Бека-Бека увели с моста пожарные, он в безопасности. Экс-игрок «Локо» хотел спрыгнуть

Теги Локомотив Ницца премьер-лига Россия лига 1 Франция происшествия Алексис Бека-Бека контент Футбол

Алексис Бека-Бека находится в безопасности после попытки суицида.

22-летний футболист, игравший за «Локомотив», угрожал броситься с автомобильного виадука Маньян, расположенного рядом с Ниццей. С ним вели переговоры.

Журналист из Ниццы Натан Рошфор сообщил, что Бека-Бека находится в безопасности. С моста его увели сотрудники экстренных служб, и выложил видео моста, на котором не видно людей.

В комментариях выразили сомнение, что на видео тот самый мост, и Рошфор ответил: «Простите, я старался снять хорошо, но доступ к мосту закрыт полицией. Это значения не имеет. Важна лишь предоставленная информация».

Один из пользователей написал в комментариях, что движение автомобилей по мосту стало заметно лучше (когда на нем стоял Бека-Бека, перекрывали одну из полос, из-за этого образовалась 5-километровая пробка – Sports.ru). Еще один пользователей написал: «Мы были под мостом, но там никого нет. Его тоже уже не было».

При этом RMC Sport со ссылкой на автомобильную компанию Vinci Autoroutes сообщал, что полиция и пожарные еще находятся на месте происшествия. В компании не знали, в безопасности ли Бека-Бека.

Через некоторое время RMC Sport со ссылкой на жандармерию сообщил, что Алексис находится в безопасности. Пожарные увели его с моста. Это подтвердила и газета L’Équipe.

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147 комментариев

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Никита Волков
Слава Богу все обошлось. Негоже из-за женщин (при всей моей любви к ним) жизнь свою обрывать.
+194
-15
+179
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Игорь Новиков
Ответ Никита Волков
Слава Богу все обошлось. Негоже из-за женщин (при всей моей любви к ним) жизнь свою обрывать.
Негоже это делать в принципе.
+177
-19
+158
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Zubi
А Дзюба говорил ,что депрессия это выдумки…
+91
-6
+85
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duberry
Ответ Давид Agabekyan
Тоже этого не понимаю. Если человек хочет прыгнуть то он берёт и прыгает. Тут человеку скорее внимание нужно
Ему нужна помощь. Нужда во внимании по-другому выражается.
+78
-4
+74
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Isa Babaev
Ответ Zubi
А Дзюба говорил ,что депрессия это выдумки…
Не только Дзюба, половина населения СНГ так думает
+59
-11
+48
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Не совсем честная попытка суицида. Скорее это своеобразный призыв о помощи.
+47
-9
+38
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gukmamop
Ну и отлично
+37
-4
+33
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Давид Agabekyan
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Не совсем честная попытка суицида. Скорее это своеобразный призыв о помощи.
Тоже этого не понимаю. Если человек хочет прыгнуть то он берёт и прыгает. Тут человеку скорее внимание нужно
+46
-24
+22
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roma.atyakshev
Ответ Игорь Новиков
Негоже это делать в принципе.
как вы заколебали, ну хочет человек выпилиться, че ему морали-то читать? Если не готовы помочь, а 99 процентов населения и не собирается, то не надо тут рассказывать, можно человеку об этом думать или нет
+29
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And Rew
VAR: Прыжок отменен
+17
-1
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Слава18
Слава богу что все закончилось хорошо , надеюсь он справится со своей депрессией 🙏🏼
+13
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redbalance
Видимо разбила все же сердце парню проводница-баловница Оля Смородина.
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privet100
Ответ noqz1488@gmail.com
Надеюсь ему выставят счет за работу пожарных, полиции, медиков, спасателей и т.д., которые могли в это время реально людям помогать. Пубертатные понты у взрослого уже человека, позорище. Тот кто реально хочет выпилиться делает это тихо и эффективно, а он для пилотки решил картинку красивую нарисовать. Надеюсь сидел с колонкой и слушал песню «Прыгну со скалы» КиШа
Пожарные и спасатели как раз занимались своим делом и спасли человека. Ты понятия не имеешь, что у него творится на душе, а пишешь подобную хрень. Действительно, как и писали выше - половина жителей СНГ имеет очень слабое представление о депрессии и психологических болезнях.
+9
-1
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sega megabitovich
да уж, ну и отчебучил Алексис... с такими тараканами в голове лучше не дружить... 🤨
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Yoursistersboyfriend
а теперь пора к психотерапевту и как можно скорее
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Верховный Лорд
Ответ AlexZhano__
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Не зависит
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Смари Муха
Надеюсь в Ницце ему мозги вправят
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o0
Здоровья парню и лучи поддержки, депрессия это тяжелая херня 🙏
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Заяцволк
Ответ крокодил в ванной
Слабак. Настоящий мужик прыгнул бы сразу.
))) Классическая манипуляция "Настоящий мужыг", особенно женщины часто любят использовать )) Лучше быть слабаком, но живым, чем настоящим мужыгом в глазах общества, но мёртвым )
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Isshin88
Ответ Игорь Новиков
Негоже это делать в принципе.
Поддерживаю. Самоубийство в любом случае не выход, тем более из-за такого.
+6
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Zubi
Ответ Isa Babaev
Не только Дзюба, половина населения СНГ так думает
Типо Советское воспитание??
+10
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Пол Ганарара:
Ответ Бацька
все вот эти хотел не хотел првгуть это просто игра на публику. Как Данила Багров сказал в брате? Хотел бы уйти, ушел бы.. так и тут. Просто истеричка.
ну ты и гад
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Дмитрий Агалаков
Хорошо, что всё закончилось благополучно.
Осуждать поступок Бека-Бека, как бы глупо он не выглядел, не следует. Так бывает, что в юности многие вещи воспринимаются по-другому, иногда особо эмоциональные люди не видят выхода из сложной ситуации или принимают неверные решения.
Надеюсь, что в егр окружении есть настоящие друзья, которые ему помогут. Да и родственники, если них нормальные отношения, не должны оставаться в стороне.
Трагичных историй, например с Дайслером или Энке, хватает. Поэтому пусть у парня всё будет хорошо.
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Beast
Ответ крокодил в ванной
Слабак. Настоящий мужик прыгнул бы сразу.
настоящие мужики не играют на публику, настоящие мужики молча вышибают себе мозги из 12 калибра
+7
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Денис Давыдов
Ответ Beast
настоящие мужики не играют на публику, настоящие мужики молча вышибают себе мозги из 12 калибра
значит эти "настоящие мужики" тяжело больны и у них отрофировалось окончательно чувство самосохранения.
+5
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