Чемпионат России. «Ростов» примет «Урал», «Спартак» сыграет с «Крыльями» в воскресенье
«Ростов» примет в пятницу «Урал» в 10-м туре Мир РПЛ.
В субботу «Зенит» сыграет в гостях с «Оренбургом», «Локомотив» встретится дома с «Пари НН», «Краснодар» будет противостоять «Рубину», ЦСКА примет «Балтику».
В воскресенье «Спартак» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», «Динамо» – с «Ахматом».
Чемпионат России
10-й тур
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.00, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 30 сентября, 12.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 30 сентября, 14.15, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 30 сентября, 16.30, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.00, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 1 октября, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 1 октября, 16.30, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.00, «Ахмат-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Все остальные, примут, встретятся или сыграют.