в "свободу слова" веришь?)
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larssovic
Есть на сайте нехорошие люди, которые оправдывают эссесовца, канадцев и зелю, азов и их к сожалению здесь большинство. да и в редакции такие(((((
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Doctor V
Ну, что взять с Жулина, если депутаты думы пенсионный возраст повышают...
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Биркарт фон Грелленорт
В огороде бузина...
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несахар
Ответ Alex1104
Дак премьер не ушёл. Спикера сделали крайним.
непонятно только, почему премьер из-за чужой ошибки должен уходить в отставку.
это разве он нашёл этого эсэсовца? разве он за него поручился?
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justbored
With all their beady little eyes
And flapping heads so full of lies
Blame Canada!
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несахар
Ответ lus
Как вы ловко все смягчили - "недоразумение". Это не "недоразумение", это называется по другому: обделались по полной программе. И не надо дурака включать, надо было знать, кого в парламент приглашать.
в жизни много чего надо, да только не всегда получается.
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