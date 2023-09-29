Фьюри и Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира

Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракт на объединительный поединок.

Бой пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщил председатель Главного управления по делам развлечений страны Турки Алалших.

«Это поединок, который все давно хотели увидеть – два чемпиона мира наконец встретятся на ринге. Это самый большой бой в истории бокса. Мы гордимся тем, что причастны к его организации», – заявил Алалших.

Поединок может пройти в декабре-2023 или январе следующего года. Точная дата проведения боя будет объявлена позже.

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