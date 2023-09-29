Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Таи», «Аль-Хилаль» Неймара и Малкома примет «Аль-Шабаб»
«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Таи» в чемпионате Саудовской Аравии.
Также сегодня в рамках 8-го тура «Аль-Хилаль» Неймара и Малкома примет «Аль-Шабаб».
В субботу «Аль-Иттифак» под руководством Стивена Джеррарда сыграет с «Аль-Ахли».
Чемпионат Саудовской Аравии
8-й тур
- Дата проведения
- 29 сентября, 18.00, «Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)»
- Дата проведения
- 29 сентября, 18.00, «King Fahd International Stadium»
- Дата проведения
- 29 сентября, 18.00, «Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium»
- Дата проведения
- 29 сентября, 21.00, «Prince Faisal bin Fahd Stadium, Ar-Riy??»
- Дата проведения
- 30 сентября, 15.00, «Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium»
- Дата проведения
- 30 сентября, 18.00, «Prince Abdullah bin Jalawi Sports City Stadium»
- Дата проведения
- 30 сентября, 18.00, «King Abdullah bin Abdulaziz City»
- Дата проведения
- 30 сентября, 21.00, «Prince Abdullah al-Faisal Stadium, Jeddah»
- Дата проведения
- 30 сентября, 21.00, «Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Ad Damm?m»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Статистика чемпионата Саудовской Аравии
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