НБА отстранила Джошуа Примо на четыре игры за «поведение, наносящее ущерб». Защитник девять раз обнажался на сеансах перед психологом «Сперс»

отстранила бывшего защитника « » на четыре игры за так называемое «поведение, наносящее ущерб», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Бывший психолог «Сан-Антонио» Хиллари Каутен в прошлом году подала в суд на клуб и бывшего игрока команды Примо. Женщина заявила, что 19-летний баскетболист обнажался перед ней во время сеансов. Это началось в декабре 2021 года и происходило девять раз.

17 ноября 2022 года стороны договорились мирно урегулировать вопрос.

Проверка НБА показала, что Примо «вел себя неподобающим и оскорбительным образом, обнажая себя перед женщинами. Примо утверждает, что его поведение не было умышленным, и лига не нашла доказательств того, что он совершал какие-либо сексуальные или иные проступки, помимо этих коротких демонстраций».

Сейчас защитник является свободным агентом.

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