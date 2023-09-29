Негрейра писал Бартомеу, что «раскроет то, что навредит «Барсе», если ему не продолжат платить» после ухода из CTA. Судья считает это одним из доказательств вины

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Энрикес Негрейра шантажировал Жозепа Бартомеу после ухода из комитета судей.

Вчера стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Судья Агирре установил, что после ухода с поста вице-президента технического комитета судей в середине 2018 года Негрейра написал Бартомеу письмо с угрозами, в котором пообещал, что «раскроет ряд фактов, которые могут серьезно навредить клубу, если ему не продолжат платить».

Как считает судья, «из этого следует, что Энрикес Негрейра знал, что в пользу «Барсы» были осуществлены довольно серьезные противоправные действия».

Бартомеу был президентом «Барселоны» с 2014 по 2020 год.

Ранее появилась информация о том, что «Барсу» могут отстранить от футбола, если признают виновной по делу Негрейры. В таком случае клуб, вероятно, станет банкротом.

«Барсе» предъявили обвинения по делу Негрейры. Спуск в Сегунду и бан в еврокубках среди возможных санкций

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

110 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Качели Слуцкого
Ювентус уже бы в серии С был за такое
+45
-12
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
войд
Да тут все понятно
Бчк официально признали самым главным кабинетом в истории футбола
Теперь ждём наказания в виде слива в сегунду с лишением всех купленных трофеев)
+89
-56
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tiligulfan7
Ответ Отец Абду
С мая прошлого года идёт... Прошло уже полтора года:)
У тебя когда-то были судебные процессы? Дела в судах , а особенно в европейских судах и дела такого масштаба(а это очень серьезный претендент) , могут длиться годами
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ответ Отец Абду
Новость в очередной раз все та же, просто подана под другим соусом. На деле же все как обычно гораздо менее ужасно. Следствие идет давно. На данный момент прошло кучу времени, а какой-то конкретики с доказательствами о том, что действительно было влияние на судей или же подтверждение факта коррупции нет. Дело, к слову, началось из-за предъвлений обвинений в коррупции. Забавно то, что новости публикуются тогда, когда у «Барсы» идут дела ровно или же когда нужно в определенный момент накалить обстановку, не замечаете?) - Перед полуфинальным матчем кубка Испании на «Бернабеу» El Mundo выкладывает новости о деле Негрейро, где были бумаги с водяным знаком. - Перед Класико на «Камп Ноу» вновь появляются новости о деле Негрейро, как раз от El Mundo - Сегодня появляются подробности о деле Негрейро, когда вчера была информация про то, что клуб закрывает год с прибылью, причем новости добавляются тем, что «Барсу» могут исключить из еврокубков и понизить в дивизионе. Вы не замечаете вот эту странность?) как будто кто-то специально выпускает новости в аккурат либо перед важными матчами, либо перед хорошими новостями. Причем сегодня вновь та же новость, но поданная под другим углом. Обвинять кого-то я здесь не собираюсь, просто подмечаю такого рода совпадения. Однако мы опять же ждем в очередной раз конкретики и надеемся, что дело завершится в нашу сторону, либо будет справедливое наказание с наказанием причастных.
Следствие идет с весны этого года. Это не давно.
+25
-13
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zed_patriot
всё обвинение строится на угрозах Негрейры? 😂😂
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Новость в очередной раз все та же, просто подана под другим соусом. На деле же все как обычно гораздо менее ужасно. Следствие идет давно. На данный момент прошло кучу времени, а какой-то конкретики с доказательствами о том, что действительно было влияние на судей или же подтверждение факта коррупции нет. Дело, к слову, началось из-за предъвлений обвинений в коррупции.

Забавно то, что новости публикуются тогда, когда у «Барсы» идут дела ровно или же когда нужно в определенный момент накалить обстановку, не замечаете?)

- Перед полуфинальным матчем кубка Испании на «Бернабеу» El Mundo выкладывает новости о деле Негрейро, где были бумаги с водяным знаком.

- Перед Класико на «Камп Ноу» вновь появляются новости о деле Негрейро, как раз от El Mundo

- Сегодня появляются подробности о деле Негрейро, когда вчера была информация про то, что клуб закрывает год с прибылью, причем новости добавляются тем, что «Барсу» могут исключить из еврокубков и понизить в дивизионе.

Вы не замечаете вот эту странность?) как будто кто-то специально выпускает новости в аккурат либо перед важными матчами, либо перед хорошими новостями. Причем сегодня вновь та же новость, но поданная под другим углом.

