Чемпионат России. «Ростов» примет «Урал», «Спартак» сыграет с «Крыльями» в воскресенье

«Ростов» примет в пятницу «Урал» в 10-м туре Мир РПЛ.

В субботу « » сыграет в гостях с « », « » встретится дома с « », « » будет противостоять «Рубину», ЦСКА примет «Балтику».

В воскресенье «Спартак» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», «Динамо» – с «Ахматом».

Чемпионат России

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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