Okko купил права на показ матчей чемпионата Саудовской Аравии.

Стриминговый сервис будет показывать до трех матчей в неделю в сезоне-2023/24.

Okko начнет показывать турнир сегодня, 29 сентября. В онлайн-кинотеатре можно будет посмотреть матчи « » – « » и «Аль-Хилаль» – « », которые начнутся в 18:00 и 21:00 по московскому времени соответственно.

Матчи будут эксклюзивно доступны в Okko как в прямом эфире, так и в записи с возможностью выбора аудиодорожки на всех популярных устройствах. В сервисе также можно будет смотреть хайлайты, аналитические материалы и другой контент, посвященный чемпионату.

«В Okko доступны все легальные спортивные трансляции в России, и мы постоянно расширяем объем спорта в сервисе. Мы с большим энтузиазмом отнеслись к покупке прав на показ Саудовской Про-лиги, видя, сколько усилий прилагается к тому, чтобы турнир вышел на новый уровень.

Благодаря количеству звездных игроков, теперь выступающих в чемпионате Саудовской Аравии, значение турнира на футбольной карте мира будет усиливаться. Теперь пользователи Okko могут смотреть и за игрой , , Хендерсона и Малкома», – сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

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