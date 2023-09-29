Президент «Урала» о судье Галимове: «Негодяй! Я его еще отмазывал. Его надо было давно выгнать и закончить его судейство»

Президент «Урала» назвал «негодяем» арбитра матча с «Ростовом».

« » и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир .

Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку , а также удалили и за фол на фланге. Тренер «Урала» Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции, не сказав ни слова после игры.

«Галимов? Его надо было давно выгнать и закончить его судейство, ну а зачем? Я его еще отмазывал, что он такой хороший парень, что он так судит.

А он негодяй! Взял и удалил. Удаления никакого не было и фола, нам поставил пенальти. Ну что это такое. Я уже не знаю с кем разговаривать, с кем бороться, что делать», – сказал .

Дикий пенальти в ворота «Урала»! ВАР сделал только хуже

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