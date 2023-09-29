Чемпионат России. «Ростов» примет «Урал», «Спартак» сыграет с «Крыльями» в воскресенье

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«Ростов» примет в пятницу «Урал» в 10-м туре Мир РПЛ.

В субботу «Зенит» сыграет в гостях с «Оренбургом», «Локомотив» встретится дома с «Пари НН», «Краснодар» будет противостоять «Рубину», ЦСКА примет «Балтику».

В воскресенье «Спартак» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», «Динамо» – с «Ахматом».

Чемпионат России

10-й тур

Ростов – Урал
Дата проведения
29 сентября, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Оренбург – Зенит
Дата проведения
30 сентября, 12.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Пари НН
Дата проведения
30 сентября, 14.15, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рубин – Краснодар
Дата проведения
30 сентября, 16.30, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Балтика
Дата проведения
30 сентября, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Факел – Сочи
Дата проведения
1 октября, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Спартак
Дата проведения
1 октября, 16.30, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Динамо
Дата проведения
1 октября, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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13 комментариев

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Гражданин 1975.
Были проигрыши и есть ничья, теперь выигрывать пора. Урал удачи и победы :)!!!
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Caniball
В этом туре Краснодар будет противостоять.
Все остальные, примут, встретятся или сыграют.
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Kulver
Всем футбол, а ЦСКА примет «Балтику»
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Ранальду с пивком
Удачи Динамо в культурной столице России 😄
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ну что, Ростов , ждать ли домашней победы?
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Олег НН
За Великий Нижний Новгород ! Только победа! Юран делай красиво!
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