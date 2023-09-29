Умяров о поцелуе запястья перед выходом на поле: «Там молитовки. Всегда играю с распечатанным текстом молитв, замотанным на руке»

Наиль Умяров объяснил, почему целует запястье перед выходом на поле.

«Делаю так с десяти лет. Там молитовки. Для меня это очень важно. Всегда играю с распечатанным текстом молитв, замотанным на руке», – сказал полузащитник «Спартака».

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел за « » 12 матчей и не отметился результативными действиями.

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