На строительство ледового центра Авербуха в Калужской области потратят 320 миллионов рублей

Теги Илья Авербух деньги Фигурное катание

Стала известна стоимость строительства ледового центра Ильи Авербуха.

Строительство школы зимних видов спорта «Наследие» в Калужской области обойдется в 320 миллионов рублей.

«По концессионному соглашению стоимость создания ледового центра «Наследие» в Балабаново составит 320 миллионов рублей», – говорится в презентации к выступлению министра спорта Калужской области Олега Сердюкова на Российской неделе государственно-частного партнерства.

Из федерального бюджета будет направлено почти 170 миллионов рублей, из регионального – еще около 80 миллионов.

По словам Авербуха, который станет генеральным директором школы «Наследие», по проекту построят два льда – открытый и закрытый, обе площадки сделают из искусственного льда и подключат к единой холодильной установке.

Строительство школы планируют завершить в декабре этого года.

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10 комментариев

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Юлия
Если Авербуха нужен дворец, почему он не строит его на свои деньги? У нас в стране всё так замечательно, что миллирды рублей идут на развлекалово. А как же больницы, школы новые и оснащение старых нужным оборудованием? Строй на свои бабки и вопросов не будет. Не выгодно, не рентабельно? так может он и не нужен тогда?
+11
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andreyv19
Дворец Авербуха, а деньги народа)))
Уже даже не стесняются!!!
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Алина Бель
вот и причина "патриотизма" Илюши.... как же все просто(((
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Лиана
Сколько денег воруют в ФК, вроде бы бесплатно, но везде поборы, на гос катках жиреют тренера, воруют деньги на всех уровнях
+1
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Дмитрий
Письмо на Балабановскую спичечную фабрику:

«Я 11 лет покупаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там ######## все что ли???»
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Лиана
Авербух и так всю жизнь на грантах сидит, которые должны направляться на шоу с российскими фигуристами, а он содержит только своих дружков, иностраннцы, свои любимки
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Wiley Fox
А почему в Калужской области?

Попахивает антисемитизмом и возвращением черты оседлости

Или Москва, которую сейчас до Калуги уже растянули жулики, поглотит бедный ненужный регион?
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Adjusted
Ответ Юлия
Если Авербуха нужен дворец, почему он не строит его на свои деньги? У нас в стране всё так замечательно, что миллирды рублей идут на развлекалово. А как же больницы, школы новые и оснащение старых нужным оборудованием? Строй на свои бабки и вопросов не будет. Не выгодно, не рентабельно? так может он и не нужен тогда?
Во-во, лучше бы беременным пенсионерам раздали!
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