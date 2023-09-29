Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Хоффенхайма», «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в субботу

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Дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Хоффенхаймом» в 6-м туре Бундеслиги.

В субботу «Байер» встретится на выезде с «Майнцем», «Бавария» – с «РБ Лейпциг».

Завершится тур в воскресенье матчем «Фрайбург» – «Аугсбург».

Чемпионат Германии

6-й тур

Хоффенхайм – Боруссия Д
Дата проведения
29 сентября, 21.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вольфсбург – Айнтрахт Ф
Дата проведения
30 сентября, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Майнц – Байер
Дата проведения
30 сентября, 16.30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн – Штутгарт
Дата проведения
30 сентября, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бохум – Боруссия М
Дата проведения
30 сентября, 16.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хайденхайм – Унион
Дата проведения
30 сентября, 16.30, «Фойт-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Бавария
Дата проведения
30 сентября, 19.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дармштадт – Вердер
Дата проведения
1 октября, 16.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург – Аугсбург
Дата проведения
1 октября, 18.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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1 комментарий

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che kaif
Лейпциг накидает полную авоську как говорится
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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