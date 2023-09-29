Российские спортсмены смогут выступить на Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

28 и 29 сентября в Бахрейне проходит генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК).

Ранее генассамблея проголосовала против полного приостановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР).

Однако члены МПК поддержали частичное приостановление членства ПКР. За это предложение проголосовали 90 участников генассамблеи, против – 56. Еще 6 членов организации воздержались.

«Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права членства в МПК, однако его спортсмены имеют право участвовать в Паралимпийских играх-2024 в Париже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов», – сообщили в .