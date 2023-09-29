Okko купил телеправа чемпионата Саудовской Аравии. Покажут до 3 игр в неделю в сезоне-2023/24

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду телевидение Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Аль-Ахли Джидда Аль-Фатех Аль-Хазем Аль-Иттихад Джидда Аль-Раэд Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Таавун Аль-Вахда Мекка Роберто Фирмино Эмерик Лапорт Александар Митрович Садьо Мане Калиду Кулибали Фабиньо Марцело Брозович Рияд Марез Нголо Канте Малком Сергей Милинкович-Савич Аль-Халидж Аль-Фейха Okko Абха Дамак Аль-Таи Аль-Рияд Аль-Охдуд Футбол

Okko купил права на показ матчей чемпионата Саудовской Аравии.

Стриминговый сервис будет показывать до трех матчей в неделю в сезоне-2023/24.

Okko начнет показывать турнир сегодня, 29 сентября. В онлайн-кинотеатре можно будет посмотреть матчи «Аль-Таи» – «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» – «Аль-Шабаб», которые начнутся в 18:00 и 21:00 по московскому времени соответственно.

Матчи будут эксклюзивно доступны в Okko как в прямом эфире, так и в записи с возможностью выбора аудиодорожки на всех популярных устройствах. В сервисе также можно будет смотреть хайлайты, аналитические материалы и другой контент, посвященный чемпионату.

«В Okko доступны все легальные спортивные трансляции в России, и мы постоянно расширяем объем спорта в сервисе. Мы с большим энтузиазмом отнеслись к покупке прав на показ Саудовской Про-лиги, видя, сколько усилий прилагается к тому, чтобы турнир вышел на новый уровень.

Благодаря количеству звездных игроков, теперь выступающих в чемпионате Саудовской Аравии, значение турнира на футбольной карте мира будет усиливаться. Теперь пользователи Okko могут смотреть и за игрой Роналду, Неймара, Хендерсона и Малкома», – сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

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30 комментариев

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Илья Добрый
Ответ 6yrora_arz
для меня люди, перешедшие в СА, просто приостановили/закончили карьеру.
А для них, мы с тобой просто пыль)))
+23
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+19
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Отец Абду
Эффект нашего Малкома, после его перехода купили права на показ матчей:)
+19
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+9
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D-eisler@yandex.ru
вот так арабы рынок и захватят)
+8
-3
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ТТД Бубнова
Ответ Олег910
Наконец увидим игру величайшего Талиски.
Все таки лучший игрок Аль-Насра
+8
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Анатолий Magicbrain
представляю сколько мальчишек, когда вырастут, будут с ностальгией вспоминать как восторженно смотрели пустынных кудесников мяча под комментарий Кудрявцева или Алхазова)
+8
-4
+4
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charly001
Даа так хотелось посмотреть на хендерсона
+6
-3
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Олег910
Наконец увидим игру величайшего Талиски.
+6
-3
+3
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6yrora_arz
для меня люди, перешедшие в СА, просто приостановили/закончили карьеру.
+18
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MK
Молодец Малком)
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Pucheslav
Ответ Роман
Значит, есть спрос. Что-то Окко не покупает "хваленный" Интер Майами.
А Интер Майами никто и не продает. Права на МЛС во всем мире находятся у Apple, надо покупать подписку у них
+2
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Никита Алексеев
Ригоберка будет теперь все матчи Аль-Насра нормально смотреть
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denimo21
Ответ Отец Абду
Эффект нашего Малкома, после его перехода купили права на показ матчей:)
Малков красава.
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Сергей Сорока
Ответ Роман
Значит, есть спрос. Что-то Окко не покупает "хваленный" Интер Майами.
Так МЛС у них уже была до всем известных событий.
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Pucheslav
Ответ Роман
Значит, есть спрос. Что-то Окко не покупает "хваленный" Интер Майами.
Тем более до санкций на Okko показывали МЛС
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Анатолий Magicbrain
Ответ 2vdhrvmmzf
Вряд ли мальчишки смотрят футбол по подписке в окко
ради такого контента будут экономить на школьных завтраках и вскладчину покупать одну подписку на шестерых. вот увидите
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Andrey Sheykhov
Ответ Отец Абду
Эффект нашего Малкома, после его перехода купили права на показ матчей:)
Это часть его требований при переходе. Он не хотел расставаться с публикой РФ
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Tima_Milan
Ура! Увидим великолепного пенальтиста
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NIK7478
Неужели кому-то будет интересно?!
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avcgloronalduMU
значит во вк видео любые онлайн трансляции могут прикрыть, как с чемпионатом Испании
вот апл можно во вк видео найти и даже с англ комментариями
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Roo91
Не понимаю глум и смех в комментариях. Чемпионат СА по уровню игры намного выше РПЛ.
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Айвенго
Ждем чемпионат Северной Кореи. Побольше бы трансляций из дружественных стран! Почему не показывают африканские чемпионаты? Чемпионат Камеруна, Гвинеи и т д? Сколько будущих звезд мы можем увидеть!
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zukarello
Хорошая новость
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Master Slova
а почему только до 3х игр?
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