Россия и Кения сыграют 16 октября на стадионе турецкого отеля – он вмещает 7428 зрителей. Все согласовано
Россия проведет товарищеский матч против сборной Кении.
«Все детали по организации товарищеского матча согласованы.
Сборные Кении и России сыграют 16 октября в Анталье на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции», – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.
12 октября Россия сыграет против сборной Камеруна на «ВТБ Арене».
Titanic Mardan Sports Complex вмещает 7428 зрителей.
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Полезнее в том, что можно в квартальном отчете написать, что сборная продолжает играть международные матчи, несмотря на все попытки недружественных стран, ее отменить. Собственно, все смысл существования сборной, сейчас к этому и сводится.
Чем матч с донной Кенией непонятно где полезнее матча против своей молодежки например в Екатеринбурге?
Сборная России сыграет с сборной МВД Санкт-Петербурга, встреча пройдет на футбольной коробке у метро Выхино.
Начать с того, что Titanic Mardan Sports Complex - это собственно название стадиона, а не отеля. Находится на территории курортно-гостиничного комплекса Titanic Mardan Palace (вся территория - 18 гектар).
Вмещает 7500 зрителей, используется как запасной стадион Антальяспора, принимал всякие юношеские чемпионаты Европы. Да, гордиться особо нечем, но и смеяться тоже не вижу повода.
Фото -https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Panoramio_-_V%26A_Dudush_-_Mardan_Sports_Complex.jpg
А почему не в сухом доке в Мурманске?
109. Кения
115. Эстония
136. Латвия
143. Литва
Тем, кто собирает сборную и организует матчи, категорически наплевать, будешь ты их смотреть, или нет. Не для нас играют, и не для нас «собираются».
https://i.imgur.com/vI1sILz.jpg
Ведь спортс часто меняет заголовки после того, как в комментариях им указали на это
Спортс специально так подаёт новость, мол там стадион чисто рыхлое поле за гаражами
А там по сути обычный городской стадион на 7500 болельщиков, у нас в стране лучше такого есть только в крупных городах
Более того, у этого стадиона большая история матчей сборных, 3 года назад там играли сербы, корейцы, исландцы, сейчас часто играют африканцы + чемионаты европы для юношей и девушек
Да и до отеля рукой подать
Идеальное решение для товарняка
Но спортсу надо накинуть как все плохо специально для борцов с режимом