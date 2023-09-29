Бека-Бека увели с моста пожарные, он в безопасности. Экс-игрок «Локо» хотел спрыгнуть
Алексис Бека-Бека находится в безопасности после попытки суицида.
22-летний футболист, игравший за «Локомотив», угрожал броситься с автомобильного виадука Маньян, расположенного рядом с Ниццей. С ним вели переговоры.
Журналист из Ниццы Натан Рошфор сообщил, что Бека-Бека находится в безопасности. С моста его увели сотрудники экстренных служб, и выложил видео моста, на котором не видно людей.
В комментариях выразили сомнение, что на видео тот самый мост, и Рошфор ответил: «Простите, я старался снять хорошо, но доступ к мосту закрыт полицией. Это значения не имеет. Важна лишь предоставленная информация».
Один из пользователей написал в комментариях, что движение автомобилей по мосту стало заметно лучше (когда на нем стоял Бека-Бека, перекрывали одну из полос, из-за этого образовалась 5-километровая пробка – Sports.ru). Еще один пользователей написал: «Мы были под мостом, но там никого нет. Его тоже уже не было».
При этом RMC Sport со ссылкой на автомобильную компанию Vinci Autoroutes сообщал, что полиция и пожарные еще находятся на месте происшествия. В компании не знали, в безопасности ли Бека-Бека.
Через некоторое время RMC Sport со ссылкой на жандармерию сообщил, что Алексис находится в безопасности. Пожарные увели его с моста. Это подтвердила и газета L’Équipe.
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Осуждать поступок Бека-Бека, как бы глупо он не выглядел, не следует. Так бывает, что в юности многие вещи воспринимаются по-другому, иногда особо эмоциональные люди не видят выхода из сложной ситуации или принимают неверные решения.
Надеюсь, что в егр окружении есть настоящие друзья, которые ему помогут. Да и родственники, если них нормальные отношения, не должны оставаться в стороне.
Трагичных историй, например с Дайслером или Энке, хватает. Поэтому пусть у парня всё будет хорошо.