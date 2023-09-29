Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Таи», «Аль-Хилаль» Неймара и Малкома примет «Аль-Шабаб»

«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Таи» в чемпионате Саудовской Аравии.

Также сегодня в рамках 8-го тура « » Неймара и Малкома примет « ».

В субботу « » под руководством Стивена Джеррарда сыграет с « ».

Чемпионат Саудовской Аравии

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

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