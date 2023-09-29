Фьюри и Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракт на объединительный поединок.

Бой пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщил председатель Главного управления по делам развлечений страны Турки Алалших.

«Это поединок, который все давно хотели увидеть – два чемпиона мира наконец встретятся на ринге. Это самый большой бой в истории бокса. Мы гордимся тем, что причастны к его организации», – заявил Алалших.

Поединок может пройти в декабре-2023 или январе следующего года. Точная дата проведения боя будет объявлена позже.

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53 комментария

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Alexandr Volkov
Ответ Габи Жезус
Хоть цыган и явный фаворит, но если Усик сумеет его обыграть, а затем добьет Уайлдера и уйдет на пенсию с 0 поражений - то это заслуженное место в топ 10 оллтайм минимум
Усику Уайлдер не нужен. После победы над Фьюри он уйдёт на пенсию будучи одним из величайших боксёров в истории.
+63
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napoli_14
Ну неужели...
С детства за Цыгана!
+47
-20
+27
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Габи Жезус
Хоть цыган и явный фаворит, но если Усик сумеет его обыграть, а затем добьет Уайлдера и уйдет на пенсию с 0 поражений - то это заслуженное место в топ 10 оллтайм минимум
+24
-10
+14
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Назар Игорь
Победит более мощный, тут Фьюри безоговорочный фаворит. Одни ручищи чего стоят, один из самых длинноруких супертяжей в истории.
+14
-3
+11
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Дима Булдаков
Усик должен разносить его
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Zed_patriot
за представителя братского народа! Ай диги диги дай
+18
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Alexandr Volkov
Ответ Малдер
А если Фьюри-таки проиграет Нгану..? Пофиг?
Его пояс WBC не стоит на кону
+4
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artem21
Надеюсь, бой не сорвётся. Один из самых ожидаемых боев последних лет, да ещё и за звание абсолютного чемпиона.
+4
0
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Зицпредседатель Фунт
При всем уважении к Усику как спортсмену, но для Фьюри он не конкурент. Цыган вынесет его в одну калитку.
+9
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Дмитрий Квочкин
Ответ Назар Игорь
Победит более мощный, тут Фьюри безоговорочный фаворит. Одни ручищи чего стоят, один из самых длинноруких супертяжей в истории.
Тут да, солидарен, он еще и похитрее
+3
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Бене Гессерит
Ответ Назар Игорь
Победит более мощный, тут Фьюри безоговорочный фаворит. Одни ручищи чего стоят, один из самых длинноруких супертяжей в истории.
Победит более украинец
+4
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Аврал
Цыган опять что то придумает.Зачем ему этот риск...а вдруг..)
+2
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Kurt
Вперёд Олександр!
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Iamliam
Ответ Дима Булдаков
Усик должен разносить его
Прям разносить? У Усика один вариант - провести бой более умно и безупречно с точки зрения ошибок. Меряться с Фьюри мощью не имеет смысла.
+1
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Rahym Hommadow
Ответ napoli_14
Ну неужели... С детства за Цыгана!
А мы за Холопа
+9
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Angelgirl
Это точно не величайший бой в истории. Один будет носиться по всему рингу пытаясь набрать очки не чувствительными для Фьюри ударами, другой будет пытаться по Усику попасть, чтобы всё это закончить побыстрее.
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Ibra Meji
Круто
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Малдер
А если Фьюри-таки проиграет Нгану..? Пофиг?
+1
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трович
Победитель этого боя оставит очень серьёзную заявку на то, чтобы считаться лучшим боксёром XXI века
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Муфа
Жаль Усику уже 37 почти
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Габи Жезус
Ответ Alexandr Volkov
Усику Уайлдер не нужен. После победы над Фьюри он уйдёт на пенсию будучи одним из величайших боксёров в истории.
с рациональной точки зрения конечно, Уайлдер в какой бы форме и состоянии не был, но своей колотушкой сможет уложить, Фьюри уже пару раз на себе это проверил)

Но с точки зрения наследия это было бы плюсом
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Васселл
Усик сначала победит в бою, а потом выдвинет свой кандидатуру на пост президента Украины и тоже победит. Скриньте)
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JohnySPB
не верится, что так скоро состоится
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JohnySPB
Ответ Муфа
Жаль Усику уже 37 почти
так и Тайсону 35, несколько из которых в жесткой алко и наркозависимости.
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Джавез Тилл
То есть Тайсон не смущен что у него на носу бой с "самым сильным ударом в мире"???
Аааа, это же показательный бой... 😞😞😞
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