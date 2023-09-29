Президент «Урала» заявил, что судей «надо утопить» после матча с «Ростовом».

« » и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир .

Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку , а также удалили и за фол на фланге. Тренер «Урала» Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции, не сказав ни слова после игры.

«Судейский беспредел? Если журналисты говорят, что это беспредел, то, по мне, это вообще катастрофа.

По моему мнению, их всех [судей] нужно взять и утопить. Игра шла спокойно, два забили, а судья придумал пенальти и все сломал. И футболиста выгнал ни за что. Это как?!

Не могу сказать, что бы сделали с судьей в 90-е за такую работу.

Я сегодня разговаривал с руководителями нашего футбола. Говорю: «Объясните, что делать?» Мы после каждой игры пишем в ЭСК. Три раза уже признали, что мы правы. И что делать?

Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно. Что еще делать? Все, что надо, я уже делаю, но никакого толка не вижу», – цитирует Григория Иванова Sport24.

Мегаскандал с судейством в «Ростов» – «Урал»: спорнейший пенальти, неочевидная красная, протест

Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS