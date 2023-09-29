Россия проведет товарищеский матч против сборной Кении.

«Все детали по организации товарищеского матча согласованы.

Сборные Кении и России сыграют 16 октября в Анталье на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции», – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

12 октября Россия сыграет против сборной Камеруна на «ВТБ Арене».

Titanic Mardan Sports Complex вмещает 7428 зрителей.

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