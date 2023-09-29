Президент «Урала» о судьях: «Катастрофа. Их всех нужно взять и утопить. Давайте я выбегу на поле и битой разобью кому-нибудь голову. Пускай дисквалифицируют пожизненно, что еще делать?»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Роман Галимов Футбол

Президент «Урала» заявил, что судей «надо утопить» после матча с «Ростовом».

«Ростов» и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир РПЛ.

Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку Кики, а также удалили и Андрея Егорычева за фол на фланге. Тренер «Урала» Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции, не сказав ни слова после игры.

«Судейский беспредел? Если журналисты говорят, что это беспредел, то, по мне, это вообще катастрофа.

По моему мнению, их всех [судей] нужно взять и утопить. Игра шла спокойно, два забили, а судья придумал пенальти и все сломал. И футболиста выгнал ни за что. Это как?!

Не могу сказать, что бы сделали с судьей в 90-е за такую работу.

Я сегодня разговаривал с руководителями нашего футбола. Говорю: «Объясните, что делать?» Мы после каждой игры пишем в ЭСК. Три раза уже признали, что мы правы. И что делать?

Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно. Что еще делать? Все, что надо, я уже делаю, но никакого толка не вижу», – цитирует Григория Иванова Sport24.

Мегаскандал с судейством в «Ростов» – «Урал»: спорнейший пенальти, неочевидная красная, протест

Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

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76 комментариев

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Донован хозяин НБА
Гриша ответил и за себя, и за Гончаренко, респект
+112
-4
+108
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Водяра
Ответ Донован хозяин НБА
Гриша ответил и за себя, и за Гончаренко, респект
И за братву.
+70
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King_X
Да ладно всех
Мешков, Шадыханов, Галимов - этих достаточно))

А если серьёзно, судейство такое отвратительное, что при всей антипатии к этому мерзкому Иванову, Урал было жаль
Эт вообще дикость любую команду так гасить
+52
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+51
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ygcn5c2ty9
мда уж, просто слов нет. из человека 90-е не вытащить
+64
-22
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Фарид Харисов
Учитывая прошлые высказывания Иванова я удивлен скорее не самому предложению, а тому, что он этого не сделал до сих пор ни разу.
+30
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Рафаил Соболев
Ответ ygcn5c2ty9
мда уж, просто слов нет. из человека 90-е не вытащить
да сколько этому Галимову было в 90е...
+15
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estoico
Это самое креативное предложение о решении судейского вопроса, которое мне доводилось слышать.
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counsel
Ответ Донован хозяин НБА
Гриша ответил и за себя, и за Гончаренко, респект
какой-то дичи наговорил.
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валя_стакан
Мелехин специально прыгает задницей в голову напа, а Галимов даже фола не видит - цирк
+7
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Владислав Романов
Пока "судей" не начнут наказывать за ошибки, подобная дичь будет продолжаться снова и снова. Почему тренера, который решится высказаться в послематчевом интервью наказывают, а "судей", которые устраивают цирк на поле, нет!?
+5
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Захар Аксарин
Ответ Фарид Харисов
Учитывая прошлые высказывания Иванова я удивлен скорее не самому предложению, а тому, что он этого не сделал до сих пор ни разу.
конечно делал, но это было очень давно)
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LIBerly
На таком посту эмоции оставить при себе надо, но судьи РПЛ мертвого поднимут
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Artie Bukko
чо там кдк? или прокуратура уже
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Spaten
Ответ Фарид Харисов
Учитывая прошлые высказывания Иванова я удивлен скорее не самому предложению, а тому, что он этого не сделал до сих пор ни разу.
Все это знают и любимую биту прячут по четвергам))
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Vladvenk
Мяч по руке прокатился – ни за что?
Егорычев в первом тайме на мяч не смотрит, руками Миронова из штрафной выталкивает от мяча – норм? (А потом – снова тупо руками отпихивает, уже возле штрафной. Тоже норм?)
После удара Ростова мяч в руки двух игроков Урала в штрафной попал – тоже норм?
Гончаренко перед перерывом на судью кидается – всё окей?
Но! Справедливости ради. Мелехин чуть отморожен (даже как фанат Ростова говорю), его бы предупреждения научили уму-разуму. Но быть молодым центральным защитником при антропометрии не в 2 метра с косой саженью в плечах и не при весе под 100 – это уже склад ума.
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Турку Финляндия*
ему не президентом нужно быть, а изолировпт от общества лет на ...
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Илья Савчук
А он случайно в малиновом пиджаке до сих пор не щеголяет? P.s. Просто вспомните за что дали Семаку отстранение от матчей, теперь сравним с этим случаем, интересно будет увидеть санкции для этого "человека"!
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krokodilych
Иванов, конечно, персонаж одиозный, но в данном случае его можно понять.
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Luneville
На спортсе он бы был самым спокойным комментатором)
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Andy Tucker
а поподробнее Григорий про то, что ты делал в 90е?
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Max Kochetkov
Ответ Водяра
И за братву.
За верность делу своему.
За всех, кто шёл по лагерям,
Сегодня здесь, а завтра там..(с)
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Сергей Лепехин
Крик души. После такого матча Карпину жаловаться на судейство просто нельзя. Хуже красной на Бакаевой думал не будет. Сегодня тоже, наверно, не предел
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Анатолий Magicbrain
Гриша, если будешь выбегать, у нас тут еще пара тройка фамилий есть, давай тогда всех за раз, а тогда уже лучше не на поле а на какой-нибудь судейской конференции или сборе, чтобы всех за раз!)
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Ковид 07.10.52
Не могу сказать, что бы сделали с судьей в 90-е за такую работу....
Бандиты 90-х правят ....вспоминает светлые времена...интересно за такое сколько дадут, если за телефон в зад -год и штраф, то здесь ....
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zastup
Судьи дно
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