Генассамблея Международного паралимпийского комитета проголосовала против полного приостановления членства ПКР
Генассамблея МПК проголосовала против полного приостановления членства ПКР.
Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета проходит в Бахрейне 28 и 29 сентября.
Против предложения о полном приостановлении членства Паралимпийского комитета России проголосовали 74 члена МПК, за – 65. Еще 13 членов организации воздержались.
Отмечается, что после обеда генассамблея обсудит предложение о частичном приостановлении членства ПКР.
Интересно, голосование открытое или закрытое? Было бы интересно посмотреть на списки ЗА и против