Президент «Урала» о судьях: «Катастрофа. Их всех нужно взять и утопить. Давайте я выбегу на поле и битой разобью кому-нибудь голову. Пускай дисквалифицируют пожизненно, что еще делать?»
Президент «Урала» заявил, что судей «надо утопить» после матча с «Ростовом».
«Ростов» и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир РПЛ.
Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку Кики, а также удалили и Андрея Егорычева за фол на фланге. Тренер «Урала» Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции, не сказав ни слова после игры.
«Судейский беспредел? Если журналисты говорят, что это беспредел, то, по мне, это вообще катастрофа.
По моему мнению, их всех [судей] нужно взять и утопить. Игра шла спокойно, два забили, а судья придумал пенальти и все сломал. И футболиста выгнал ни за что. Это как?!
Не могу сказать, что бы сделали с судьей в 90-е за такую работу.
Я сегодня разговаривал с руководителями нашего футбола. Говорю: «Объясните, что делать?» Мы после каждой игры пишем в ЭСК. Три раза уже признали, что мы правы. И что делать?
Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно. Что еще делать? Все, что надо, я уже делаю, но никакого толка не вижу», – цитирует Григория Иванова Sport24.
Мегаскандал с судейством в «Ростов» – «Урал»: спорнейший пенальти, неочевидная красная, протест
Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳
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Мешков, Шадыханов, Галимов - этих достаточно))
А если серьёзно, судейство такое отвратительное, что при всей антипатии к этому мерзкому Иванову, Урал было жаль
Эт вообще дикость любую команду так гасить
Егорычев в первом тайме на мяч не смотрит, руками Миронова из штрафной выталкивает от мяча – норм? (А потом – снова тупо руками отпихивает, уже возле штрафной. Тоже норм?)
После удара Ростова мяч в руки двух игроков Урала в штрафной попал – тоже норм?
Гончаренко перед перерывом на судью кидается – всё окей?
Но! Справедливости ради. Мелехин чуть отморожен (даже как фанат Ростова говорю), его бы предупреждения научили уму-разуму. Но быть молодым центральным защитником при антропометрии не в 2 метра с косой саженью в плечах и не при весе под 100 – это уже склад ума.
За всех, кто шёл по лагерям,
Сегодня здесь, а завтра там..(с)
Бандиты 90-х правят ....вспоминает светлые времена...интересно за такое сколько дадут, если за телефон в зад -год и штраф, то здесь ....