«Барселона» заявила о разрыве отношений с «Севильей». Представители клуба отказались от посещения матча Ла Лиги из-за дела Негрейры

Теги Барселона Севилья Ла Лига судьи Жоан Лапорта Олимпик Льюис Компанис Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселона» сообщила о разрыве отношений с «Севильей».

Представители андалузского клуба отказались от посещения матча Ла Лиги между клубами и нахождения в специальной ложе для гостей на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

Такое решение руководителей «Севильи» вызвано ситуацией с делом Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

«Барселона» хочет публично продемонстрировать осуждение необоснованной и неуместной атаки «Севильи», представители которой отказались принять участие в официальном обеде для директоров клубов перед игрой между двумя командами.

Кроме того, они также отказались от традиционного в таких случаях совместного просмотра матча в ложе для руководства.

Также андалусийский клуб опубликовал заявление, в котором выразил «возмущение и осуждение действий бывшего руководства «Барселоны» в связи с «делом Негрейры».

«Барселона» считает, что это нападение на каталонский клуб и квалифицирует как неприемлемое правонарушение.

Так называемое «дело Негрейры» не может служить оправданием для подобных действий, поскольку судебная процедура находится на очень преждевременной стадии расследования, а позиция «Севильи» явно предрешает факты, которые еще предстоит установить.

Судебное решение, о котором было сообщено вчера, никоим образом не меняет фактическое и юридическое положение «Барселоны». Оно спорное юридически. Оно не является обоснованным доказательственным действием и будет надлежащим образом обжаловано клубом.

Позиция «Севильи» выглядит нелогичной, учитывая, что, с одной стороны, клуб игнорирует презумпцию невиновности, а с другой – лишает «Барселону» права на защиту в продолжающемся судебном процессе.

В свете этой неприемлемой и неоправданной позиции «Севильи» «Барселона» считает, что все институциональные отношения с севильским клубом будут разорваны до тех пор, пока их нынешняя позиция не будет исправлена», – сообщается в заявлении каталонского клуба.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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59 комментариев

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Жизнь Бичары
Что получается Барселона больше не то что не рукопожатный , а как говорится даже в одном поле с ними нехотят сидеть
+51
-20
+31
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VuNePonimaete
Севилья что, не читала аргументы от фанов Барсы на спортсе? Взятка еще ничего не значит! Вы докажите, какие судьи помогали то!
+40
-17
+23
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FranTotti
А когда Барса обвиняла Рубиалеса, их не волновала презумция невиновности?
+35
-15
+20
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Дмитрий Формусатий
Ответ Александр Северный
Комментарий удален пользователем
«Перес купил Севилью»
+18
0
+18
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Любезный Коссутий
глупо будет выглядеть руководство Севильи, если Барсу оправдают. бегут впереди паровоза, конечно
+30
-20
+10
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Анатолий Magicbrain
Оно конечно всякое может быть, но может лучше дождаться официальных результатов расследования? Мелочь конечно, но все таки так и до суда линча недалеко, а если не будет обвинительного решения-выйдет как-то неудобно
+8
-2
+6
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MstAndreev
"Мы не бандиты! Мы благородные пираты!" (с)
+6
-1
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a2wai
Ответ benjamin92
Главное, к Реалу на матчи ходят, хотя это самый большой судейский проект в мире. Чакыр, Клаттенбург, Кашшаи не дадут соврать
Эвребе и Негрейра тоже соврать не дадут, что Барселона ушла не очень далеко)
+10
-5
+5
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FranTotti
Ответ Emin Aliev
так он на камеру засосал футболистку
без языка, значит не засосал.
+9
-5
+4
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Стахович
Ответ Любезный Коссутий
глупо будет выглядеть руководство Севильи, если Барсу оправдают. бегут впереди паровоза, конечно
Глупо выглядить будет только барса.Без решения суда,уже факт того,что они многие годы платили чиновнику из судейского корпуса - омерзителен,так больше никто не делал.Этот клуб противен всему миру
+4
0
+4
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Виталий Ан
Ответ Вячеслав Новиков
На сколько я понимаю решения суда ещё нету, но самые умные уже всё решили конечно, когда Барселону оправдают, думаю налаживать отношения не стоит
Не когда а если.
+6
-3
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JENNINGS
Ответ benjamin92
Главное, к Реалу на матчи ходят, хотя это самый большой судейский проект в мире. Чакыр, Клаттенбург, Кашшаи не дадут соврать
Эвребё, Штарк, Айтекин, Де Блекере, Бузакка не дадут соврать
+2
0
+2
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Аврал
Ответ Любезный Коссутий
глупо будет выглядеть руководство Севильи, если Барсу оправдают. бегут впереди паровоза, конечно
Раководство Севильи не пальцем делано,знает где собака порылась )
+2
0
+2
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Очевидное невероятное
аааааааааххххааааа хорош уже сочинять спорт ру))
+2
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Andrey Ashhabadskiy
кто все это придумывает?)))))) и прямо во время матча?? 😁)))
+3
-1
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Стахович
Барселона - позор футбола
+10
-8
+2
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Val Smith
Ну тут отношение к руководству, которое так и не дало внятного объяснения на протяжении всего прошлого сезона.
+4
-2
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Savardus
Ответ Жизнь Бичары
Что получается Барселона больше не то что не рукопожатный , а как говорится даже в одном поле с ними нехотят сидеть
Не сратьпосажатный
+3
-2
+1
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VuNePonimaete
Ответ Sss Qqq
типичный фанатик рояля) ничё удивительного один высрал другие повторили
1я стадия принятия: отрицание
+2
-1
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f0rmoceft
Как школьники обиделись...
+5
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No Comment
от этой новости сама Севилья в шоке эээ)))
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Однажды в Космосе
кто с кем разорвал?) так и не понял!!)
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ДЖИН
подумаешь не похавали вместе хыхых
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eskerro
Ответ Sss Qqq
типичный фанатик рояля) ничё удивительного один высрал другие повторили
Да ладно, не гори
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Emin Aliev
Ответ FranTotti
без языка, значит не засосал.
к сожалению не всматривался
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