Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Хоффенхайма», «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в субботу
Дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Хоффенхаймом» в 6-м туре Бундеслиги.
В субботу «Байер» встретится на выезде с «Майнцем», «Бавария» – с «РБ Лейпциг».
Завершится тур в воскресенье матчем «Фрайбург» – «Аугсбург».
6-й тур
- Дата проведения
- 29 сентября, 21.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 30 сентября, 16.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 30 сентября, 16.30, «Мева Арена»
- Дата проведения
- 30 сентября, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 30 сентября, 16.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 30 сентября, 16.30, «Фойт-Арена»
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 1 октября, 16.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
- Дата проведения
- 1 октября, 18.30, «Европа-Парк-Штадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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