Президент «Урала» о судьях: «Привозим Мажичей… У нас же своих нет. Все негодяи они! Ищем каких-то сербов, итальянцев, венгров»

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Президент «Урала» презрительно отозвался о главе судей РФС Милораде Мажиче.

«Ростов» и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир РПЛ.

Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку Кики, а также удалили и Андрея Егорычева за фол на фланге. Тренер «Урала» Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции, не сказав ни слова после игры.

«Виктор Михайлович [Гончаренко] после прошлой игры все сказал. Нам не поставили в одной игре пенальти, сказав, что мяч отскочил в руку и так далее. Когда нам забили гол из вне игры – мы тоже съели.

Когда нам Бобровский не ставит пенальти, миллионный процентный пенальти, а его даже не наказали! Следующую игру он отсудил резервным, потом отсудил игру на Кубок и в этом туре судит ЦСКА – «Балтика». Нормально? Почему-то ему можно ошибаться, а нам ничего сказать нельзя!

Они [судьи] ошибаются. К нам опять поехал какой-то серб [Милорад Мажич]. У нас же нет своих. Мы ищем каких-то сербов, то итальянцев [Роберто Розетти], то вообще венгров [Виктор Кашшаи] каких-то, которые судить не умеют. Серб приезжает и говорит, что он будет за них, будет отстаивать, а у клубов свои проблемы.

Какие свои проблемы? Если у меня сегодня Кики сыграл безобразно, я так считаю, то он следующую игру не будет играть – его тренер не поставит. Понимаете? А судье, получается, можно? Он придумал пенальти… Все специалисты увидели, что его не было. Нам даже не сообщают, как его накажут.

Нам сейчас сказали, что Мешков был неправ – ВАР не должен был вмешиваться. А толку-то? Я могу оштрафовать тренера, футболиста – за их неправильную работу. Тренер может посадить одного футболиста. А у судей – твори что хочешь!

Вы же смотрели футбол. В перерыве мне сто человек позвонило. Мне сейчас позвонил один руководитель… Говорит, что парни молодцы, а судья нехороший человек (использовано нецензурное слово – прим. ред.). Не только момент с пенальти. Удар Бегича в лицо – никто не свистит.

Они делают блоки – мимо. Кидают мячом в Кулакова – ничего. А Кулакову показывают карточку – нам пришлось его заменить. В конце игры дают Каштанову карточку, с ней я согласен, но в него игрок мячом кинул – ему за фол карточку и за бросок вторую! Нет, никто ничего не делает!

Нужно поднимать эту проблему! Я пишу каждый тур письма! И что? Ничего не меняется! Привозим Мажичей… У нас же своих нет. Все негодяи они!» – сказал Григорий Иванов.

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Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

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26 комментариев

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Аврал
Короче-все сволочи.Осталось выяснить кто Д"Артаньян.
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SShumi
Мажич будет отмазывать своих до последнего. Придумают ещё пару десятков формулировок, типо - недостаточно долго держал за горло, наступ без продавливания, неакцентированный удар локтем и так далее. Уровень судейства - дно.
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freeman123
У нас в РПЛ все судейство один сплошной Галимов!
+7
-1
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Аврал
Ответ madaev
«Остановитесь!»
Правильно-Астанавитесь!!)
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madaev
«Остановитесь!»
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Slavnov
Дурачок успокойся,тебе возмущается то,что раньше,сам ,мутил
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AlexTim03
Ответ freeman123
У нас в РПЛ все судейство один сплошной Галимов!
Хорошая шутка!
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Евгений Якутов
Ответ SShumi
Мажич будет отмазывать своих до последнего. Придумают ещё пару десятков формулировок, типо - недостаточно долго держал за горло, наступ без продавливания, неакцентированный удар локтем и так далее. Уровень судейства - дно.
)))
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AERN
Ответ Tigo_Volchara93
Главное не перепутать В России нет нацизма Он в Украине
Вот и остальным своим братьям по разуму передай это.
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Velirpa
Ответ SShumi
Милош Бикович. Главные роли в фильме Холоп, сериал Магомаев. И так же одни из главных ролей в Духлесс 2,отель Элеон, отель Белград. Это навскидку. А Вы какие фильмы смотрите?)
все, что без Биковича и России.
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SShumi
Ответ Velirpa
частично он прав, сейчас в рекламе Мегафона крутят, что якобы россиянки с ума сходят от "Милош Бикович", я хз, кто это вообще, но явно не Тиль Швайгер.
Милош Бикович. Главные роли в фильме Холоп, сериал Магомаев. И так же одни из главных ролей в Духлесс 2,отель Элеон, отель Белград. Это навскидку. А Вы какие фильмы смотрите?)
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Антон Третьяков
Ответ Аврал
Правильно-Астанавитесь!!)
неправильно, правильно нурсултановитесь
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Денис Артаньянов
Ответ Аврал
Короче-все сволочи.Осталось выяснить кто Д"Артаньян.
и кто же
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Антоша
Без переигровки на нейтральном поле турецкого отеля с Мажичем на варе дальнейшие матчи чемпионата считаются недействительными
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dk99
https://yandex.ru/video/preview/13281339049464125185
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GLASGOW
Когда весной Мешков отменил чистый гол Соболева, ты, Гриша, по другому верещал.

Гриша Иванов - не мужик.
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ZarvuR2020
Ну вот тебе свои. Их у Карпина чёт многовато стало в последние два сезона.
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Fair_Play
Ну это уже истерика какая-то, не должен мужик так себя вести. Нервы ни к чёрту, надо поберечь. Видимо пора этому товарищу на дачу перебазироваться.
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