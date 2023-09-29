Негрейра писал Бартомеу, что «раскроет то, что навредит «Барсе», если ему не продолжат платить» после ухода из CTA. Судья считает это одним из доказательств вины
Энрикес Негрейра шантажировал Жозепа Бартомеу после ухода из комитета судей.
Вчера стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.
Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.
Судья Агирре установил, что после ухода с поста вице-президента технического комитета судей в середине 2018 года Негрейра написал Бартомеу письмо с угрозами, в котором пообещал, что «раскроет ряд фактов, которые могут серьезно навредить клубу, если ему не продолжат платить».
Как считает судья, «из этого следует, что Энрикес Негрейра знал, что в пользу «Барсы» были осуществлены довольно серьезные противоправные действия».
Бартомеу был президентом «Барселоны» с 2014 по 2020 год.
Ранее появилась информация о том, что «Барсу» могут отстранить от футбола, если признают виновной по делу Негрейры. В таком случае клуб, вероятно, станет банкротом.
«Барсе» предъявили обвинения по делу Негрейры. Спуск в Сегунду и бан в еврокубках среди возможных санкций
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Теперь ждём наказания в виде слива в сегунду с лишением всех купленных трофеев)
Забавно то, что новости публикуются тогда, когда у «Барсы» идут дела ровно или же когда нужно в определенный момент накалить обстановку, не замечаете?)
- Перед полуфинальным матчем кубка Испании на «Бернабеу» El Mundo выкладывает новости о деле Негрейро, где были бумаги с водяным знаком.
- Перед Класико на «Камп Ноу» вновь появляются новости о деле Негрейро, как раз от El Mundo
- Сегодня появляются подробности о деле Негрейро, когда вчера была информация про то, что клуб закрывает год с прибылью, причем новости добавляются тем, что «Барсу» могут исключить из еврокубков и понизить в дивизионе.
Вы не замечаете вот эту странность?) как будто кто-то специально выпускает новости в аккурат либо перед важными матчами, либо перед хорошими новостями. Причем сегодня вновь та же новость, но поданная под другим углом.
Обвинять кого-то я здесь не собираюсь, просто подмечаю такого рода совпадения. Однако мы опять же ждем в очередной раз конкретики и надеемся, что дело завершится в нашу сторону, либо будет справедливое наказание с наказанием причастных.
причем в письме речь о репутации, а не о взятках😂😂
коррупция есть везде, глупо это отрицать
просто когда европейские ребята публикуют такие рейтинги, вряд ли они напишут про себя, правда же?
надо будет любой клуб разорвут, даже вон людогорцы за кого хош страданут...