Президент «Урала» о судье Галимове: «Негодяй! Я его еще отмазывал. Его надо было давно выгнать и закончить его судейство»
Президент «Урала» назвал «негодяем» арбитра матча с «Ростовом».
«Ростов» и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир РПЛ.
Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку Кики, а также удалили и Андрея Егорычева за фол на фланге. Тренер «Урала» Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции, не сказав ни слова после игры.
«Галимов? Его надо было давно выгнать и закончить его судейство, ну а зачем? Я его еще отмазывал, что он такой хороший парень, что он так судит.
А он негодяй! Взял и удалил. Удаления никакого не было и фола, нам поставил пенальти. Ну что это такое. Я уже не знаю с кем разговаривать, с кем бороться, что делать», – сказал Григорий Иванов.
Дикий пенальти в ворота «Урала»! ВАР сделал только хуже
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Возможно даже и промолчит по ключевым вопросам как Гончаренко, но есть нюанс...
Галимов очень слабый судья.