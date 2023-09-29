«Это как увеличение пениса». Йоханнес Бо о новом вакс-грузовике сборной Норвегии

Теги сборная Норвегии Мортен Дьюпвик Йоханнес Бо ахахаха Биатлон

Йоханнес Бо оценил новый вакс‑грузовик сборной Норвегии по биатлону.

Машина, предназначенная для подготовки лыж, была представлена на пресс‑конференции. Ее стоимость превышает 700 тысяч евро.

«То, что нам удалось заполучить этот грузовик – это как увеличение пениса. Нам это нужно перед началом сезона, необходимо показать свою силу.

Пространства стало в три-четыре раза больше, чем раньше. Надеюсь, многие захотят работать в нашей сервис-бригаде. 

Я с нетерпением жду начала сезона. В прошлые выходные я выиграл гонку на чемпионате Норвегии и снова ощутил вкус победы – это так приятно. Собираюсь провести еще один отличный сезон», – сказал биатлонист. 

«Это лучший и самый инновационный вакс-грузовик в мире», – отметил генеральный секретарь Норвежской биатлонной ассоциации Мортен Дьюпвик. 

Величайший сезон Йоханнеса Бо – такого не было ни у кого. Это он улетел в космос или соперники просели?

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9 комментариев

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ecopromo
этому допинг не вкалывать
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beltravel71
Его змея не в то место укусила просто
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Анатолий Magicbrain
Дзюба: ало, это сборная Норвегии? Можно позвать к телефону Бо? Йоханнес, тут такое дело, слышал за ваш новый грузовик..
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Geo07
У кого что болит, тот о том и говорит.. =)
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Pavlo Pedko
Он имеет в виду спам-рекламу мошенников?))
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БезызбежноНаКрасный
чувствуется, что чел в теме...
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Казеич
Ответ beltravel71
Его змея не в то место укусила просто
Его змея, сьела ту змею)))
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