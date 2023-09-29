Россия и Кения сыграют 16 октября на стадионе турецкого отеля – он вмещает 7428 зрителей. Все согласовано

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Россия проведет товарищеский матч против сборной Кении.

«Все детали по организации товарищеского матча согласованы.

Сборные Кении и России сыграют 16 октября в Анталье на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции», – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

12 октября Россия сыграет против сборной Камеруна на «ВТБ Арене».

Titanic Mardan Sports Complex вмещает 7428 зрителей.

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137 комментариев

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bellyashe
от четвертьфинала чемпионата мира до аниматоров в турецком отеле за 5 лет)
+172
-8
+164
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Sobachkin
Мы тут всем офисом от смеха кофе разлили! Ребята это прорыв! Скоро будем благодаря чиновникам гонять мяч на ближайшей мойке с мигрантами.... И самый смех будет если сборная Валеры э тот матч сольет
+94
-11
+83
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Вечно в бане
Ответ Зубы Дзюбы
Какой-то позор. Чем матч с донной Кенией непонятно где полезнее матча против своей молодежки например в Екатеринбурге?
Зачем такие глупые вопросы задаёшь?

Полезнее в том, что можно в квартальном отчете написать, что сборная продолжает играть международные матчи, несмотря на все попытки недружественных стран, ее отменить. Собственно, все смысл существования сборной, сейчас к этому и сводится.
+70
-3
+67
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igls54
В этой новости прекрасно всё 🤣
+70
-5
+65
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Александр Беляков
В 21 октября со сборной Пивзавода на стадионе у школы 270.
+47
-3
+44
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Зубы Дзюбы
Какой-то позор.

Чем матч с донной Кенией непонятно где полезнее матча против своей молодежки например в Екатеринбурге?
+34
-8
+26
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Jesse Boy
вот это я понимаю "всё включено"
+18
-1
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Spivak-Gorshkov-Radimov-Bystrov
Гойда за гойдой.jpg
+24
-8
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БляхаджинсКарпина
Новость через пол года:
Сборная России сыграет с сборной МВД Санкт-Петербурга, встреча пройдет на футбольной коробке у метро Выхино.
+20
-5
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Зубы Дзюбы
Ответ Groove
Я смотрю кубок Африки с середины нулевых и ниразу не видел там сборную Кении, хотя кого там за это время только не было. Да и кенийских футболистов в больших клубах не припоминаю. Значит сборная там совсем никакая, и чего с ними играть тогда? Ещё и черт знает где.
Ваньяма в тоттенхеме был несколько лет
+12
-1
+11
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Sobachkin
Ответ RussianKiwi
Комментарий удален модератором
Не завидуй, можем и это позволить
+15
-6
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St. Jimmy
Ну, новость, конечно, подана в лучших традициях спортса.
Начать с того, что Titanic Mardan Sports Complex - это собственно название стадиона, а не отеля. Находится на территории курортно-гостиничного комплекса Titanic Mardan Palace (вся территория - 18 гектар).
Вмещает 7500 зрителей, используется как запасной стадион Антальяспора, принимал всякие юношеские чемпионаты Европы. Да, гордиться особо нечем, но и смеяться тоже не вижу повода.
Фото -https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Panoramio_-_V%26A_Dudush_-_Mardan_Sports_Complex.jpg
+9
-2
+7
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Извилина Заремы
Зачем стадион? Можно на пляже ворота поставить и там играть. Ещё и денег сэкономят.
+10
-3
+7
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Isshin88
На стадионе турецкого отеля😂
А почему не в сухом доке в Мурманске?
+11
-4
+7
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semyonsemyonych
Слегка прифигел от вместимости стадиона турецкого отеля
+6
0
+6
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rigobersong
Рейтинг Фифа:

109. Кения
115. Эстония
136. Латвия
143. Литва
+10
-4
+6
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Евгений Кузнецов
Стадион турецкого отеля наш уровень!!🤣🤣
+8
-2
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Вечно в бане
Ответ Зубы Дзюбы
Мы живя в РФ и так понимаем что сборную можно собрать. Но матч против молодежки я бы лично посмотрел, а это вот в отеле - точно нет
Чел, открой глаза)

Тем, кто собирает сборную и организует матчи, категорически наплевать, будешь ты их смотреть, или нет. Не для нас играют, и не для нас «собираются».
+8
-3
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Матвей Суицидин
а после матча Агутин споет, чтобы туристам было не так грустно после такого зрелища)))
+8
-3
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brace
Стадион при отеле вмещает 7400 зрителей. Нехилое дополнение для аниматоров
+4
0
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alexis2020
Ответ bellyashe
от четвертьфинала чемпионата мира до аниматоров в турецком отеле за 5 лет)
Прямое влияние внешней и внутренней политики РФ
+11
-7
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Совесть 7Хага
Ответ teddy10
В открытую дверь ломитесь. В новости написано: "Titanic Mardan Sports Complex вмешает 7428 зрителей"
Конечно написано
https://i.imgur.com/vI1sILz.jpg
Ведь спортс часто меняет заголовки после того, как в комментариях им указали на это
+5
-1
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Groove
Я смотрю кубок Африки с середины нулевых и ниразу не видел там сборную Кении, хотя кого там за это время только не было. Да и кенийских футболистов в больших клубах не припоминаю. Значит сборная там совсем никакая, и чего с ними играть тогда? Ещё и черт знает где.
+10
-6
+4
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Совесть 7Хага
https://i.pinimg.com/originals/89/49/ed/8949edca66fa9d56528cf5533430b03f.jpg
Спортс специально так подаёт новость, мол там стадион чисто рыхлое поле за гаражами
А там по сути обычный городской стадион на 7500 болельщиков, у нас в стране лучше такого есть только в крупных городах
Более того, у этого стадиона большая история матчей сборных, 3 года назад там играли сербы, корейцы, исландцы, сейчас часто играют африканцы + чемионаты европы для юношей и девушек
Да и до отеля рукой подать
Идеальное решение для товарняка
Но спортсу надо накинуть как все плохо специально для борцов с режимом
+13
-9
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Андрей-ДК
у меня на даче не хотят сыграть?
+5
-1
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