3 из 5 вице-президентов УЕФА были против отмены бана для сборных России U17 – Бонек и два представителя Великобритании

Теги сборная России U-17 Дэвид Гилл УЕФА ФИФА Федерация футбола Румынии Збигнев Бонек Федерация футбола Италии Федерация футбола Швеции Политика Габриэле Гравина Футбол

Решение УЕФА о допуске сборных России U17 к турнирам не было единогласным.

Как пишет Sky News, трое из пяти вице-президентов УЕФА выступили против этого решения.

Против высказались Дэвид Гилл и Лора Макаллистер (оба представляют Великобританию), а также Збигнев Бонек из Польши. Они официально воздержались от голосовании при принятии комитетом, в который входят 20 человек, решения о возвращении сборной России U17 к европейским турнирам.

За прекращение отстранения высказался швед Карл Нильссон (при этом после принятия решения Швеция заявила, что будет бойкотировать матчи против сборных России U17). Швеция, которая примет женский Евро U17, также объявила, что не пустит сборную России в страну. Также возвращение сборных России U17 поддержал итальянец Габриэле Гравина.

На заседании также присутствовал член совета ФИФА Разван Бурляну, который возглавляет Федерацию футбола Румынии. Он высказался против допуска россиян к турнирам, хотя не имел права голоса.

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27 комментариев

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serginn
Права голоса нет, а все равно голосит. Одно слово - румын.(с)
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Ярик01
- Против высказались
- Они официально воздержались от голосовании

Воздержались от голосования и против - совсем разные вещи. Кто на ком стоял.
А ссылки на Sky News нет, чтобы оригинал посмотреть?
+22
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Alex1104
Ответ serginn
Права голоса нет, а все равно голосит. Одно слово - румын.(с)
Так он же...
+5
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Stewee
Почему 2 из 5 вице-президентов УЕФА британцы? Кстати, если бы 2 из 5 были россияне, борцы за демократию из комментов орали бы, что Россия купила УЕФА.
+5
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Fenix4050
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
не говоря уже об "русский солдат". Там еще десятки наций кроме русских были.Украинский солдат, например. А если говорить о стране то тогда уже советский.
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Ветер Весенний
Ответ Fenix4050
Напомню что Польшу и СССР прошли за пару дней, разделив ее с Гитлером
Советы вошли в Польшу только тогда, когда польское правительство кинуло свой народ, сбежав из страны, и оккупация нацисткой Германией всей Польши было уже неизбежностью.
+3
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Отец Абду
Представители из Польши и Великобритании, неудивительно:)
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ну что же ожидать? Самые русофобские псевдостраны.
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teddy10
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Ленд-лиз? Военные кредиты? Атлантическая хартия? Тегеранская конференция? Не, не слышали. История от шариковых
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Виктор Никитин
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
так а зачем им куда-то лезть если у них стратегическое преимущество потому что они на острове? ну и не стоит забывать как они за годы войны разбомбили половину западной Германии, что очень сильно повлияло на исход войны и на восточном фронте
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Константин Эсперов
Они воздержались , а не голосовали .
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justbored
Сочувствие шведу.
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Max9999
Поляки и британцы?! Не может быть.
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Отец Абду
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mishanya.kashnikov
Ответ Ярик01
- Против высказались - Они официально воздержались от голосовании Воздержались от голосования и против - совсем разные вещи. Кто на ком стоял. А ссылки на Sky News нет, чтобы оригинал посмотреть?
бриты воздержались?
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rigobersong
Ответ Отец Абду
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Вера Алексеевна
Ответ Fenix4050
Напомню что Польшу и СССР прошли за пару дней, разделив ее с Гитлером
А не расскажите нам про Тешинский конфликт, раз вы так хорошо историю знаете?
С кем там поляки Чехословакию в 38-м делить пытались?
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ТвояМамка
Ответ Fenix4050
Напомню что Польшу и СССР прошли за пару дней, разделив ее с Гитлером
Да, в нападение на Польшу десятки наций кроме русских были. Украинский солдат, например.
=)
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Fenix4050
Ответ teddy10
Ленд-лиз? Военные кредиты? Атлантическая хартия? Тегеранская конференция? Не, не слышали. История от шариковых
ну что вы, какой лендлиз, русскому солдату никакой лендлиз не был нужен. За родину, за сталина и все в порядке, можем повторить
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