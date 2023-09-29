Генассамблея Международного паралимпийского комитета проголосовала против полного приостановления членства ПКР

Теги ПКР МПК Легкая атлетика

Генассамблея МПК проголосовала против полного приостановления членства ПКР.

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета проходит в Бахрейне 28 и 29 сентября.

Против предложения о полном приостановлении членства Паралимпийского комитета России проголосовали 74 члена МПК, за – 65. Еще 13 членов организации воздержались.

Отмечается, что после обеда генассамблея обсудит предложение о частичном приостановлении членства ПКР.

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17 комментариев

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Иван Ватников
Ответ dimitrii63
взносы от России потерять никто не хотит, отобрали всё, но одни платят - другие деньги загребают, никогда не пахло
кому не похер на эти копейки?
+6
-2
+4
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dimitrii63
Ответ Иван Ватников
кому не похер на эти копейки?
семейству Ватниковых
+4
-1
+3
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Pertinax Gandi
Однако почти половина против. В смысле за отстранение. Победа Добра всего в 9 голосов.
+4
-3
+1
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goshforever
На тоненького наших инвалидов не выгнали из МПК полностью. Какая радость. Надо праздновать.

Интересно, голосование открытое или закрытое? Было бы интересно посмотреть на списки ЗА и против
+1
0
+1
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Russ Ivan
Что-там у этих инвалидов не всё в порядке с совестью, голоса почти равно распределились...
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Adeen
Ответ Kelevra1989
Когда они уже, наконец, найдут яйца и выйдут из всех организаций, где не хотят видеть Россию? Сколько можно позориться?
Невозможно. Это бизнес. И работа. На них задействовано слишком большое количество населения.
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Kelevra1989
Ответ Adeen
Невозможно. Это бизнес. И работа. На них задействовано слишком большое количество населения.
На завод пойдут, хоть чем-то полезным займутся
+1
-1
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Alexander2022
Ответ Kelevra1989
На завод пойдут, хоть чем-то полезным займутся
Кроме лозунгов что-то можешь ещё? Да и на какой завод, если стратеги поразваливали большую часть и смотрят, как получить поездочки на халяву
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Kelevra1989
Ответ goshforever
На тоненького наших инвалидов не выгнали из МПК полностью. Какая радость. Надо праздновать. Интересно, голосование открытое или закрытое? Было бы интересно посмотреть на списки ЗА и против
Британия, Прибалтика, Польша, Чехия, Болгария, Украина, Румыния
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Alex Rhea
Ответ Kelevra1989
Британия, Прибалтика, Польша, Чехия, Болгария, Украина, Румыния
а ещё 56 стран какие?
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Kelevra1989
Ответ Alex Rhea
а ещё 56 стран какие?
Канада, Словакия, Австралия, какие-то африканские колонии. Не думаю, что США, Франция, Германия, Италия, Испания запачкались бы таким голосованием. Вот Армения, Казахстан, Грузия, Молдавия могли бы проголосовать
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Сергей Школин
Ответ Alex Rhea
а ещё 56 стран какие?
эба...е страны.
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Alex Rhea
Ответ Kelevra1989
Канада, Словакия, Австралия, какие-то африканские колонии. Не думаю, что США, Франция, Германия, Италия, Испания запачкались бы таким голосованием. Вот Армения, Казахстан, Грузия, Молдавия могли бы проголосовать
да последние четыре вряд ли всё же
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Kelevra1989
Ответ Alex Rhea
да последние четыре вряд ли всё же
Молдавия и Грузия, скорее всего, да
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