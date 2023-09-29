НБА отстранила Джошуа Примо на четыре игры за «поведение, наносящее ущерб». Защитник девять раз обнажался на сеансах перед психологом «Сперс»

Теги происшествия Сан-Антонио НБА Джошуа Примо Баскетбол

НБА отстранила бывшего защитника «Сан-Антонио» Джошуа Примо на четыре игры за так называемое «поведение, наносящее ущерб», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Бывший психолог «Сан-Антонио» Хиллари Каутен в прошлом году подала в суд на клуб и бывшего игрока команды Примо. Женщина заявила, что 19-летний баскетболист обнажался перед ней во время сеансов. Это началось в декабре 2021 года и происходило девять раз.

17 ноября 2022 года стороны договорились мирно урегулировать вопрос.

Проверка НБА показала, что Примо «вел себя неподобающим и оскорбительным образом, обнажая себя перед женщинами. Примо утверждает, что его поведение не было умышленным, и лига не нашла доказательств того, что он совершал какие-либо сексуальные или иные проступки, помимо этих коротких демонстраций».

Сейчас защитник является свободным агентом.

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14 комментариев

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San-Antonio
Ответ phivas
Она после 2-го раза должна была понять, что ему не к психологу, а к психиатру нужно. Такое ощущение, что ей все нравилось, просто после 9-го раза надоело, захотелось привлечь к себе внимание, вот и пожаловалась
Просто на десятый Примо пришел, и не разделся.
+9
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ke-ke
«Блин, не заметил яйца…Извините, только сейчас увидел!»
+3
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Константин Лобандиевский
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Походу он не совсем понимает суть профессии "психолог", и какие услуги туда входят )
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Никита Скорняков
Не понимаю, зачем она "терпела" это 9 раз, прежде чем начать жаловаться, что её это не устраивает?
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Daishi
Таки непонятно подлечился он или нет, если отрицательно, то вряд ли возьмут.
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mamama
если он не находится ни в одной команде, и вряд ли будет, то что означает тогда дисквалификация на 4 игры?!
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Xcd Ddd
видимо все плохо, раз до сих пор без команды. Талант там был
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Maturmalai
Этого человека лечить надо, а не в суд на него подавать. Дрянь она психолог, если сразу не поняла.
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timson
Ответ Никита Скорняков
Не понимаю, зачем она "терпела" это 9 раз, прежде чем начать жаловаться, что её это не устраивает?
ну она же психолог, думала что это психологическая проблема, а оказалось психиатрическая ...поняла на 9ый раз не свмый лучший психолог видимо
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Tim Timson
Ответ Никита Скорняков
Не понимаю, зачем она "терпела" это 9 раз, прежде чем начать жаловаться, что её это не устраивает?
у психологов 9 жизней)
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ender
Ответ Никита Скорняков
Не понимаю, зачем она "терпела" это 9 раз, прежде чем начать жаловаться, что её это не устраивает?
Рассмотреть не могла.
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udod
Ответ Xcd Ddd
видимо все плохо, раз до сих пор без команды. Талант там был
все боятся, что Примо начнёт обнажаться прямо во время игры
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