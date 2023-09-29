У Роналду 10 голов и 5 ассистов в 7 матчах лиги Саудовской Аравии, он лидер по «гол+пас» и лучший бомбардир. Сегодня – пас и гол с пенальти на 87-й

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Аль-Таи Футбол

Криштиану Роналду совершил 15-е результативное действие в лиге Саудовской Аравии.

38-летний форвард сборной Португалии и «Аль-Насра» в первом тайме отдал голевой пас на Талиску в матче 8-го тура против клуба «Аль-Таи», а на 87-й минуте реализовал пенальти и вывел команду вперед – 2:1.

Теперь на счету Роналду 10 голов и 5 результативных передач в 7 матчах.

Криштиану лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, а также идет первым по системе «гол+пас».

Подробная статистика выступлений нападающего доступна здесь.

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48 комментариев

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Always_sam
Когда уже наконец этот срач закончится? Оба уже почти карьеру завершили, а глоры всё сравнивают, что же круче - гол в пустыне или ассист в штатах
Астанавитесь уже, сколько можно
+41
0
+41
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udiekemen
Ответ Роман
Хозяин мессифилов. Что не день, то рекорд.
Опять щас придут школьники и скажут что тот играет в МЛС а МЛС на уровне АПЛ)))
+40
-15
+25
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St.7
Молодец!По другому не скажешь!
+18
-7
+11
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byche di
Лучший 🐐
+24
-14
+10
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Роман
Хозяин мессифилов. Что не день, то рекорд.
+32
-23
+9
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Максим Новиков
Шутки шутками, но звезд много переехало в Аравию. А лучший Роналду все равно
+9
-2
+7
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Угараю_с_вас
Ответ Ебздрогыч
Я, честно, Месси люблю больше, чем Роналду. Но не восхищаться его звериным желанием продолжать вписывать себя в историю мирового футбола, пусть и не в Европе, я просто не могу. Это великий игрок, как не крути.
А много игроков пылят в Европе в его возрасте?
+6
0
+6
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97 недостаточно
Ответ byche di
Лучший 🐐
💪🇵🇹
👙🇦🇷
+7
-1
+6
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Иван Иванов
Красава и гений
+8
-3
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Гномович!
Ответ Глаз народа
Всё что надо знать про чемпионат СА
Роналду забивал 49 в Ла Лиге и 17 в ЛЧ за сезон.

Все что нужно знать об этих лигах.
+5
-2
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Direct free kick
Лучший игрок XXI века
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ZamoRano
Ответ Always_sam
Когда уже наконец этот срач закончится? Оба уже почти карьеру завершили, а глоры всё сравнивают, что же круче - гол в пустыне или ассист в штатах Астанавитесь уже, сколько можно
Этот спор будет вечен! Если дети Месси и Рона вырастут футболистами, будут спорить, чья сперма лучше 🤣🤣
+4
-1
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Давай Так
Ответ ZamoRano
Этот спор будет вечен! Если дети Месси и Рона вырастут футболистами, будут спорить, чья сперма лучше 🤣🤣
Или вкуснее.
+2
0
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as009595@icloud.com
Машина
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Alexander Tsimbaluk
Ответ Always_sam
Когда уже наконец этот срач закончится? Оба уже почти карьеру завершили, а глоры всё сравнивают, что же круче - гол в пустыне или ассист в штатах Астанавитесь уже, сколько можно
для некоторых это смысл жизни. не лишай их этого )
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Borz BZ
Ответ Глаз народа
Не в 38
Мало кто даже до 30 достигает таких результатов
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Давай Так
Ответ Always_sam
Фу блин, люди же ужинают!
Что у Вас сегодня на ужин?
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Гномович!
Ответ Глаз народа
Не в 38
А где ты видел чтобы игрок в 38 забивал по 40+ в Лиге и 15+ в ЛЧ?
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Валдис Пельш
Ответ Роман
Хозяин мессифилов. Что не день, то рекорд.
ну ты дунга
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Дмитрий Квочкин
Ответ udiekemen
Опять щас придут школьники и скажут что тот играет в МЛС а МЛС на уровне АПЛ)))
Да Месси еще пацан, все впереди.
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ЭкспертДиванный
Ответ Роман
Хозяин мессифилов. Что не день, то рекорд.
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Borz BZ
В свете последних трансферов, лига СА далеко не самая слабая и это не мешает Роналду достигать таких феноменальных результатов
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Scary#Clowm
Криш хорош,но как игрок он кончился 8 лет назад.
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Минусовой
На самом деле Роналду молодец,просто я не сильно отличаю МЛС от Лиги Саудовской Аравии,но Криш делает то,что никто не делает...Набивает стату на мелких командах и сборных!Вот что тому же Кейну мешает андорре хет трик отгрузить?ничего,но криш это делает
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Глаз народа
Всё что надо знать про чемпионат СА
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