3 из 5 вице-президентов УЕФА были против отмены бана для сборных России U17 – Бонек и два представителя Великобритании

Решение УЕФА о допуске сборных России U17 к турнирам не было единогласным.

Как пишет Sky News, трое из пяти вице-президентов выступили против этого решения.

Против высказались и Лора Макаллистер (оба представляют Великобританию), а также из Польши. Они официально воздержались от голосовании при принятии комитетом, в который входят 20 человек, решения о возвращении сборной России U17 к европейским турнирам.

За прекращение отстранения высказался швед Карл Нильссон (при этом после принятия решения Швеция заявила, что будет бойкотировать матчи против сборных России U17). Швеция, которая примет женский Евро U17, также объявила, что не пустит сборную России в страну. Также возвращение сборных России U17 поддержал итальянец Габриэле Гравина.

На заседании также присутствовал член совета ФИФА Разван Бурляну, который возглавляет Федерацию футбола Румынии. Он высказался против допуска россиян к турнирам, хотя не имел права голоса.

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