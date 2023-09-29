УАФ обратилась с просьбой о бойкоте России U17 ко всем 55 европейским федерациям футбола

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УАФ хочет, чтобы все европейские сборные объявили России бойкот.

Как пишет The Times, Украинская ассоциация футбола направила письмо всем 55 европейским федерациям футбола с просьбой бойкотировать матчи против сборных России U17.

Ранее о бойкоте объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша, а также Украина.

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52 комментария

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Кузя Гитарист
Вот же ублюжья страна
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+41
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rigobersong
АУФ, киньте им уже пару костей🦴🦴, пусть успокоятся:)
+42
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Игорь Климов
Смешная просьба как обычно, а потом ещё и денег попросят)
+23
-7
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Йохан Чпохан
жалкие попрошайки. когда на Майдане скакали, русских "на киляку" хотели, весело вам было?! теперь кушайте, не обляпайтесь.
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Kubinec_
пользуясь случаем ещё и гроши попросят
+21
-8
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Caerly
И снова истеричное "Уаф! Уаф! Уаф!"
+15
-3
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IceBear27
«Бойкотируйте матчи! А как начнёте бойкотировать, пришлите грошей!»
+9
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Rio de Janeiro
404 никак не может осознать своё подвальное место в мире, даже после того как её поставили на место везде от Вильнюса до Вашингтона)
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Игорь Климов
Ответ IceBear27
«Бойкотируйте матчи! А как начнёте бойкотировать, пришлите грошей!»
Но гроши в любом случае будут опять выпрашивать)
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Montenegro Serbian
Да, в Европейской зоне у них есть всё шансы собрать почти полное большинство в плане бойкота сборных из России любых возрастов.
УЕФА маловероятно что пойдёт на крайние меры ради нас и всем там хребты переломит.
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angry horse
попрошайки и нытики 🤣
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alania_champion_2026
Из страны с громаднейшим потенциалом превратиться в страну попрошайку абсолютно во всем. И футбол также показателен.
Незавидная судьба
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Александра Чиркова
а что вам, товарищи украинцы,сделали дети до 17 лет? Они что ли вас бомбят?
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IceBear27
Ответ Psicho
А Эстония и Литва почему не бойкотировали? До них не дошло ещё ничего?
В эстонских новостях наверное вежливые люди входят сейчас в Крым
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Overkiller
Ожидаемо.
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Groznyi2024
Журналисты нашли текст обращения: уаф-уаф-уаф
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Томми по кличке Сиська
Вялого им на воротник
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custodess@yandex.ru
Взрослых людей баните, ок, допустим можно притянуть всех совершеннолетних к текущей ситуации.
Детей то зачем трогать
Убрали флаг и гимн уже, что не так то?
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Зубы Дзюбы
Почему нас так скандинавы не любят?
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Дорох
Не хочется делать акцент на нации конечно, но откуда у Украины такое ЧСВ?:) Всю жизнь ехали на заработки из нищей Украины в Россию, начиная от работяг, ночных бабочек и заканчивая актерами и певцами:)) Но при этом Русские всегда плохие!:))
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topsatan
Обыграли бы на поле футбольном, было бы чем поучиться, а так нытье одно
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Bavarec-Art
💩
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Пол Ганарара:
Без дела не сидят. Отрабатывают свою зарплату до копiйки
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Сергей
Ответ Psicho
А Эстония и Литва почему не бойкотировали? До них не дошло ещё ничего?
У них очень мелкая резьба
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Кузя Гитарист
Ответ Groznyi2024
Ригоберка, спасибо, что еще живой после сегодняшних новостей о бчк
Будь аккуратнее за Риго уже игореха климов подтянулся
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