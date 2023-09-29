Президент «Урала» о судье Галимове: «Негодяй! Я его еще отмазывал. Его надо было давно выгнать и закончить его судейство»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Роман Галимов Кики Андрей Егорычев Спорт-Экспресс брань Футбол

Президент «Урала» назвал «негодяем» арбитра матча с «Ростовом».

«Ростов» и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир РПЛ.

Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку Кики, а также удалили и Андрея Егорычева за фол на фланге. Тренер «Урала» Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции, не сказав ни слова после игры.

«Галимов? Его надо было давно выгнать и закончить его судейство, ну а зачем? Я его еще отмазывал, что он такой хороший парень, что он так судит.

А он негодяй! Взял и удалил. Удаления никакого не было и фола, нам поставил пенальти. Ну что это такое. Я уже не знаю с кем разговаривать, с кем бороться, что делать», – сказал Григорий Иванов.

Дикий пенальти в ворота «Урала»! ВАР сделал только хуже

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33 комментария

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Drob003
Галимый судья!
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green-white-blue
После того, что это чудо сделало с Крыльями в матче с Нижним мы должны были видеть Галимого максимум в медиафутболе
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Саша Пушкин
Дождемся, что нам расскажет Валера-правдоруб.
Возможно даже и промолчит по ключевым вопросам как Гончаренко, но есть нюанс...
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gelkin
Может я в правилах не разбираюсь но не понимаю почему в конце на Уткине не дали жёлтую, а Егорычева удалили за момент в 30 метрах от ворот. Самое интересное что в удаление Егорычева не включился ВАР то есть им тоже этот момент показался на красную по телевизору
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juneed
Ответ Drob003
Галимый судья!
Даже болельщики Ростова согласны.
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Святослав Федорович
Высказался за двоих: за себя и Михалыча:)))
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ГРИША СОЗОН
Ответ green-white-blue
После того, что это чудо сделало с Крыльями в матче с Нижним мы должны были видеть Галимого максимум в медиафутболе
да даже там не надо, пусть в фифе судит
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Пинающий Достоинства
За отказывал статья положена)
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Уся Ваткин
Судейский корпус давно пора люстрировать
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Rumov
Галимов -вечный кринж. Но он нужен и он будет. Для роствов и для Карпиных.
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R Air
Т.е. когда судил в нужную сторону, был няшей. Понятно.
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den70
Судья прямо эталонный 321.
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Dandelo_O
Ответ Denis Dokuchaev
интересно, каких слов вы от него ждёте
что-то про отъезд в Нарву)
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Ярик01
Надо VAR максимально быстро на AI заменить. Сложно что ли, даже если 50% правильных решений будут принимать, зато честно ошибаясь)
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Илья Владимирович
Отмазывал продажную морду?) Сам дурак, как говорится.
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Игорь Ерофеенков
От любви до ненависти удаление и пенальти
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Ростов-на-Дону
Галимов хотел уйти трудиться в народное хозяйство, а Иванов разрушил его мечту. Отомстил, короче.
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Jazzzz
Заменить на роботов! И чтобы дроны были за ВАР!
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fregat96
Просто 3 2 1.
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Водяра
«Судья - чепушило» добавил Гриша Уралмашский.
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Altered Carbon
Так зачем он его отмазывал? ))

Галимов очень слабый судья.
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lberg
За толчок на Мироне пеналь был. Пеналь был при ударе в створ ворот Урала, когда мяч в руку попал. Но судья дал непонятную карточку красного цвета, чтобы отмазаться. Он не имеет квалификацию, или выполнял сугубо свои задачи.
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Aleksandr Alferov
Самый отстойный это Ян Бобровский. Такую дичь в каждом матче исполняет.
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Гусеконь
а отмазывал когда в пользу Урала ошибался?
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Вячеслав Максименко
Да вывезите его в лес! Он неисправим.
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