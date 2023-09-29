Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Таи», «Аль-Хилаль» Неймара и Малкома примет «Аль-Шабаб»

Теги результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Аль-Ахли Джидда Аль-Фатех Аль-Хазем Аль-Иттихад Джидда Аль-Раэд Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Таавун Аль-Вахда Мекка Аль-Халидж Аль-Фейха Абха Дамак Аль-Таи Аль-Рияд Аль-Охдуд Футбол

«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Таи» в чемпионате Саудовской Аравии.

Также сегодня в рамках 8-го тура «Аль-Хилаль» Неймара и Малкома примет «Аль-Шабаб». 

В субботу «Аль-Иттифак» под руководством Стивена Джеррарда сыграет с «Аль-Ахли». 

Чемпионат Саудовской Аравии

8-й тур

Аль-Хазем – Аль-Таавун
Дата проведения
29 сентября, 18.00, «Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аль-Фейха – Аль-Иттихад Джидда
Дата проведения
29 сентября, 18.00, «King Fahd International Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аль-Таи – Аль-Наср Эр-Рияд
Дата проведения
29 сентября, 18.00, «Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аль-Хилаль – Аль-Шабаб Эр-Рияд
Дата проведения
29 сентября, 21.00, «Prince Faisal bin Fahd Stadium, Ar-Riy??»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Абха – Аль-Рияд
Дата проведения
30 сентября, 15.00, «Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium»
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Аль-Фатех – Аль-Вахда Мекка
Дата проведения
30 сентября, 18.00, «Prince Abdullah bin Jalawi Sports City Stadium»
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Аль-Раэд – Аль-Охдуд
Дата проведения
30 сентября, 18.00, «King Abdullah bin Abdulaziz City»
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Аль-Ахли Джидда – Аль-Иттифак
Дата проведения
30 сентября, 21.00, «Prince Abdullah al-Faisal Stadium, Jeddah»
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Аль-Халидж – Дамак
Дата проведения
30 сентября, 21.00, «Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Ad Damm?m»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

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3 комментария

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Zed_patriot
вся Россия за Альтай
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Zed_patriot
аль-тай на классе
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Andrey Andreev
Первенство бани
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