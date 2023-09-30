Президент «Урала» о судьях: «Привозим Мажичей… У нас же своих нет. Все негодяи они! Ищем каких-то сербов, итальянцев, венгров»

Президент «Урала» презрительно отозвался о главе судей РФС Милораде Мажиче.

« » и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир .

Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку , а также удалили и за фол на фланге. Тренер «Урала» Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции, не сказав ни слова после игры.

«Виктор Михайлович [Гончаренко] после прошлой игры все сказал. Нам не поставили в одной игре пенальти, сказав, что мяч отскочил в руку и так далее. Когда нам забили гол из вне игры – мы тоже съели.

Когда нам не ставит пенальти, миллионный процентный пенальти, а его даже не наказали! Следующую игру он отсудил резервным, потом отсудил игру на Кубок и в этом туре судит ЦСКА – «Балтика». Нормально? Почему-то ему можно ошибаться, а нам ничего сказать нельзя!

Они [судьи] ошибаются. К нам опять поехал какой-то серб [Милорад Мажич]. У нас же нет своих. Мы ищем каких-то сербов, то итальянцев [ ], то вообще венгров [ ] каких-то, которые судить не умеют. Серб приезжает и говорит, что он будет за них, будет отстаивать, а у клубов свои проблемы.

Какие свои проблемы? Если у меня сегодня Кики сыграл безобразно, я так считаю, то он следующую игру не будет играть – его тренер не поставит. Понимаете? А судье, получается, можно? Он придумал пенальти… Все специалисты увидели, что его не было. Нам даже не сообщают, как его накажут.

Нам сейчас сказали, что был неправ – ВАР не должен был вмешиваться. А толку-то? Я могу оштрафовать тренера, футболиста – за их неправильную работу. Тренер может посадить одного футболиста. А у судей – твори что хочешь!

Вы же смотрели футбол. В перерыве мне сто человек позвонило. Мне сейчас позвонил один руководитель… Говорит, что парни молодцы, а судья нехороший человек (использовано нецензурное слово – прим. ред.). Не только момент с пенальти. Удар Бегича в лицо – никто не свистит.

Они делают блоки – мимо. Кидают мячом в Кулакова – ничего. А Кулакову показывают карточку – нам пришлось его заменить. В конце игры дают карточку, с ней я согласен, но в него игрок мячом кинул – ему за фол карточку и за бросок вторую! Нет, никто ничего не делает!

Нужно поднимать эту проблему! Я пишу каждый тур письма! И что? Ничего не меняется! Привозим Мажичей… У нас же своих нет. Все негодяи они!» – сказал .

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