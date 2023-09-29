Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Хоффенхайма», «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в субботу

Дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Хоффенхаймом» в 6-м туре Бундеслиги.

В субботу « » встретится на выезде с « », « » – с « ».

Завершится тур в воскресенье матчем «Фрайбург» – «Аугсбург».

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS