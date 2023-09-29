У Роналду 10 голов и 5 ассистов в 7 матчах лиги Саудовской Аравии, он лидер по «гол+пас» и лучший бомбардир. Сегодня – пас и гол с пенальти на 87-й

Криштиану Роналду совершил 15-е результативное действие в лиге Саудовской Аравии.

38-летний форвард и « » в первом тайме отдал голевой пас на Талиску в матче 8-го тура против клуба « », а на 87-й минуте реализовал пенальти и вывел команду вперед – 2:1.

Теперь на счету Роналду 10 голов и 5 результативных передач в 7 матчах.

лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, а также идет первым по системе «гол+пас».

Подробная статистика выступлений нападающего доступна здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS