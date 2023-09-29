У Роналду 10 голов и 5 ассистов в 7 матчах лиги Саудовской Аравии, он лидер по «гол+пас» и лучший бомбардир. Сегодня – пас и гол с пенальти на 87-й
Криштиану Роналду совершил 15-е результативное действие в лиге Саудовской Аравии.
38-летний форвард сборной Португалии и «Аль-Насра» в первом тайме отдал голевой пас на Талиску в матче 8-го тура против клуба «Аль-Таи», а на 87-й минуте реализовал пенальти и вывел команду вперед – 2:1.
Теперь на счету Роналду 10 голов и 5 результативных передач в 7 матчах.
Криштиану лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, а также идет первым по системе «гол+пас».
Подробная статистика выступлений нападающего доступна здесь.
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