Обвинять кого-то я здесь не собираюсь, просто подмечаю такого рода совпадения. Однако мы опять же ждем в очередной раз конкретики и надеемся, что дело завершится в нашу сторону, либо будет справедливое наказание с наказанием причастных.
+65
-59
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KenyaKana
Я сам болельщик Реала с 2003г. Читал много комментов болельщиков Барсы, что Бартамеу был сослан Пересем, чтобы сделать все возможное для уничтожения Барсы. Сегодня прочитав эту статью сразу вспомнил эти комменты. Конечно, это невозможно, чтобы Перес отправил своегое шпиона в стан соперников. Но реально кажется, что этот человек сделал все возможное, чтобы ухудшить финансовое, спортивное положения Барсы и все иное. Такого президента никому не пожелаешь, даже главному сопернику своего любимого клуба!
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Momos
Но ведь Бармалей же ответил, что ему нечего боятся, поскольку все действия были прозрачны и он действовал строго в рамках закона? Правда ведь?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Merdan Jumayew
Ответ Сергей Максимюк
вспомнил всех кто унижал бчк?
Там почти все кто получил 5-0 на Камп ноу и кто кого унижал 🤡?
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
3a_3eHuT
В условной Италии это серия В (Ювентус). Тут же думаю, отделаются испугом..
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дороф
Ответ Сергей Максимюк
Комментарий удален модератором
Классика
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Святослав Игоревич
Серьезный скандал и прогнозы так себе, сильно вляпалась Барса
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Николаев
Какой же я был наивный чукотский вьюноша, когда вздохнул с облегчением после ухода Бартомэу. Эхо его "правления" походу ещё ни один год будет отзываться.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любитель пожрать
Ответ Евгений Шазиев
В общем и в целом движухи из еврофута показывают, что европа показала себя коррупированной клоакой, что никак не вяжется со святыми образами европы у либералов и стёбом на коррумпированностью российских чиновников. Короче, на глазах рушится миф о переразвитости, продвинутости, технологичности, свободе слова, честности и демократии западного мира.
То что футбол насквозь коррумпирован и частенько завязан на тотализаторе все и так понимают. Просто за чистоту футбола конкретно взялись разве что в Италии.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ларёв
Ответ Евгений Шазиев
В общем и в целом движухи из еврофута показывают, что европа показала себя коррупированной клоакой, что никак не вяжется со святыми образами европы у либералов и стёбом на коррумпированностью российских чиновников. Короче, на глазах рушится миф о переразвитости, продвинутости, технологичности, свободе слова, честности и демократии западного мира.
Россию то зачем за уши сюда притягивать?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Ответ Евгений Шазиев
В общем и в целом движухи из еврофута показывают, что европа показала себя коррупированной клоакой, что никак не вяжется со святыми образами европы у либералов и стёбом на коррумпированностью российских чиновников. Короче, на глазах рушится миф о переразвитости, продвинутости, технологичности, свободе слова, честности и демократии западного мира.
Владимир Рудольфович, вы тоже на спортсе сидите?)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
proeast
Ответ Евгений Шазиев
В общем и в целом движухи из еврофута показывают, что европа показала себя коррупированной клоакой, что никак не вяжется со святыми образами европы у либералов и стёбом на коррумпированностью российских чиновников. Короче, на глазах рушится миф о переразвитости, продвинутости, технологичности, свободе слова, честности и демократии западного мира.
Но коррумпированности чинуш это не красит, как раз-таки наоборот.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Свириденко
Ответ Zed_patriot
всё обвинение строится на угрозах Негрейры? 😂😂
именно
причем в письме речь о репутации, а не о взятках😂😂
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Самозанятый
Вот безотносительно всей ситуации немного пугает такая откровенно сомнительная логика судьи. Надо иметь желание обвинить, чтобы делать из этой фразу именно такой вывод.
Столичные кабинетные судьи, не только на поле.
+15
-14
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Old Partisan
Ответ barcatopudgdueue
хмммммм,даже не знаю,наверное эксперты,если тебе так это интересно, можешь загуглить,у меня его в Москве не заблокировали,не знаю насчёт тебя
я не про это
коррупция есть везде, глупо это отрицать
просто когда европейские ребята публикуют такие рейтинги, вряд ли они напишут про себя, правда же?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Однажды в Космосе
😁 ещё что то подкинули!!!!)))
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hurrep
Ответ Павел Свириденко
именно причем в письме речь о репутации, а не о взятках😂😂
"если ему не продолжат платить"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Баланар
Ответ Tiligulfan7
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Ответ Raindrop Drop Top
Столько громких слов и заявлений, а по факту как обычно очередной пшик наброс 🤣
Но вот вчера сосьос бчк подал жалобу в прокуратуру на Ляпорту и его персонал, подал он по мошенничеству, но в комментариях этот каталонец дал оценку и делу Негрейры и для этого пожилого сосьёс с большим стажем это "однозначное преступление". Также он обвинил Ляпорту в манипулировании каталонскими спортивными СМИ, лжи и цензуре.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pont ham pilat
с одним разобрались, с другим разбираются, третий будет на подходе. участь за суперлигу постигнет всех. только вот не надо говорить что все остальные белые и пушистые...
надо будет любой клуб разорвут, даже вон людогорцы за кого хош страданут...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий