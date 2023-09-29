Йоханнес Бо оценил новый вакс‑грузовик сборной Норвегии по биатлону.

Машина, предназначенная для подготовки лыж, была представлена на пресс‑конференции. Ее стоимость превышает 700 тысяч евро.

«То, что нам удалось заполучить этот грузовик – это как увеличение пениса. Нам это нужно перед началом сезона, необходимо показать свою силу.

Пространства стало в три-четыре раза больше, чем раньше. Надеюсь, многие захотят работать в нашей сервис-бригаде.

Я с нетерпением жду начала сезона. В прошлые выходные я выиграл гонку на чемпионате Норвегии и снова ощутил вкус победы – это так приятно. Собираюсь провести еще один отличный сезон», – сказал биатлонист.

«Это лучший и самый инновационный вакс-грузовик в мире», – отметил генеральный секретарь Норвежской биатлонной ассоциации Мортен Дьюпвик.

Величайший сезон Йоханнеса Бо – такого не было ни у кого. Это он улетел в космос или соперники просели?