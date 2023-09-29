Энрикес Негрейра шантажировал Жозепа Бартомеу после ухода из комитета судей.

Вчера стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Судья Агирре установил, что после ухода с поста вице-президента технического комитета судей в середине 2018 года Негрейра написал Бартомеу письмо с угрозами, в котором пообещал, что «раскроет ряд фактов, которые могут серьезно навредить клубу, если ему не продолжат платить».

Как считает судья, «из этого следует, что Энрикес Негрейра знал, что в пользу «Барсы» были осуществлены довольно серьезные противоправные действия».

Бартомеу был президентом «Барселоны» с 2014 по 2020 год.

Ранее появилась информация о том, что «Барсу» могут отстранить от футбола, если признают виновной по делу Негрейры. В таком случае клуб, вероятно, станет банкротом.

«Барсе» предъявили обвинения по делу Негрейры. Спуск в Сегунду и бан в еврокубках среди возможных санкций

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS