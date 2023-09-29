Генассамблея Международного паралимпийского комитета проголосовала против полного приостановления членства ПКР

Генассамблея МПК проголосовала против полного приостановления членства ПКР.

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета проходит в Бахрейне 28 и 29 сентября.

Против предложения о полном приостановлении членства Паралимпийского комитета России проголосовали 74 члена МПК, за – 65. Еще 13 членов организации воздержались.

Отмечается, что после обеда генассамблея обсудит предложение о частичном приостановлении членства ПКР.